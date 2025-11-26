Türkiye
Ryabkov’dan Türkiye vurgusu: İlişkilerimiz dinamik ve olumlu bir şekilde gelişiyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik'e demecinde Moskova ile Ankara arasındaki ilişkileri değerlendirdi.Ryabkov, “Önümüzdeki yıllar ve on yıllar boyunca sürecek ekonomik ortaklığımızın temelini atan bir dizi büyük proje var. Üretken siyasi bir diyalog” diye konuştu.İlişkilerdeki bazı nüanslara ve görüş farklılıklarına dikkat çeken Ryabkov, “Bu normal bir şey. Türkiye bir NATO üyesiyken, özellikle Rusya ve Türkiye gibi ülkeler arasındaki olgun ilişkiler, her şeyin mükemmel olmadığını ve bu yöndeki görüşmelerin sürdürülmesi için neden olduğunu gösteriyor. Hükümetimizin tüm kademeleri, ekonomik blok ve elbette liderler iyi bir iletişim içinde, diyalog halindedir. Genel olarak buradaki potansiyel tükenmemiş olmakla birlikte, Türkiye ile ilişkilerimizde mümkün olanları uygulamaya daha yeni başlıyoruz” vurgusunu yaptı.
Ryabkov’dan Türkiye vurgusu: İlişkilerimiz dinamik ve olumlu bir şekilde gelişiyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova ile Ankara arasındaki ilişkilerin dinamik ve olumlu bir şekilde geliştiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik'e demecinde Moskova ile Ankara arasındaki ilişkileri değerlendirdi.
Ryabkov, “Önümüzdeki yıllar ve on yıllar boyunca sürecek ekonomik ortaklığımızın temelini atan bir dizi büyük proje var. Üretken siyasi bir diyalog” diye konuştu.
İlişkilerdeki bazı nüanslara ve görüş farklılıklarına dikkat çeken Ryabkov, “Bu normal bir şey. Türkiye bir NATO üyesiyken, özellikle Rusya ve Türkiye gibi ülkeler arasındaki olgun ilişkiler, her şeyin mükemmel olmadığını ve bu yöndeki görüşmelerin sürdürülmesi için neden olduğunu gösteriyor. Hükümetimizin tüm kademeleri, ekonomik blok ve elbette liderler iyi bir iletişim içinde, diyalog halindedir. Genel olarak buradaki potansiyel tükenmemiş olmakla birlikte, Türkiye ile ilişkilerimizde mümkün olanları uygulamaya daha yeni başlıyoruz” vurgusunu yaptı.
