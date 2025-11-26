https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/ryabkov-bati-ukrayna-konusunda-anlasmaya-varilmasini-engellemeye-calisiyor-1101312227.html
Ryabkov: Batı, Ukrayna konusunda anlaşmaya varılmasını engellemeye çalışıyor
Ryabkov: Batı, Ukrayna konusunda anlaşmaya varılmasını engellemeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, bazı Avrupa ülkelerinin Rusya ile ABD'nin Ukrayna konusunda anlaşmaya varmasını engellemek için yoğun çaba sarf... 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T14:51+0300
2025-11-26T14:51+0300
2025-11-26T14:57+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey ryabkov
ukrayna
abd
avrupa
engel
anlaşma
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101311986_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_ad74363cb1f181cf0e771890151b11a3.png
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e açıklamasında bazı Avrupa ülkelerinin Rusya ile ABD'nin Ukrayna konusunda anlaşmaya varmasını engellemek için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti.Ryabkov, "Özellikle bazı Batı Avrupa ülkelerinde, geçmiş dönemlerden aşina olduğumuz bir olgunun yaşandığı bir durumdayız, anlaşmaları engellemeyi amaçlayan hummalı bir faaliyet. Bunlar herhangi bir anlaşmanın başlıca muhalifleri olarak kendilerini tamamen ifşa etti" diye konuştu.'Rusya, Trump'ın barış planının ayrıntılarını kamuoyuna açık bir şekilde tartışmaya hazır değil'Rus diplomat, "Bu barış planının çeşitli alternatifleri de dahil olmak üzere, olup bitenlerin bazı ayrıntılarını kamuoyuna açık bir şekilde tartışmaya hazır değiliz. Sonuç olarak, diyalog sürecinin devam etmesi için zamana ve ilgiye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.‘Anchorage çerçevesinde, orada belirlenen yönergelere uygun olarak hareket etmeye hazırız’Ryabkov, "Biz Anchorage'daki sonuçlara bağlıyız ve bu çerçevede hareket etmeye devam edeceğiz, şu anda olup bitenleri iki başkan tarafından formüle edilen bu temel ilkelerle ilişkilendireceğiz" vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/ryabkov-natonun-agresif-politikasi-rusyayi-askeri-teknik-onlemler-almaya-zorluyor-1100397540.html
rusya
ukrayna
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101311986_97:0:1090:745_1920x0_80_0_0_92f97be3eba7eb87f2e93b27c9f8f6dd.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, ukrayna, abd, avrupa, engel, anlaşma, donald trump
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, ukrayna, abd, avrupa, engel, anlaşma, donald trump
Ryabkov: Batı, Ukrayna konusunda anlaşmaya varılmasını engellemeye çalışıyor
14:51 26.11.2025 (güncellendi: 14:57 26.11.2025)
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, bazı Avrupa ülkelerinin Rusya ile ABD'nin Ukrayna konusunda anlaşmaya varmasını engellemek için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e açıklamasında bazı Avrupa ülkelerinin Rusya ile ABD'nin Ukrayna konusunda anlaşmaya varmasını engellemek için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti.
Ryabkov, "Özellikle bazı Batı Avrupa ülkelerinde, geçmiş dönemlerden aşina olduğumuz bir olgunun yaşandığı bir durumdayız, anlaşmaları engellemeyi amaçlayan hummalı bir faaliyet. Bunlar herhangi bir anlaşmanın başlıca muhalifleri olarak kendilerini tamamen ifşa etti" diye konuştu.
'Rusya, Trump'ın barış planının ayrıntılarını kamuoyuna açık bir şekilde tartışmaya hazır değil'
Rus diplomat, "Bu barış planının çeşitli alternatifleri de dahil olmak üzere, olup bitenlerin bazı ayrıntılarını kamuoyuna açık bir şekilde tartışmaya hazır değiliz. Sonuç olarak, diyalog sürecinin devam etmesi için zamana ve ilgiye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.
‘Anchorage çerçevesinde, orada belirlenen yönergelere uygun olarak hareket etmeye hazırız’
Ryabkov, "Biz Anchorage'daki sonuçlara bağlıyız ve bu çerçevede hareket etmeye devam edeceğiz, şu anda olup bitenleri iki başkan tarafından formüle edilen bu temel ilkelerle ilişkilendireceğiz" vurgusunu yaptı.