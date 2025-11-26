https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/ryabkov-bati-ukrayna-konusunda-anlasmaya-varilmasini-engellemeye-calisiyor-1101312227.html

Ryabkov: Batı, Ukrayna konusunda anlaşmaya varılmasını engellemeye çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e açıklamasında bazı Avrupa ülkelerinin Rusya ile ABD'nin Ukrayna konusunda anlaşmaya varmasını engellemek için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti.Ryabkov, "Özellikle bazı Batı Avrupa ülkelerinde, geçmiş dönemlerden aşina olduğumuz bir olgunun yaşandığı bir durumdayız, anlaşmaları engellemeyi amaçlayan hummalı bir faaliyet. Bunlar herhangi bir anlaşmanın başlıca muhalifleri olarak kendilerini tamamen ifşa etti" diye konuştu.'Rusya, Trump'ın barış planının ayrıntılarını kamuoyuna açık bir şekilde tartışmaya hazır değil'Rus diplomat, "Bu barış planının çeşitli alternatifleri de dahil olmak üzere, olup bitenlerin bazı ayrıntılarını kamuoyuna açık bir şekilde tartışmaya hazır değiliz. Sonuç olarak, diyalog sürecinin devam etmesi için zamana ve ilgiye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.‘Anchorage çerçevesinde, orada belirlenen yönergelere uygun olarak hareket etmeye hazırız’Ryabkov, "Biz Anchorage'daki sonuçlara bağlıyız ve bu çerçevede hareket etmeye devam edeceğiz, şu anda olup bitenleri iki başkan tarafından formüle edilen bu temel ilkelerle ilişkilendireceğiz" vurgusunu yaptı.

