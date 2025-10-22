https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/ryabkov-natonun-agresif-politikasi-rusyayi-askeri-teknik-onlemler-almaya-zorluyor-1100397540.html
Ryabkov: NATO'nun agresif politikası, Rusya'yı askeri-teknik önlemler almaya zorluyor
Ryabkov: NATO'nun agresif politikası, Rusya'yı askeri-teknik önlemler almaya zorluyor
22.10.2025
"Rusya'nın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Politikasının Temelleri" konulu toplantıda konuşan Ryabkov, NATO ülkelerinin agresif politikalarının, Rusya'yı savunma alanında karşı tedbirler almaya yönlendirdiğini söyledi.Ryabkov, bu politikanın sadece nükleer silahsızlanma ve silah kontrolü konularında yapıcı bir diyalog kurmayı engellemekle kalmayıp, aynı zamanda Rusya dahil diğer ülkeleri de dengeleyici askeri-teknik önlemler almaya zorladığını vurguladı.Ryabkov'un açıklamalarından öne çıkan noktalar:
Ryabkov: NATO'nun agresif politikası, Rusya'yı askeri-teknik önlemler almaya zorluyor
17:55 22.10.2025
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, NATO'nun agresif politikasının, Rusya'yı savunma alanında dengeleyici askeri-teknik önlemler almaya zorladığını belirtti.
"Rusya’nın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Politikasının Temelleri" konulu toplantıda konuşan Ryabkov, NATO ülkelerinin agresif politikalarının, Rusya'yı savunma alanında karşı tedbirler almaya yönlendirdiğini söyledi.
Ryabkov, bu politikanın sadece nükleer silahsızlanma ve silah kontrolü konularında yapıcı bir diyalog kurmayı engellemekle kalmayıp, aynı zamanda Rusya dahil diğer ülkeleri de dengeleyici askeri-teknik önlemler almaya zorladığını vurguladı.
Ryabkov'un açıklamalarından öne çıkan noktalar:
ABD'nin Rusya'nın START anlaşması girişimini reddetmesi halinde nükleer tehdit artacak, ancak Rusya kesinlikle güvenliğini sağlayacaktır.
Yeni START girişimi ancak ABD'nin karşılık vermesiyle uygulanabilir olacaktır.
Şu anda Rusya ile ABD arasında nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda diyalog için uygun koşullar görünmüyor.
Rusya, ABD'nin Washington'daki önceki yönetimin düşmanca politikasından vazgeçtiğinden emin olmalı.
Rusya, silahların kontrolü alanında siyasi ve diplomatik çözümler için kapıyı açık bırakıyor.
NATO ülkelerinin düşmanca politikaları, nükleer devletler arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir.
Batı, İran'ın nükleer programı konusunda müzakere yoluyla çözüm bulmaya odaklanmalı, bunun makul bir alternatifi yok.
Rusya, maliyeti yüksek bir silahlanma yarışına sürüklenmesine izin vermeyecektir.