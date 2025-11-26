https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/rusyanin-ingiltere-buyukelcisi-kelin-londra-hala-hayaller-dunyasinda-yasiyor-1101319878.html
Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Kelin: Londra hala hayaller dünyasında yaşıyor
Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi Kelin: Londra hala hayaller dünyasında yaşıyor
Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Andrey Kelin, Londra'nın Ukrayna'ya silah göndermeye devam ederek Moskova üzerinde baskı kurmayı amaçladığını ancak bunun sürdürülebilir bir yaklaşım olmadığını belirtti.
Rusya’nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, Rossiya 1 televizyonuna demecinde İngiltere yönetiminin Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin tutumunu eleştirerek, Batılı politikacıların gerçeklikten uzak davrandığını ifade etti.Kelin, İngiliz siyasetçilerin Ukrayna’ya silah desteği yoluyla Moskova üzerinde baskı kurma politikasını sürdürmekte kararlı olduğunu belirterek, “Londra’daki politikacılar, hala hayal dünyasında yaşıyor. Ukrayna meselesinde yürütülen müzakere sürecinden ve olası bir barış anlaşmasının çerçevesinden haberdarlar. Ancak buna rağmen çatışmayı yumuşatacak hiçbir adım atmıyorlar. Bu sürdürülebilir bir yaklaşım değil” dedi.Batılı liderlerin Ukrayna’daki durumun sadece silah eksikliğinden kaynaklandığını düşünerek çözümü daha fazla askeri destek göndermekte aradığına belirten Rus diplomat, sorunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeterli insan kaynağına sahip olmamasında yattığını vurguladı.İngiltere, ihtilafın başından itibaren Ukrayna'nın silahlandırılmasında en aktif ülkeler arasında yer alırken, Moskova bu yaklaşımı çatışmayı derinleştiren bir unsur olarak değerlendiriyor.
Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi Andrey Kelin, Londra'nın Ukrayna'ya silah göndermeye devam ederek Moskova üzerinde baskı kurmayı amaçladığını ancak bunun sürdürülebilir bir yaklaşım olmadığını belirtti.
Rusya’nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, Rossiya 1 televizyonuna demecinde İngiltere yönetiminin Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin tutumunu eleştirerek, Batılı politikacıların gerçeklikten uzak davrandığını ifade etti.
Kelin, İngiliz siyasetçilerin Ukrayna’ya silah desteği yoluyla Moskova üzerinde baskı kurma politikasını sürdürmekte kararlı olduğunu belirterek, “Londra’daki politikacılar, hala hayal dünyasında yaşıyor. Ukrayna meselesinde yürütülen müzakere sürecinden ve olası bir barış anlaşmasının çerçevesinden haberdarlar. Ancak buna rağmen çatışmayı yumuşatacak hiçbir adım atmıyorlar. Bu sürdürülebilir bir yaklaşım değil” dedi.
Batılı liderlerin Ukrayna’daki durumun sadece silah eksikliğinden kaynaklandığını düşünerek çözümü daha fazla askeri destek göndermekte aradığına belirten Rus diplomat, sorunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeterli insan kaynağına sahip olmamasında yattığını vurguladı.
İngiltere, ihtilafın başından itibaren Ukrayna'nın silahlandırılmasında en aktif ülkeler arasında yer alırken, Moskova bu yaklaşımı çatışmayı derinleştiren bir unsur olarak değerlendiriyor.