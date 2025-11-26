https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/peskov-ukraynada-bariscil-cozum-icin-ciddi-bir-surec-devam-ediyor-1101318399.html
Peskov: Ukrayna'da barışçıl çözüm için ciddi bir süreç devam ediyor
Peskov: Ukrayna'da barışçıl çözüm için ciddi bir süreç devam ediyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'daki durumun barışçıl çözüme kavuşturulması için ciddi bir sürecin yürütüldüğünü belirtti. 26.11.2025
Peskov: Ukrayna'da barışçıl çözüm için ciddi bir süreç devam ediyor
19:05 26.11.2025 (güncellendi: 19:26 26.11.2025)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'daki durumun barışçıl çözüme kavuşturulması için ciddi bir sürecin yürütüldüğünü belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada Ukrayna'daki durumun barışçıl çözüme kavuşturulması için ciddi bir sürecin yürütüldüğünü söyledi.
Peskov, Moskova’nın Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ziyaretini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı detaylı temasları beklediğini ifade etti.
Sözcü, Witkoff'u görevden almaya çalışanların, Ukrayna'da çözüme doğru ilerleyen henüz mütevazı süreci baltalamayı amaçladıklarını vurguladı.
Peskov, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ile Steve Whitkoff arasındaki görüşmelere ait olduğu iddia edilen dökümlerin içeriğinin medyada sızdırılmasında herhangi bir sakınca görmediğini söyledi.
“Bu sızıntıların yıkıcı anlamını abartmazdım” diyen Peskov, bu arada ABD Başkanı Donald Trump’ın da dolaylı olarak Whitkoff'u savunduğuna dikkat çekti.
Kremlin Sözcüsü, Batı medyası ile ilgili olarak ‘saygınlık’ kelimesinin kullanılmaması gerektiğini, zira hiç kimsenin hiçbir şeyden çekinmediğini ve mesleki utanç duymadığını ifade etti.