Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/peskov-ukraynada-bariscil-cozum-icin-ciddi-bir-surec-devam-ediyor-1101318399.html
Peskov: Ukrayna'da barışçıl çözüm için ciddi bir süreç devam ediyor
Peskov: Ukrayna'da barışçıl çözüm için ciddi bir süreç devam ediyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'daki durumun barışçıl çözüme kavuşturulması için ciddi bir sürecin yürütüldüğünü belirtti. 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T19:05+0300
2025-11-26T19:26+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
steve witkoff
abd
ukrayna
yuriy uşakov
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3e48312e8c5b435d62819501d86a17f.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada Ukrayna'daki durumun barışçıl çözüme kavuşturulması için ciddi bir sürecin yürütüldüğünü söyledi.Peskov, Moskova’nın Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ziyaretini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı detaylı temasları beklediğini ifade etti.Sözcü, Witkoff'u görevden almaya çalışanların, Ukrayna'da çözüme doğru ilerleyen henüz mütevazı süreci baltalamayı amaçladıklarını vurguladı.Peskov, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ile Steve Whitkoff arasındaki görüşmelere ait olduğu iddia edilen dökümlerin içeriğinin medyada sızdırılmasında herhangi bir sakınca görmediğini söyledi.“Bu sızıntıların yıkıcı anlamını abartmazdım” diyen Peskov, bu arada ABD Başkanı Donald Trump’ın da dolaylı olarak Whitkoff'u savunduğuna dikkat çekti.Kremlin Sözcüsü, Batı medyası ile ilgili olarak ‘saygınlık’ kelimesinin kullanılmaması gerektiğini, zira hiç kimsenin hiçbir şeyden çekinmediğini ve mesleki utanç duymadığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/usakov-beyaz-saray-ozel-temsilcisi-witkoff-haftaya-moskovaya-gelecek-1101297752.html
rusya
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5e49fca26918707b01c1055da254fde.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, steve witkoff, abd, ukrayna, yuriy uşakov, donald trump
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, steve witkoff, abd, ukrayna, yuriy uşakov, donald trump

Peskov: Ukrayna'da barışçıl çözüm için ciddi bir süreç devam ediyor

19:05 26.11.2025 (güncellendi: 19:26 26.11.2025)
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'daki durumun barışçıl çözüme kavuşturulması için ciddi bir sürecin yürütüldüğünü belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada Ukrayna'daki durumun barışçıl çözüme kavuşturulması için ciddi bir sürecin yürütüldüğünü söyledi.
Peskov, Moskova’nın Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ziyaretini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı detaylı temasları beklediğini ifade etti.
Sözcü, Witkoff'u görevden almaya çalışanların, Ukrayna'da çözüme doğru ilerleyen henüz mütevazı süreci baltalamayı amaçladıklarını vurguladı.
Peskov, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ile Steve Whitkoff arasındaki görüşmelere ait olduğu iddia edilen dökümlerin içeriğinin medyada sızdırılmasında herhangi bir sakınca görmediğini söyledi.
“Bu sızıntıların yıkıcı anlamını abartmazdım” diyen Peskov, bu arada ABD Başkanı Donald Trump’ın da dolaylı olarak Whitkoff'u savunduğuna dikkat çekti.
Kremlin Sözcüsü, Batı medyası ile ilgili olarak ‘saygınlık’ kelimesinin kullanılmaması gerektiğini, zira hiç kimsenin hiçbir şeyden çekinmediğini ve mesleki utanç duymadığını ifade etti.
Стив Уиткофф - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Uşakov: Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff, haftaya Moskova'ya gelecek
10:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала