Rus ordusunun özel harekatı sürüyor: Bin 500 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusunun, son bir gün içerisinde 1460 Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krasnoarmeysk, Rovnoye ve Dimitrov yerleşimlerini Ukraynalı silahlı oluşumlarından temizleme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında düşmanın 8 karşı saldırısı akamete uğratıldı.Cephe genelinde taktik konumunu iyileştiren ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus ordu birlikleri son bir gün içerisinde 1460 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek ikisi tank 19 zırhlı savaş aracını imha etti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna'da bir mühimmat imalat atölyesi ile Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapı tesisleri vuruldu, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 143 nokta bombalandı.Ukrayna ordusuna ait 6 güdümlü uçak bombası, dört adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 154 İHA'sı Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.
13:04 26.11.2025 (güncellendi: 13:05 26.11.2025)
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusunun, son bir gün içerisinde 1460 Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Krasnoarmeysk, Rovnoye ve Dimitrov yerleşimlerini Ukraynalı silahlı oluşumlarından temizleme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında düşmanın 8 karşı saldırısı akamete uğratıldı.
Cephe genelinde taktik konumunu iyileştiren ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus ordu birlikleri son bir gün içerisinde 1460 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek ikisi tank 19 zırhlı savaş aracını imha etti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna’da bir mühimmat imalat atölyesi ile Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapı tesisleri vuruldu, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 143 nokta bombalandı.
Ukrayna ordusuna ait 6 güdümlü uçak bombası, dört adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 154 İHA’sı Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.