Batı medyası: Avrupa, Kiev'den geçici krediyi geri ödemesini talep edebilir

Politico, adı açıklanmayan diplomatlardan aktardığı haberinde, AB’nin Ukrayna'dan daha önce sağlanan kısa vadeli krediyi kapatmasını isteyebileceğini yazdı.Yazıda, “Ukrayna’dan, (Rus varlıkları teminat gösterilerek sağlanması beklenen) uzun vadeli bir kredi kapsamında finansman aldıktan sonra, AB’den aldığı ilk geçici krediyi geri ödemesi istenebilir” ifadesine yer verildi.AB ülkelerinin, birçoğu zaten bütçe açıkları ve yüksek kredi maliyetleriyle karşı karşıya olduğu için, Kiev'e kredi verme konusunda istekli olmadığı kaydedildi.Batı'nın Rus varlıklarına yönelik tutumu ve Moskova'nın tepkisiUkrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Ağustos ayı sonunda Welt am Sonntag, Avrupa Komisyonu verilerine atıfta bulunarak AB’nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna’ya 10.1 milyar euro aktardığını açıklamıştı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'yı finanse etmek için yeni bir ‘tazminat kredisi’ oluşturulmasını önermişti. Leyen'e göre, Ukrayna krediyi ancak Rusya ‘tazminatları’ ödedikten sonra geri ödeyecek.

