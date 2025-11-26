Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Batı medyası: Avrupa, Kiev'den geçici krediyi geri ödemesini talep edebilir
Batı medyası: Avrupa, Kiev'den geçici krediyi geri ödemesini talep edebilir
Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’dan, dondurulmuş Rus varlıkları sayesinde uzun vadeli kredi kapsamında finansman aldıktan sonra, ilk geçici krediyi geri... 26.11.2025, Sputnik Türkiye
Politico, adı açıklanmayan diplomatlardan aktardığı haberinde, AB’nin Ukrayna'dan daha önce sağlanan kısa vadeli krediyi kapatmasını isteyebileceğini yazdı.Yazıda, “Ukrayna’dan, (Rus varlıkları teminat gösterilerek sağlanması beklenen) uzun vadeli bir kredi kapsamında finansman aldıktan sonra, AB’den aldığı ilk geçici krediyi geri ödemesi istenebilir” ifadesine yer verildi.AB ülkelerinin, birçoğu zaten bütçe açıkları ve yüksek kredi maliyetleriyle karşı karşıya olduğu için, Kiev'e kredi verme konusunda istekli olmadığı kaydedildi.Batı'nın Rus varlıklarına yönelik tutumu ve Moskova'nın tepkisiUkrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Ağustos ayı sonunda Welt am Sonntag, Avrupa Komisyonu verilerine atıfta bulunarak AB’nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna’ya 10.1 milyar euro aktardığını açıklamıştı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'yı finanse etmek için yeni bir ‘tazminat kredisi’ oluşturulmasını önermişti. Leyen'e göre, Ukrayna krediyi ancak Rusya ‘tazminatları’ ödedikten sonra geri ödeyecek.
11:36 26.11.2025 (güncellendi: 11:37 26.11.2025)
Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’dan, dondurulmuş Rus varlıkları sayesinde uzun vadeli kredi kapsamında finansman aldıktan sonra, ilk geçici krediyi geri ödemesini talep edebileceği belirtildi.
Politico, adı açıklanmayan diplomatlardan aktardığı haberinde, AB’nin Ukrayna'dan daha önce sağlanan kısa vadeli krediyi kapatmasını isteyebileceğini yazdı.
Yazıda, “Ukrayna’dan, (Rus varlıkları teminat gösterilerek sağlanması beklenen) uzun vadeli bir kredi kapsamında finansman aldıktan sonra, AB’den aldığı ilk geçici krediyi geri ödemesi istenebilir” ifadesine yer verildi.
AB ülkelerinin, birçoğu zaten bütçe açıkları ve yüksek kredi maliyetleriyle karşı karşıya olduğu için, Kiev'e kredi verme konusunda istekli olmadığı kaydedildi.

Batı'nın Rus varlıklarına yönelik tutumu ve Moskova'nın tepkisi

Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.
Ağustos ayı sonunda Welt am Sonntag, Avrupa Komisyonu verilerine atıfta bulunarak AB’nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna’ya 10.1 milyar euro aktardığını açıklamıştı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'yı finanse etmek için yeni bir ‘tazminat kredisi’ oluşturulmasını önermişti. Leyen'e göre, Ukrayna krediyi ancak Rusya ‘tazminatları’ ödedikten sonra geri ödeyecek.

Moskova ise Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.

