https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/rostecten-yeni-gezici-muhimmat-nato-obuslerini-ve-himars-sistemlerini-yakalayabiliyor-1101311237.html
Rostec’ten yeni gezici mühimmat: NATO obüslerini ve HIMARS sistemlerini yakalayabiliyor
Rostec’ten yeni gezici mühimmat: NATO obüslerini ve HIMARS sistemlerini yakalayabiliyor
Sputnik Türkiye
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in NATO obüslerini ve HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerini garantili bir şekilde etkisiz hale getirebilen yeni... 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T14:15+0300
2025-11-26T14:15+0300
2025-11-26T14:15+0300
dünya
rusya
savunma
rostec
sergey çemezov
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
i̇ha
himars
pantsir
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101310652_0:0:1181:665_1920x0_80_0_0_5185e9d2bb25cfd23dc4b81ce631a00c.png
Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, Rus basınına demecinde şirketin NATO obüslerini ve HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerini yakalayabilen ve vurulmaları ile ilgili neredeyse yüzde 100 garanti veren yeni bir gezici mühimmat geliştirdiğini ve seri üretimine başladığını belirtti.Çemezov, “Yeni bir gezici mühimmat devreye girdi. Geliştirme çalışmaları geçen yıl tamamlandı. İHA şu anda seri olarak üretiliyor ve çatışmalarda kullanılıyor. Yani entegrasyonunun ne kadar hızlı olduğunu görüyorsunuz. İHA’nın menzili onlarca kilometre olup, harp başlığı ise birkaç kilogram ağırlığında. Tüm NATO obüslerini, karşı batarya radarlarını, HIMARS’ları, tüm zırhlı araçları, komuta merkezlerini vb. garantili olarak vuruyor. Bu cihazın bir tanesi, düşman askeri hedeflerini vurma konusunda neredeyse yüzde 100 garanti sunuyor” diye konuştu.Rus yetkili, Rostec’in ayrıca mevcut keşif İHA'ları temelinde saldırı versiyonları geliştirmeye yönelik te çalıştığını sözlerine ekledi.Pantsir hava savunma füze sistemlerinin de artık 48 adet mini füzeyle donatıldığı bilgisini veren Çemezov, sistemin bu sayede geniş çaplı bir İHA saldırısını bile püskürtebilecek kapasitede olduğunu vurguladı.Çemezov, Pantsir hava savunma füze sistemlerinin teknik kabiliyetinin neredeyse sınırsız olduğunun ve giderek daha da geliştirildiğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/rostec-iskender-ile-vurulan-hedefler-onariolamayacak-hale-geliyor-1097933782.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101310652_98:0:1077:734_1920x0_80_0_0_8aacf97ef5880941cef4b496ce249f50.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, savunma, rostec, sergey çemezov, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ha, himars, pantsir, nato
rusya, savunma, rostec, sergey çemezov, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ha, himars, pantsir, nato
Rostec’ten yeni gezici mühimmat: NATO obüslerini ve HIMARS sistemlerini yakalayabiliyor
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in NATO obüslerini ve HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerini garantili bir şekilde etkisiz hale getirebilen yeni bir gezici mühimmat geliştirdiği bildirildi.
Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, Rus basınına demecinde şirketin NATO obüslerini ve HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerini yakalayabilen ve vurulmaları ile ilgili neredeyse yüzde 100 garanti veren yeni bir gezici mühimmat geliştirdiğini ve seri üretimine başladığını belirtti.
Çemezov, “Yeni bir gezici mühimmat devreye girdi. Geliştirme çalışmaları geçen yıl tamamlandı. İHA şu anda seri olarak üretiliyor ve çatışmalarda kullanılıyor. Yani entegrasyonunun ne kadar hızlı olduğunu görüyorsunuz. İHA’nın menzili onlarca kilometre olup, harp başlığı ise birkaç kilogram ağırlığında. Tüm NATO obüslerini, karşı batarya radarlarını, HIMARS’ları, tüm zırhlı araçları, komuta merkezlerini vb. garantili olarak vuruyor. Bu cihazın bir tanesi, düşman askeri hedeflerini vurma konusunda neredeyse yüzde 100 garanti sunuyor” diye konuştu.
Rus yetkili, Rostec’in ayrıca mevcut keşif İHA'ları temelinde saldırı versiyonları geliştirmeye yönelik te çalıştığını sözlerine ekledi.
Pantsir hava savunma füze sistemlerinin de artık 48 adet mini füzeyle donatıldığı bilgisini veren Çemezov, sistemin bu sayede geniş çaplı bir İHA saldırısını bile püskürtebilecek kapasitede olduğunu vurguladı.
Çemezov, Pantsir hava savunma füze sistemlerinin teknik kabiliyetinin neredeyse sınırsız olduğunun ve giderek daha da geliştirildiğinin altını çizdi.