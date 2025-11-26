https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/rostecten-yeni-gezici-muhimmat-nato-obuslerini-ve-himars-sistemlerini-yakalayabiliyor-1101311237.html

Rostec'ten yeni gezici mühimmat: NATO obüslerini ve HIMARS sistemlerini yakalayabiliyor

Rostec’ten yeni gezici mühimmat: NATO obüslerini ve HIMARS sistemlerini yakalayabiliyor

26.11.2025

Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, Rus basınına demecinde şirketin NATO obüslerini ve HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerini yakalayabilen ve vurulmaları ile ilgili neredeyse yüzde 100 garanti veren yeni bir gezici mühimmat geliştirdiğini ve seri üretimine başladığını belirtti.Çemezov, “Yeni bir gezici mühimmat devreye girdi. Geliştirme çalışmaları geçen yıl tamamlandı. İHA şu anda seri olarak üretiliyor ve çatışmalarda kullanılıyor. Yani entegrasyonunun ne kadar hızlı olduğunu görüyorsunuz. İHA’nın menzili onlarca kilometre olup, harp başlığı ise birkaç kilogram ağırlığında. Tüm NATO obüslerini, karşı batarya radarlarını, HIMARS’ları, tüm zırhlı araçları, komuta merkezlerini vb. garantili olarak vuruyor. Bu cihazın bir tanesi, düşman askeri hedeflerini vurma konusunda neredeyse yüzde 100 garanti sunuyor” diye konuştu.Rus yetkili, Rostec’in ayrıca mevcut keşif İHA'ları temelinde saldırı versiyonları geliştirmeye yönelik te çalıştığını sözlerine ekledi.Pantsir hava savunma füze sistemlerinin de artık 48 adet mini füzeyle donatıldığı bilgisini veren Çemezov, sistemin bu sayede geniş çaplı bir İHA saldırısını bile püskürtebilecek kapasitede olduğunu vurguladı.Çemezov, Pantsir hava savunma füze sistemlerinin teknik kabiliyetinin neredeyse sınırsız olduğunun ve giderek daha da geliştirildiğinin altını çizdi.

