https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/rostec-iskender-ile-vurulan-hedefler-onariolamayacak-hale-geliyor-1097933782.html
Rostec: İskender ile vurulan hedefler onarılamayacak hale geliyor
Rostec: İskender ile vurulan hedefler onarılamayacak hale geliyor
Sputnik Türkiye
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, İskender füzeleri ile vurulan hedeflerin birçoğunun onarılamayacak hale geldiğini vurguladı. 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T14:30+0300
2025-07-16T14:30+0300
2025-07-16T14:30+0300
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Rostec'ten Sputnik'e yapılan açıklamada, İskender taktik füze sisteminin düşmanın çeşitli hedeflerini yüksek verimlilikle vurduğu, ayrıca füzenin özellikleri sayesinde tek bir mühimmatla geniş bir alanda onlarca hedefi aynı anda imha edebildiği belirtildi.Açıklamada, "İskender sistemi, füzenin özellikleri sayesinde düşmanın çeşitli hedeflerinin çok etkili bir şekilde vurulmasını sağlıyor. İsabet oranı, isabet noktasından önce saliseler içinde meydana gelen hava patlaması, şarapnel alanı yoğunluğu ve şok dalgasının gücü, tek bir mühimmatın geniş bir alanda onlarca hedefin aynı anda imha edilmesini sağlıyor. İskender tarafından vurulan birçok hedef ise prensipte onarılamayacak hale geliyor" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca İskender balistik füzelerinin muazzam bir hızla karmaşık ve öngörülemez bir yörüngede hareket ettiği, bu nedenle düşman hava savunma sistemlerinin İskender'in saldırılarını püskürtmede yetersiz kaldığı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/rus-ordusu-ukraynanin-sumi-bolgesini-iskender-fuzesiyle-vurdu-1094028880.html
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rusya, rostec, rostech, i̇skender füzesi, i̇skender-m, balistik füze, bilgilendirme
rusya, rostec, rostech, i̇skender füzesi, i̇skender-m, balistik füze, bilgilendirme
Rostec: İskender ile vurulan hedefler onarılamayacak hale geliyor
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, İskender füzeleri ile vurulan hedeflerin birçoğunun onarılamayacak hale geldiğini vurguladı.
Rostec'ten Sputnik'e yapılan açıklamada, İskender taktik füze sisteminin düşmanın çeşitli hedeflerini yüksek verimlilikle vurduğu, ayrıca füzenin özellikleri sayesinde tek bir mühimmatla geniş bir alanda onlarca hedefi aynı anda imha edebildiği belirtildi.
Açıklamada, "İskender sistemi, füzenin özellikleri sayesinde düşmanın çeşitli hedeflerinin çok etkili bir şekilde vurulmasını sağlıyor. İsabet oranı, isabet noktasından önce saliseler içinde meydana gelen hava patlaması, şarapnel alanı yoğunluğu ve şok dalgasının gücü, tek bir mühimmatın geniş bir alanda onlarca hedefin aynı anda imha edilmesini sağlıyor. İskender tarafından vurulan birçok hedef ise prensipte onarılamayacak hale geliyor" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca İskender balistik füzelerinin muazzam bir hızla karmaşık ve öngörülemez bir yörüngede hareket ettiği, bu nedenle düşman hava savunma sistemlerinin İskender'in saldırılarını püskürtmede yetersiz kaldığı vurgulandı.