Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/rostec-iskender-ile-vurulan-hedefler-onariolamayacak-hale-geliyor-1097933782.html
Rostec: İskender ile vurulan hedefler onarılamayacak hale geliyor
Rostec: İskender ile vurulan hedefler onarılamayacak hale geliyor
Sputnik Türkiye
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, İskender füzeleri ile vurulan hedeflerin birçoğunun onarılamayacak hale geldiğini vurguladı. 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T14:30+0300
2025-07-16T14:30+0300
dünya
rusya
rostec
rostech
i̇skender füzesi
i̇skender-m
balistik füze
bilgilendirme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097933347_0:41:1177:703_1920x0_80_0_0_ea43996847b226764a4bd59b7cd1ee2b.png
Rostec'ten Sputnik'e yapılan açıklamada, İskender taktik füze sisteminin düşmanın çeşitli hedeflerini yüksek verimlilikle vurduğu, ayrıca füzenin özellikleri sayesinde tek bir mühimmatla geniş bir alanda onlarca hedefi aynı anda imha edebildiği belirtildi.Açıklamada, "İskender sistemi, füzenin özellikleri sayesinde düşmanın çeşitli hedeflerinin çok etkili bir şekilde vurulmasını sağlıyor. İsabet oranı, isabet noktasından önce saliseler içinde meydana gelen hava patlaması, şarapnel alanı yoğunluğu ve şok dalgasının gücü, tek bir mühimmatın geniş bir alanda onlarca hedefin aynı anda imha edilmesini sağlıyor. İskender tarafından vurulan birçok hedef ise prensipte onarılamayacak hale geliyor" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca İskender balistik füzelerinin muazzam bir hızla karmaşık ve öngörülemez bir yörüngede hareket ettiği, bu nedenle düşman hava savunma sistemlerinin İskender'in saldırılarını püskürtmede yetersiz kaldığı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/rus-ordusu-ukraynanin-sumi-bolgesini-iskender-fuzesiyle-vurdu-1094028880.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097933347_92:0:1085:745_1920x0_80_0_0_cf8ce14b0366a4d10c6ef43d37fe5b4a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rostec, rostech, i̇skender füzesi, i̇skender-m, balistik füze, bilgilendirme
rusya, rostec, rostech, i̇skender füzesi, i̇skender-m, balistik füze, bilgilendirme

Rostec: İskender ile vurulan hedefler onarılamayacak hale geliyor

14:30 16.07.2025
© Sputnik / Михаил Воскресенскийİskender füze sistemi
İskender füze sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Abone ol
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, İskender füzeleri ile vurulan hedeflerin birçoğunun onarılamayacak hale geldiğini vurguladı.
Rostec'ten Sputnik'e yapılan açıklamada, İskender taktik füze sisteminin düşmanın çeşitli hedeflerini yüksek verimlilikle vurduğu, ayrıca füzenin özellikleri sayesinde tek bir mühimmatla geniş bir alanda onlarca hedefi aynı anda imha edebildiği belirtildi.
Açıklamada, "İskender sistemi, füzenin özellikleri sayesinde düşmanın çeşitli hedeflerinin çok etkili bir şekilde vurulmasını sağlıyor. İsabet oranı, isabet noktasından önce saliseler içinde meydana gelen hava patlaması, şarapnel alanı yoğunluğu ve şok dalgasının gücü, tek bir mühimmatın geniş bir alanda onlarca hedefin aynı anda imha edilmesini sağlıyor. İskender tarafından vurulan birçok hedef ise prensipte onarılamayacak hale geliyor" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca İskender balistik füzelerinin muazzam bir hızla karmaşık ve öngörülemez bir yörüngede hareket ettiği, bu nedenle düşman hava savunma sistemlerinin İskender'in saldırılarını püskürtmede yetersiz kaldığı vurgulandı.
Rus İskender füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu, Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'ni İskender füzesiyle vurdu
27 Şubat, 11:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала