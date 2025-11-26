Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Putin: ABD, Ukrayna'da çözümün zor kararlar gerektirdiğini anlıyor
Putin: ABD, Ukrayna'da çözümün zor kararlar gerektirdiğini anlıyor
Putin ve Lukaşenko, Kırgızistan'da yaptıkları görüşmenin başında Ukrayna'da çözüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 26.11.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna'da çözümün zor olduğunu ve zor kararlar gerektirdiğini anladığını söyledi.Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla bir araya gelen Putin, Ukrayna'da çözüm sürecine dair açıklamalar yaptı.Putin, ABD'de Ukrayna çatışmasının çözümünün kolay olmadığına ve zor kararlar gerektirdiğine dair anlayışın hakim olduğunu kaydetti.Lukaşenko ise, ABD'nin Ukrayna'da çözümle ilgili taleplerinde dikkatli olması gerektiğini belirterek, bu durumda her şeyin normal gelişeceğini ifade etti.Belarus'un Rusya'nın müttefiki olduğunu ve Ukrayna krizindeki eylemlerinin hukuki dayanağı bulunduğunu söyleyen Lukaşenko, Batı'nın kendisini Moskova'ya destek vermekle suçlamasının anlamsız olduğunun altını çizdi.
Putin: ABD, Ukrayna'da çözümün zor kararlar gerektirdiğini anlıyor

Putin ve Lukaşenko, Kırgızistan'da yaptıkları görüşmenin başında Ukrayna'da çözüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
