Putin: ABD, Ukrayna'da çözümün zor kararlar gerektirdiğini anlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna'da çözümün zor olduğunu ve zor kararlar gerektirdiğini anladığını söyledi.



Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla bir araya gelen Putin, Ukrayna'da çözüm sürecine dair açıklamalar yaptı.



Putin, ABD'de Ukrayna çatışmasının çözümünün kolay olmadığına ve zor kararlar gerektirdiğine dair anlayışın hakim olduğunu kaydetti.



Lukaşenko ise, ABD'nin Ukrayna'da çözümle ilgili taleplerinde dikkatli olması gerektiğini belirterek, bu durumda her şeyin normal gelişeceğini ifade etti.



Belarus'un Rusya'nın müttefiki olduğunu ve Ukrayna krizindeki eylemlerinin hukuki dayanağı bulunduğunu söyleyen Lukaşenko, Batı'nın kendisini Moskova'ya destek vermekle suçlamasının anlamsız olduğunun altını çizdi.