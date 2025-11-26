https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/park-mufettisi-ve-esi-1-milyon-avroluk-parkmetre-dolandiriciligindan-gozaltinda-bozuk-paralari-1101304056.html

Park müfettişi ve eşi 1 milyon avroluk parkmetre dolandırıcılığından gözaltında: Bozuk paraları hesaplarına yatırmışlar

Park müfettişi ve eşi 1 milyon avroluk parkmetre dolandırıcılığından gözaltında: Bozuk paraları hesaplarına yatırmışlar

Sputnik Türkiye

Almanya'nın küçük bir kasabasında otoparklarındaki parkmetrelerden toplamda 1 milyon avrodan fazla parayı zimmete geçirdikleri şüphesiyle bir park müfettişi ve... 26.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-26T14:29+0300

2025-11-26T14:29+0300

2025-11-26T14:29+0300

yaşam

almanya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101311420_0:32:1024:608_1920x0_80_0_0_96ff0d2aca22bfda9ee929d187de1abb.png

Almanya'da meydana gelen olayda polis, ismi açıklanmayan belediye çalışanının Kempten'deki parkmetrelerden "birçok kez" bozuk para alıp eşinin erişebildiği banka hesaplarına yatırdığının düşünüldüğünü bildirdi.Bir kredi kuruluşu, kara para aklama şüphesiyle olası bir hırsızlığa karşı yetkilileri uyardı. Ekim ayında Kempten savcılığına, çeşitli banka hesaplarına defalarca nakit para yatırıldığı bilgisi verildi. Söz konusu belediye çalışanı 720 kez hırsızlık olayıyla suçlanırken eşi de yine 720 olayda hırsızlığa yardım ve yataklık etmekle suçlanıyor.Kempten Belediye Başkanı Thomas Kiechle, iddialar karşısında "şaşkına döndüğünü ve dehşete düştüğünü" söyledi.Çiftin bu parayı ne kadar sürede biriktirdiği ise henüz bilinmiyor.Kempten, Almanya'nın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Ülkenin güneyinde, Allgäu tepelerinin eteklerinde yer alan Kempten, yaklaşık 70 bin nüfusa sahip.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/louvre-soygunu-fransiz-polisi-4-yeni-supheliyi-daha-gozaltina-aldi-1101280536.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya