Adalet Bakanlığı'nda anlaşma sağlandı: Çalışanların hesabına 99 bin 500 lira banka promosyonu yatacak

Adalet Bakanlığı'nda çalışanlara ödenecek banka promosyonu belli oldu. Vakıfbank’la yapılan anlaşma sonucunda promosyon bedeli 99 bin 500 lira olarak revize... 20.09.2025, Sputnik Türkiye

Adalet Bakanlığı çalışanları 99 bin 500 lira banka promosyonu alacağı açıklandı. Vakıfbank'la anlaşma sağlanırken, promosyona ek olarak bakanlık çalışanlarına banka tarafından 100 bin liraya kadar faizsiz 3 taksit şeklinde nakit avans imkanı sağlandı. Peki Adalet Bakanlığı banka promosyonu 2025 ne zaman yatacak?200 bin çalışan faydalanacakNTV'nin haberine göre, Adalet Bakanlığı promosyon ihalesi tamamlandı. Yaklaşık 200 bin Bakanlık çalışanı personeline 99 bin 500 lira promosyon ödemesi yapılacak.İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen miktar tek seferde peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmadan personellere ayrı ayrı ödenecek. Ayrıca bakanlık personeline nakit avans kullanma şartlarını taşıyanlara banka tarafından 100.000 TL’ye kadar faizsiz 3 taksit halinde ödemeli nakit avans kullandırma imkânı sunulacaktır.Banka promosyonları ne zaman hesaplara yatacak?Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri 30 Eylül tarihine kadar tamamlanacak. Bakanlık çalışanlarına illere göre farklı tarihlerde yatırılması bekleniyor.

