Nijerya’da kaçırılan 315 çocuktan 50’si kaçmayı başardı

Nijerya’nın Niger Eyaleti’nde Katolik St Mary’s Okulu’na düzenlenen silahlı baskında kaçırılan 315 öğrenciden 50’si kaçmayı başardı.

Hristiyan Dernekleri Birliği (Christian Association of Nigeria) çocukların aileleriyle yeniden bir araya geldiğini açıkladı. Kalan 265 öğrenci ve 12 öğretmen için geniş çaplı, ordu öncülüğünde bir arama-kurtarma operasyonu sürüyor.Kaçırılma olayının ardından Niger ve Kebbi başta olmak üzere çok sayıda eyalette okullar kapatıldı. Pazartesi günü Kebbi’deki bir yatılı okuldan 25 öğrencinin kaçırılması, güvenlik endişelerini daha da artırdı.‘Cesur ve riskli’Öğrencilerin kaçışının, ‘cesur ve riskli bir girişim’ olduğunu aktaran Hristiyan gruplar, çocukların cuma ile cumartesi arasında kaçtığını belirtiyor. Bu toplu kaçırma, 2014’te Boko Haram’ın Chibok kentinde 276 kız öğrenciyi kaçırdığı olayın dahi üzerine çıkmış durumda.30 bin ek polisNijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, art arda yaşanan kaçırmalar sonrası ek 30 bin polis alımı talimatı verdi. Kaçırmaların nedeni Nijerya’da fidye için insan kaçırma,silahlı grupların sık başvurduğu bir yöntem. Ülkede resmi olarak fidye ödemek yasak olsa da bu uygulama suç kaynaklarını azaltmada etkili olmadı.

