Büyükçekmece'de 3 kişiyi öldürmüştü: Katil zanlısı yakalandı
Büyükçekmece’de 3 kişiyi öldürmüştü: Katil zanlısı yakalandı
26.11.2025
İstanbul Büyükçekmece’de biri otel odasında, ikisi yol kenarında araç içinde olmak üzere üç kişiyi öldüren şüpheli H.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Avcılar’da yakalandı. Zanlının önce oteldeki kadını, ardından aynı bölgedeki araçtaki iki kişiyi vurduğu tespit edildi.
Otel odasında bir kadın, 20 metre ileride araçta iki erkek ölü bulundu
Olay, 11 Kasım günü Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Bir otelin görevlileri, odalardan birinde silahla vurularak öldürülen Melisa Kölekçi (27)’yi buldu. Aynı dakikalarda yaklaşık 20 metre ileride, D-100 kara yolu yan yolda park halindeki bir otomobile yaklaşan bir kişi, araçtaki Emre Güçlü (31) ve Emrah Yılmaz (33)’a ateş ederek kaçtı. Yılmaz olay yerinde, Güçlü ise hastanede hayatını kaybetti.
Zanlı Avcılar’da yakalandı
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheli H.K. (32)’nin adresini belirleyerek Avcılar’da operasyon düzenledi. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
H.K.’nin ilk belirlemelere göre önce otelde Melisa Kölekçi’yi, ardından aynı bölgedeki araç içinde bulunan Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz’ı silahla öldürdüğü tespit edildi.
Cinayet Büro Amirliği’ne getirilen şüpheli H.K.’nin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.
Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.