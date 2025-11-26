https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/buyukcekmecedeki-seri-cinayetlerin-katil-zanlisi-yakalandi-1101301402.html

Büyükçekmece’de 3 kişiyi öldürmüştü: Katil zanlısı yakalandı

Büyükçekmece’de 3 kişiyi öldürmüştü: Katil zanlısı yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükçekmece’de otel odasında Melisa Kölekçi, kısa mesafedeki araçta ise Emre Güçlü ve Emrah Yılmazı silahla öldürdüğü belirlenen zanlı H.K. polis... 26.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-26T11:35+0300

2025-11-26T11:35+0300

2025-11-26T11:37+0300

türki̇ye

büyükçekmece

emrah yılmaz

mimar sinan

avcılar

asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099232725_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e4b72df6e02b9314837012d831afc037.jpg

İstanbul Büyükçekmece’de biri otel odasında, ikisi yol kenarında araç içinde olmak üzere üç kişiyi öldüren şüpheli H.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Avcılar’da yakalandı. Zanlının önce oteldeki kadını, ardından aynı bölgedeki araçtaki iki kişiyi vurduğu tespit edildi.Otel odasında bir kadın, 20 metre ileride araçta iki erkek ölü bulunduOlay, 11 Kasım günü Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Bir otelin görevlileri, odalardan birinde silahla vurularak öldürülen Melisa Kölekçi (27)’yi buldu. Aynı dakikalarda yaklaşık 20 metre ileride, D-100 kara yolu yan yolda park halindeki bir otomobile yaklaşan bir kişi, araçtaki Emre Güçlü (31) ve Emrah Yılmaz (33)’a ateş ederek kaçtı. Yılmaz olay yerinde, Güçlü ise hastanede hayatını kaybetti.Zanlı Avcılar’da yakalandıCinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheli H.K. (32)’nin adresini belirleyerek Avcılar’da operasyon düzenledi. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.H.K.’nin ilk belirlemelere göre önce otelde Melisa Kölekçi’yi, ardından aynı bölgedeki araç içinde bulunan Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz’ı silahla öldürdüğü tespit edildi.Adliyeye sevk edilecekCinayet Büro Amirliği’ne getirilen şüpheli H.K.’nin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/meteoroloji-tarih-verdi-hafta-sonuna-dikkat--kuvvetli-saganak-ve-kar-yagisi-geliyor-1101297703.html

türki̇ye

büyükçekmece

avcılar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

büyükçekmece, emrah yılmaz, mimar sinan, avcılar, asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği