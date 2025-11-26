Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/buyukcekmecedeki-seri-cinayetlerin-katil-zanlisi-yakalandi-1101301402.html
Büyükçekmece’de 3 kişiyi öldürmüştü: Katil zanlısı yakalandı
Büyükçekmece’de 3 kişiyi öldürmüştü: Katil zanlısı yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükçekmece’de otel odasında Melisa Kölekçi, kısa mesafedeki araçta ise Emre Güçlü ve Emrah Yılmazı silahla öldürdüğü belirlenen zanlı H.K. polis... 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T11:35+0300
2025-11-26T11:37+0300
türki̇ye
büyükçekmece
emrah yılmaz
mimar sinan
avcılar
asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099232725_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e4b72df6e02b9314837012d831afc037.jpg
İstanbul Büyükçekmece’de biri otel odasında, ikisi yol kenarında araç içinde olmak üzere üç kişiyi öldüren şüpheli H.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Avcılar’da yakalandı. Zanlının önce oteldeki kadını, ardından aynı bölgedeki araçtaki iki kişiyi vurduğu tespit edildi.Otel odasında bir kadın, 20 metre ileride araçta iki erkek ölü bulunduOlay, 11 Kasım günü Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Bir otelin görevlileri, odalardan birinde silahla vurularak öldürülen Melisa Kölekçi (27)’yi buldu. Aynı dakikalarda yaklaşık 20 metre ileride, D-100 kara yolu yan yolda park halindeki bir otomobile yaklaşan bir kişi, araçtaki Emre Güçlü (31) ve Emrah Yılmaz (33)’a ateş ederek kaçtı. Yılmaz olay yerinde, Güçlü ise hastanede hayatını kaybetti.Zanlı Avcılar’da yakalandıCinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheli H.K. (32)’nin adresini belirleyerek Avcılar’da operasyon düzenledi. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.H.K.’nin ilk belirlemelere göre önce otelde Melisa Kölekçi’yi, ardından aynı bölgedeki araç içinde bulunan Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz’ı silahla öldürdüğü tespit edildi.Adliyeye sevk edilecekCinayet Büro Amirliği’ne getirilen şüpheli H.K.’nin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/meteoroloji-tarih-verdi-hafta-sonuna-dikkat--kuvvetli-saganak-ve-kar-yagisi-geliyor-1101297703.html
türki̇ye
büyükçekmece
avcılar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099232725_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_af3f34975896eaa6c250afc0a3450e34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
büyükçekmece, emrah yılmaz, mimar sinan, avcılar, asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği
büyükçekmece, emrah yılmaz, mimar sinan, avcılar, asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği

Büyükçekmece’de 3 kişiyi öldürmüştü: Katil zanlısı yakalandı

11:35 26.11.2025 (güncellendi: 11:37 26.11.2025)
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Büyükçekmece’de otel odasında Melisa Kölekçi, kısa mesafedeki araçta ise Emre Güçlü ve Emrah Yılmazı silahla öldürdüğü belirlenen zanlı H.K. polis ekiplerince Avcılar’da yakalandı. Şüphelinin önce oteldeki kadını, ardından araçtaki iki kişiyi vurduğu tespit edildi. Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
İstanbul Büyükçekmece’de biri otel odasında, ikisi yol kenarında araç içinde olmak üzere üç kişiyi öldüren şüpheli H.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Avcılar’da yakalandı. Zanlının önce oteldeki kadını, ardından aynı bölgedeki araçtaki iki kişiyi vurduğu tespit edildi.

Otel odasında bir kadın, 20 metre ileride araçta iki erkek ölü bulundu

Olay, 11 Kasım günü Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Bir otelin görevlileri, odalardan birinde silahla vurularak öldürülen Melisa Kölekçi (27)’yi buldu. Aynı dakikalarda yaklaşık 20 metre ileride, D-100 kara yolu yan yolda park halindeki bir otomobile yaklaşan bir kişi, araçtaki Emre Güçlü (31) ve Emrah Yılmaz (33)’a ateş ederek kaçtı. Yılmaz olay yerinde, Güçlü ise hastanede hayatını kaybetti.

Zanlı Avcılar’da yakalandı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheli H.K. (32)’nin adresini belirleyerek Avcılar’da operasyon düzenledi. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
H.K.’nin ilk belirlemelere göre önce otelde Melisa Kölekçi’yi, ardından aynı bölgedeki araç içinde bulunan Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz’ı silahla öldürdüğü tespit edildi.

Adliyeye sevk edilecek

Cinayet Büro Amirliği’ne getirilen şüpheli H.K.’nin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.
Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji tarih verdi, hafta sonuna dikkat: Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor
10:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала