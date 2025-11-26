https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/meteoroloji-uyardi-batida-saganak-ve-kuvvetli-ruzgar-etkili-olacak--1101291242.html

Meteoroloji uyardı: Batıda sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Kasım Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Ege kıyıları, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Mardin ve Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.Sıcaklık mevsim normallerinin üzerindeHava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgara dikkatRüzgârın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.BURSA – 21°C – Parçalı ve çok bulutluÇANAKKALE – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE – 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL – 20°C – Parçalı ve çok bulutluEGEParçalı, batısının yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR – 16°C – Parçalı ve az bulutluDENİZLİ – 19°C – Parçalı ve az bulutluİZMİR – 21°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA – 17°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu ve açık, Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ADANA – 23°C – Az bulutlu ve açıkANTALYA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY – 20°C – Az bulutlu ve açıkISPARTA – 16°C – Parçalı ve çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA – 16°C – Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR – 16°C – Parçalı ve az bulutluKAYSERİ – 14°C – Parçalı ve az bulutluKONYA – 17°C – Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBOLU – 17°C – Parçalı ve az bulutluDÜZCE – 20°C – Parçalı ve az bulutluSİNOP – 21°C – Parçalı ve az bulutluZONGULDAK – 21°C – Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA – 17°C – Parçalı ve az bulutluRİZE – 18°C – Parçalı ve az bulutluSAMSUN – 23°C – Parçalı ve az bulutluTRABZON – 19°C – Parçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUERZURUM – 7°C – Parçalı ve az bulutluKARS – 9°C – Parçalı ve az bulutluMALATYA – 8°C – Parçalı ve az bulutluVAN – 11°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Mardin ve Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın batı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri hafif sağanak yağışlıGAZİANTEP – 18°C – Az bulutlu ve açıkMARDİN – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri hafif sağanak yağışlıSİİRT – 15°C – Az bulutlu ve açık

