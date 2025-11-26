Türkiye
Meteoroloji uyardı: Batıda sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
Meteoroloji uyardı: Batıda sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Ege kıyıları, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Mardin ve Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın batı... 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T06:51+0300
2025-11-26T06:51+0300
yaşam
meteoroloji
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
sağanak yağış uyarısı
fırtına
06:51 26.11.2025
© AA
Sağanak yağış uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
© AA
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Ege kıyıları, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Mardin ve Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın batı kesimlerinde sağanak etkili olacak. Rüzgarın hızı Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de saatte 60 km'ye ulaşıyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Kasım Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Ege kıyıları, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Mardin ve Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgara dikkat
Rüzgârın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE – 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ – 19°C – Parçalı ve az bulutlu
İZMİR – 21°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA – 17°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu ve açık, Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA – 23°C – Az bulutlu ve açık
ANTALYA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – 20°C – Az bulutlu ve açık
ISPARTA – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ – 14°C – Parçalı ve az bulutlu
KONYA – 17°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE – 20°C – Parçalı ve az bulutlu
SİNOP – 21°C – Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK – 21°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
RİZE – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN – 23°C – Parçalı ve az bulutlu
TRABZON – 19°C – Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 7°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS – 9°C – Parçalı ve az bulutlu
MALATYA – 8°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN – 11°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Mardin ve Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın batı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı
GAZİANTEP – 18°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı
SİİRT – 15°C – Az bulutlu ve açık
