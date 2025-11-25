https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/balkanlarda-kar-basladi-turkiyede-durum-ne-meteoroloji-uzmani-kar-yagisi-icin-tarih-verdi-1101260483.html

Balkanlar’da kar başladı, Türkiye’de durum ne? Meteoroloji uzmanı kar yağışı için tarih verdi

Balkanlar’da hafta başında etkili olan kar yağışı Türkiye’de “kış ne zaman gelecek?” sorularını yeniden gündeme taşıdı. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, kasım ayının sıcak ve yağışsız geçmesinin ardından kış görünümüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.'Kasım yağışları ortalamanın yüzde 30’unda kaldı'Türkiye’nin uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Adil Tek, Hürriyet'e yaptığı açıklamada son aylardaki sıcaklık ve yağış dengesizliğini şöyle özetledi:“Haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayları kurak geçti. Ekimde normale dönüş olsa da kasım ayında sıcaklıklar yeniden ortalamanın üzerine çıktı, yağışlar ise ortalamanın altında kaldı.”Tek, İstanbul’un kasım ayında 25 dereceyi, Akdeniz ve Doğu Karadeniz’de ise sıcaklıkların 30 dereceye kadar çıktığını hatırlattı. Bu tablonun güneyli hava akışının yüksek basınçla birleşmesinden kaynaklandığını belirtti.İstanbul özelinde yağışların beklentiyi karşılamadığını vurgulayan Tek,“Kasım yağışlarının sadece yüzde 30’u gerçekleşmiş durumda” dedi.Haftalık hava durumu: Sıcaklıklar yeniden artacakAdil Tek’e göre Türkiye kısa süreli bir yağışlı havanın etkisinde olsa da bu soğuma mevsim normallerinde değil.“İstanbul’da sıcaklık düştü, bugün itibarıyla diğer illerde de düşüş başlıyor. Ancak çarşamba gününden sonra sıcaklıklar yeniden artacak.”Tek, İstanbul için şu tahmini paylaştı:Hafta sonu yağış geliyorUzmana göre cuma gününden sonra hava yeniden değişecek:“Cumartesi ve pazar İstanbul’da yağış bekleniyor. Ankara da yağmur alacak. Ege kıyılarında ise önümüzdeki beş gün yoğun yağış görülecek.”'Balkanlar’daki kar Türkiye için işaret değil'Balkanlar’da Saraybosna dâhil birçok bölgenin beyaza büründüğünü hatırlatan Tek, bu görüntülerin Türkiye için doğrudan kar sinyali olmadığını vurguladı:“Balkanlar’daki sistem Avrupa üzerine kaydı. Etkisinin bize yalnızca ucu ulaştı ve daha fazlası olmayacak.”Bölgedeki hava hareketlerinin Türkiye’yi otomatik olarak etkileyen bir mekanizma olmadığını belirtti.Kar ne zaman yağacak: Tarih verildiTek’e göre aralık ayında Türkiye genelinde yoğun kar ihtimali düşük. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, “Aralık ayı kurak geçecek diyebilirim. Şu an için yağışların da çok bol olması beklenmiyor” dedi.Tek, kışın ilerleyen dönemine dair öngörüsünü de paylaşarak, “Ocak ayının 20’sinden sonra ve şubat ayında kar yağışı bekliyorum” ifadelerini kullandı.

