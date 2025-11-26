https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/liam-payne-balkondan-duserek-hayatini-kaybetmisti-unlu-yapimci-kendisine-yoneltilen-suclamalara-1101315869.html
Liam Payne balkondan düşerek hayatını kaybetmişti: Ünlü yapımcı, kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi
Liam Payne balkondan düşerek hayatını kaybetmişti: Ünlü yapımcı, kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi
Ünlü şarkıcı Liam Payne'in 2024'teki ölümüyle ilgili uzun süredir yöneltilen suçlamalara yanıt veren Simon Cowell, yaklaşık bir yıl sonra ilk kez konuştu...
İngiliz televizyon yapımcısı Simon Cowell, bir dönem kariyerinde rehberlik ettiği ünlü şarkıcı Liam Payne’in 2024’teki ölümüyle ilgili kendisine yöneltilen suçlamalara açıklık getirdi. Podcast'te konuşan 66 yaşındaki müzik yapımcısı, bazı kişilerin Payne’in ölümünden kendisini sorumlu tuttuğunu ve One Direction grubuna fazla baskı uyguladığı iddialarını değerlendirdi.“Bu tür şeyleri okumuyorum çünkü okursanız kendinizi sadece üzersiniz” ifadelerini kullanan Cowell, “Birini 10 yıl önce imzalamış olmanız, onun hayatından sorumlu olduğunuz anlamına gelmez. Bunu yapamazsınız” dedi.Cowell, 2010 yılında One Direction grubuyla anlaşma imzalamıştıCowell, 2010 yılında One Direction’ın ortaya çıktığı yarışma programı The X Factor’ın yaratıcısıydı. Program sona erdikten sonra grup, Cowell’in Syco Records etiketiyle anlaşma imzaladı ve kariyerleri hızla yükseldi. Payne’in eski grup arkadaşı Louis Tomlinson da uzun süredir grubun, Harry Styles, Zayn Malik ve Niall Horan dahil, her zaman etraflarındaki yetişkinler tarafından korunduğunu belirtti.Cowell, Payne’in ölümünü öğrenince derinden etkilendiğini söyledi. “Onu son gördüğümden yaklaşık bir yıl sonra bu haberi almak gerçekten beni sarstı” dedi. Podcaste konuşan Cowell, Payne’e verdiği bir öğüdü de hatırladı. “Müziğin her şey olmadığını söyledim. Hayatını bununla yönetme artık. Tutkunu olduğun başka bir şey bul” diyen Cowell, Payne’in hayatını sorguladığını ve “Liam grupta olmasaydı ne olurdu?” sorusunu kendine sorduğunu ifade etti.Payne, Arjantin'de bir otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmiştiPayne, 31 yaşında Buenos Aires, Arjantin’de bir otel balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Toksikoloji raporu, vücudunda alkol, uyuşturucu madde ve reçeteli antidepresan izleri bulunduğunu ortaya koymuştu.
İngiliz televizyon yapımcısı Simon Cowell, bir dönem kariyerinde rehberlik ettiği ünlü şarkıcı Liam Payne’in 2024’teki ölümüyle ilgili kendisine yöneltilen suçlamalara açıklık getirdi. Podcast'te konuşan 66 yaşındaki müzik yapımcısı, bazı kişilerin Payne’in ölümünden kendisini sorumlu tuttuğunu ve One Direction grubuna fazla baskı uyguladığı iddialarını değerlendirdi.
“Bu tür şeyleri okumuyorum çünkü okursanız kendinizi sadece üzersiniz” ifadelerini kullanan Cowell, “Birini 10 yıl önce imzalamış olmanız, onun hayatından sorumlu olduğunuz anlamına gelmez. Bunu yapamazsınız” dedi.
Cowell, 2010 yılında One Direction grubuyla anlaşma imzalamıştı
Cowell, 2010 yılında One Direction’ın ortaya çıktığı yarışma programı The X Factor’ın yaratıcısıydı. Program sona erdikten sonra grup, Cowell’in Syco Records etiketiyle anlaşma imzaladı ve kariyerleri hızla yükseldi. Payne’in eski grup arkadaşı Louis Tomlinson da uzun süredir grubun, Harry Styles, Zayn Malik ve Niall Horan dahil, her zaman etraflarındaki yetişkinler tarafından korunduğunu belirtti.
Cowell, Payne’in ölümünü öğrenince derinden etkilendiğini söyledi. “Onu son gördüğümden yaklaşık bir yıl sonra bu haberi almak gerçekten beni sarstı” dedi. Podcaste konuşan Cowell, Payne’e verdiği bir öğüdü de hatırladı. “Müziğin her şey olmadığını söyledim. Hayatını bununla yönetme artık. Tutkunu olduğun başka bir şey bul” diyen Cowell, Payne’in hayatını sorguladığını ve “Liam grupta olmasaydı ne olurdu?” sorusunu kendine sorduğunu ifade etti.
Payne, Arjantin'de bir otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti
Payne, 31 yaşında Buenos Aires, Arjantin’de bir otel balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Toksikoloji raporu, vücudunda alkol, uyuşturucu madde ve reçeteli antidepresan izleri bulunduğunu ortaya koymuştu.