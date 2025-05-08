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Liam Payne ardında servet bıraktı ama vasiyeti yok
Liam Payne ardında servet bıraktı ama vasiyeti yok
Sputnik Türkiye
One Direction şarkıcısı Liam Payne, 16 Ekim 2024'te Arjantin'de 31 yaşında balkondan düşerek hayatını kaybetmişti. Ardında 32 milyon dolarlık servet bırakan... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T09:33+0300
2025-05-08T09:42+0300
yaşam
liam payne
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Ünlü yıldız Liam Payne'nin trajik ölümünden sonra resmi kayıtlar ortaya çıktı. Kayıtlara göre ardından geride nakit para, mülk ve değerli eşyalardan oluşan yaklaşık 32 milyon dolarlık küçük bir servet bıraktı. Payne'nin ölümü sonrasında vasiyeti bulunmadığı belirlendi. İngiltere yasalarına göre birisi vasiyet bırakmadan ölürse kurallar, yaşayan bir koca, eş veya medeni partner yoksa varsa çocuğunun normalde mirasını alacağını belirtiyor.Çocuğunun annesi miras yöneticisi atandıPayne hiç evlenmedi ancak eski Girls Aloud şarkıcısı Cheryl ile şu anda 8 yaşında olan Bear adında bir oğulları oldu. Payne'in iki yıldan fazla süredir partneri olan Cheryl ve müzik endüstrisi avukatı Richard Bray, mirasının yöneticileri olarak atandı. Cheryl ve avukat Bray, parayı yönetecekler ancak şu anda sınırlı yetkileri var ve dağıtamıyorlar. Miras belgeleri, mirasının toplam brüt değerinin 28,6 milyon sterlin olduğunu, ancak borçlar ve masraflar düşüldüğünde 24,3 milyon sterline (yaklaşık 32 milyon dolar) düştüğünü gösteriyor. Cheryl ve avukat Bray'e, "genel bir hibe yapılana kadar yöneticiye, ölen kişinin mirasını koruma yetkisi vermek" olarak tanımlanan sınırlı bir temsil yetkisi verildi.Ne olmuştu?İngiliz şarkıcı ve One Direction müzik grubunun solisti Liam Payne, 16 Ekim 2024'te Buenos Aires'te bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Payne 2010'ların ünlü müzik gruplarından One Direction ile ünlenmişti. Otel odasında yaşanan trajedi, Payne'in son saatlerinin bir kaos içinde geçtiğini gösteren rahatsız edici ayrıntılarla dolu. Olay sonrası yayılan fotoğraflarda, kırılmış bir televizyon ekranı ve odanın dağınık durumu dikkat çekti.Arjantin'deki mahkeme, Şubat ayında Payne'in ölümüyle bağlantılı olarak suçlanan beş kişiden üçüne yönelik cezai ihmal suçlamalarını düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/15-yillik-miras-davasinda-abdulhamidin-71-varisi-belli-oldu-listede-galatasaray-adasi-da-var-1095834023.html
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liam payne, one direction, bear, miras, vasiyet, vasiyetname
liam payne, one direction, bear, miras, vasiyet, vasiyetname

Liam Payne ardında servet bıraktı ama vasiyeti yok

09:33 08.05.2025 (güncellendi: 09:42 08.05.2025)
© AP Photo / Scott A GarfittLiam Payne ardında servet bıraktı ama vasiyeti yok
Liam Payne ardında servet bıraktı ama vasiyeti yok - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Scott A Garfitt
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One Direction şarkıcısı Liam Payne, 16 Ekim 2024'te Arjantin'de 31 yaşında balkondan düşerek hayatını kaybetmişti. Ardında 32 milyon dolarlık servet bırakan ünlü yıldızın vasiyetnamesi olmadığı açıklandı.
Ünlü yıldız Liam Payne'nin trajik ölümünden sonra resmi kayıtlar ortaya çıktı. Kayıtlara göre ardından geride nakit para, mülk ve değerli eşyalardan oluşan yaklaşık 32 milyon dolarlık küçük bir servet bıraktı.
Payne'nin ölümü sonrasında vasiyeti bulunmadığı belirlendi. İngiltere yasalarına göre birisi vasiyet bırakmadan ölürse kurallar, yaşayan bir koca, eş veya medeni partner yoksa varsa çocuğunun normalde mirasını alacağını belirtiyor.
© AP Photo / Vianney Le Caer Cheryl ve Liam Payne
 Cheryl ve Liam Payne - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
Cheryl ve Liam Payne
© AP Photo / Vianney Le Caer

Çocuğunun annesi miras yöneticisi atandı

Payne hiç evlenmedi ancak eski Girls Aloud şarkıcısı Cheryl ile şu anda 8 yaşında olan Bear adında bir oğulları oldu. Payne'in iki yıldan fazla süredir partneri olan Cheryl ve müzik endüstrisi avukatı Richard Bray, mirasının yöneticileri olarak atandı.
Cheryl ve avukat Bray, parayı yönetecekler ancak şu anda sınırlı yetkileri var ve dağıtamıyorlar. Miras belgeleri, mirasının toplam brüt değerinin 28,6 milyon sterlin olduğunu, ancak borçlar ve masraflar düşüldüğünde 24,3 milyon sterline (yaklaşık 32 milyon dolar) düştüğünü gösteriyor.
Cheryl ve avukat Bray'e, "genel bir hibe yapılana kadar yöneticiye, ölen kişinin mirasını koruma yetkisi vermek" olarak tanımlanan sınırlı bir temsil yetkisi verildi.

Ne olmuştu?

İngiliz şarkıcı ve One Direction müzik grubunun solisti Liam Payne, 16 Ekim 2024'te Buenos Aires'te bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Payne 2010'ların ünlü müzik gruplarından One Direction ile ünlenmişti. Otel odasında yaşanan trajedi, Payne'in son saatlerinin bir kaos içinde geçtiğini gösteren rahatsız edici ayrıntılarla dolu. Olay sonrası yayılan fotoğraflarda, kırılmış bir televizyon ekranı ve odanın dağınık durumu dikkat çekti.
Arjantin'deki mahkeme, Şubat ayında Payne'in ölümüyle bağlantılı olarak suçlanan beş kişiden üçüne yönelik cezai ihmal suçlamalarını düşürdü.
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
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