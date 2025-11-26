https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/kok-hucre-tedavisiyle-gorme-kaybi-tersine-cevrildi-1101293481.html

Kök hücre tedavisiyle görme kaybı tersine çevrildi

26.11.2025

Bilim insanları ilk kez denenen bir uygulamayla ileri yaşla birlikte gelen görme kaybını kök hücre nakliyle tersine çevirdi. Klinik çalışmada retinanın doğrudan önünüzde gördüğünüz her şeyden sorumlu olan kısmında bulunan çok çalışan makuladaki hasara özel bir kök hücre tedavisi uygulandı. Kök hücrelerin retinadaki pigment epitel hücrelerinin görevini üstlenerek ilerleyen körlüğü durdurma ve görmeyi yeniden kazandırma potansiyeli taşıdığını açıklandı. Klinik çalışmaya 71 ile 86 yaş arasında, kuru tip makula dejenerasyonu bulunan altı hasta dahil edildi.Sonuçlar şaşırttıHastaların üçü, Snellen görme keskinliği tablosunda 20/200 ile 20/800 aralığında ciddi görme kaybına sahipti. Diğer üç hastada bu değerler 20/70 ile 20/200 arasında değişiyordu.Hastalara tek seferde 50 bin hücre enjekte edildi ve bu hücreler hasarlı retinanın altına yerleştirildi. Bir yıl sonra, en ciddi görme kaybı olan üç hasta, tedavi öncesine kıyasla göz tablosunda ortalama 21 harf daha okuyabildi. Araştırmacılar, bu seviyede bir iyileşmenin ileri evre kuru makula dejenerasyonunda daha önce görülmediğini vurguladı.

