https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/karsta-ac-kalan-kizil-tilkiler-bozayilar-yerlesim-alanlarinda-gorulmeye-basladi-1101319085.html
Kars'ta yaban hayvanlar yerleşim alanlarında görülmeye başladı: Kızıl tilkiler bisküvi veya ekmeği alıp gidiyor
Kars'ta yaban hayvanlar yerleşim alanlarında görülmeye başladı: Kızıl tilkiler bisküvi veya ekmeği alıp gidiyor
Sputnik Türkiye
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan bozayı ve kızıl tilkiler yerleşim yerlerine inmeye başladı. Yaban hayvanlar mahalle sakinlerince... 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T20:01+0300
2025-11-26T20:01+0300
2025-11-26T20:16+0300
yaşam
sarıkamış
bozayı
tilki
kızıl tilki
kars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101319312_0:0:1190:670_1920x0_80_0_0_e7ad6973c1d362ebb46c145bdf083cb0.jpg
Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden kışın uzun ve çetin geçtiği Sarıkamış'ta İstiklal Mahallesi'nin sakinlerinden Zeki Gök tilkileri kamelyanın içine kadar alıştırdıklarını söyleyerek "Yavruyken zaten buraya geliyorlardı. Büyüdüler bizi terk etmiyorlar, vefalı hayvanlar" dedi. Yine İstiklal Mahallesi'nde bir bozayı ve iki yavrusu, bir süre dolaştıktan sonra ana yolu geçerek ormanlık alana giderken görüntülendi. Ayrıca Sarıçam ormanlarına yakın Tepe Mahallesi'nde kızıl tilkiler kamelyanın önüne her akşam gelerek mahalle sakinleri tarafından besleniyor. Kızıl tilkiler, kamelyanın içine girerek bisküviyi ya da ekmeği ağzına alıp dışarı çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/dunyadaki-yasamin-zaman-cizelgesi-altust-oldu-bilinenden-1-milyar-yil-daha-eski-1101316660.html
sarıkamış
kars
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101319312_84:0:1032:711_1920x0_80_0_0_281aff3fdd356cb91c06ad58af927cb2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sarıkamış, bozayı, tilki, kızıl tilki, kars
sarıkamış, bozayı, tilki, kızıl tilki, kars
Kars'ta yaban hayvanlar yerleşim alanlarında görülmeye başladı: Kızıl tilkiler bisküvi veya ekmeği alıp gidiyor
20:01 26.11.2025 (güncellendi: 20:16 26.11.2025)
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan bozayı ve kızıl tilkiler yerleşim yerlerine inmeye başladı. Yaban hayvanlar mahalle sakinlerince besleniyor.
Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden kışın uzun ve çetin geçtiği Sarıkamış'ta İstiklal Mahallesi'nin sakinlerinden Zeki Gök tilkileri kamelyanın içine kadar alıştırdıklarını söyleyerek "Yavruyken zaten buraya geliyorlardı. Büyüdüler bizi terk etmiyorlar, vefalı hayvanlar" dedi.
Yine İstiklal Mahallesi'nde bir bozayı ve iki yavrusu, bir süre dolaştıktan sonra ana yolu geçerek ormanlık alana giderken görüntülendi.
Ayrıca Sarıçam ormanlarına yakın Tepe Mahallesi'nde kızıl tilkiler kamelyanın önüne her akşam gelerek mahalle sakinleri tarafından besleniyor. Kızıl tilkiler, kamelyanın içine girerek bisküviyi ya da ekmeği ağzına alıp dışarı çıkıyor.