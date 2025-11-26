https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/karsta-ac-kalan-kizil-tilkiler-bozayilar-yerlesim-alanlarinda-gorulmeye-basladi-1101319085.html

Kars'ta yaban hayvanlar yerleşim alanlarında görülmeye başladı: Kızıl tilkiler bisküvi veya ekmeği alıp gidiyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan bozayı ve kızıl tilkiler yerleşim yerlerine inmeye başladı. Yaban hayvanlar mahalle sakinlerince... 26.11.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden kışın uzun ve çetin geçtiği Sarıkamış'ta İstiklal Mahallesi'nin sakinlerinden Zeki Gök tilkileri kamelyanın içine kadar alıştırdıklarını söyleyerek "Yavruyken zaten buraya geliyorlardı. Büyüdüler bizi terk etmiyorlar, vefalı hayvanlar" dedi. Yine İstiklal Mahallesi'nde bir bozayı ve iki yavrusu, bir süre dolaştıktan sonra ana yolu geçerek ormanlık alana giderken görüntülendi. Ayrıca Sarıçam ormanlarına yakın Tepe Mahallesi'nde kızıl tilkiler kamelyanın önüne her akşam gelerek mahalle sakinleri tarafından besleniyor. Kızıl tilkiler, kamelyanın içine girerek bisküviyi ya da ekmeği ağzına alıp dışarı çıkıyor.

