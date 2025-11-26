https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/dunyadaki-yasamin-zaman-cizelgesi-altust-oldu-bilinenden-1-milyar-yil-daha-eski-1101316660.html

Dünya’daki yaşamın zaman çizelgesi altüst oldu: Bilinenden 1 milyar yıl daha eski

Bilim insanları, antik meteoritlerde ve fosillerde 3.3 milyar yıllık yaşam izleri buldu ve bu, mümkün olduğu düşünülen zamandan bir milyar yıl daha eski. 26.11.2025

Bilim insanları, Dünya’daki yaşamın gerçekçi kabul edilen zamandan bir milyar yıldan daha eski olduğuna dair kanıt bulduklarına inanıyor.Yeni bir araştırma, antik meteoritleri ve fosilleri taramak için makine öğrenimini kullanarak fotosentetik biyomoleküllerin izlerini aradı.Bitkiler, hayvanlar, fosiller ve meteoritlerden oluşan 406 çeşitli örneği analiz eden model, biyolojik ve biyolojik olmayan maddeleri yüzde 90’dan fazla doğrulukla ayırt etmeyi öğrendi.Modelin yaptığı en büyük keşif, en az 2.5 milyar yıllık kayaçlarda fotosentez izlerinin tespit edilmesi oldu. Daha önce yalnızca 1.7 milyar yıldan daha genç kayaçlarda bu izler görülmüştü.‘Hala incelenmeye elverişli’Geçmişten kalan organik moleküllerin çoğu, jeolojik süreçler nedeniyle derin zaman içinde ciddi şekilde değişmiş olsa da hala incelenmeye çok elverişli.Çalışmanın yazarları, makine öğrenimi tekniklerinin kullanılmasının, fosil organik madde kaydında tespit edilebilir moleküler bilginin korunabildiği zaman aralığını neredeyse iki katına çıkardığını yazıyor. Bu da antik Dünya’yı incelemek için yeni bir yaklaşım sunuyor.Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlanan çalışmayla ilgili Carnegie Science’tan bilim insanı ve çalışmanın başyazarı Robert Hazen, “Antik yaşam sadece fosiller bırakmaz; kimyasal yankılar da bırakır. Makine öğrenimini kullanarak, artık bu yankıları ilk kez güvenilir şekilde yorumlayabiliyoruz” diyor.

