Kallas: Ukrayna’da barışın ilk adımı ateşkes olmalı

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için ilk adımın derhal ve koşulsuz bir ateşkes olması gerektiğini belirtti. 26.11.2025, Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının çevrim içi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için en önemli adımın, taraflar arasında derhal ve hiçbir ön koşul olmaksızın ateşkesin sağlanması olduğunu ifade etti.Kallas, “Savaşın sona ermesi için ilk adım derhal ve koşulsuz ateşkes olmalıdır” dedi.ABD yönetimi daha önce Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni bir plan geliştirdiğini duyurmuş ancak çalışmaların devam etmesi nedeniyle ayrıntıları açıklamayacağını belirtmişti.Kremlin ise, Rusya’nın görüşmelere açık olduğunu ve daha önce Alaska’nın Anchorage kentinde yürütülen temaslar zemininde diyaloga hazır olduklarını açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım'da Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, planın nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini, ancak bu metnin şu anda Rusya ile esaslı bir şekilde görüşülmediğini belirtmişti. Putin, bunun, ABD yönetiminin Kiev'in onayını alamamasından kaynaklandığını, zira Ukrayna ile Avrupalı müttefiklerinin hala hayalperest olduklarını ve Rusya'ya savaş alanında stratejik bir yenilgi yaşatma hayalleri kurduklarını vurgulamıştı. Rus lider, bu tutumun muharebe sahasındaki gerçek durum hakkında nesnel bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylemişti.usya Devlet Başkanı, Kiev'in ABD'nin önerilerini reddetmesi halinde hem Ukrayna'nın hem de Avrupalı savaş kışkırtıcılarının, Kupyansk'ta yaşananların cephenin diğer kilit bölgelerinde de kaçınılmaz olarak tekrarlanacağını anlamaları gerektiği uyarısında da bulunmuştu.Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna yönetiminin artık sorumlu bir karar vermesi gerektiğini, Kiev’in manevra alanının sahadaki toprak kayıpları nedeniyle giderek daraldığını, Rus ordusunun eylemlerinin de Kiev’i barışa zorlamayı amaçladığını ve çatışmanın Ukrayna açısından daha fazla sürdürülmesinin anlamsız ve tehlikeli olduğunu ifade etmişti.

