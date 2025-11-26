https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/italyada-kadin-cinayetlerine-omur-boyu-hapis-cezasi-geliyor-tasari-yasalasti--1101290186.html

İtalya'da kadın cinayetlerine ömür boyu hapis cezası geliyor: Tasarı yasalaştı

İtalya'da kadın cinayetlerine ömür boyu hapis cezası geliyor: Tasarı yasalaştı

İtalya'da kadın cinayetlerinde ömür boyu hapis gibi ağır cezalar öngören yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde oybirliğiyle kabul edilerek yasalaştı.

İtalya'da kadın cinayetlerini ayrı bir suç olarak düzenleyen yasa tasarısı parlamentodaki onay sürecini 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde tamamladı.Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı, kadın cinayetlerine ağır cezalar öngören yasa tasarısı parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde oybirliğiyle kabul edilerek yasalaştı. Yasa tasarısı parlamentonun üst kanadı Senatoda temmuz ayında oylanıp kabul edilerek nihai onay için Temsilciler Meclisi'ne gönderilmişit.Tasarısı, iktidar ve muhalefetten 237 milletvekilinin verdiği evet oyuyla, oybirliğiyle kabul edilerek yasalaştı.Yasalaşan düzenleme, İtalya Ceza Kanunu'na kadın cinayeti suçuyla ilgili yeni '577-bis' maddesini ekliyor. Söz konusu madde bir kadının, sadece kadın olduğu için nefret veya ayrımcılık içeren eylemlerle ya da hak, özgürlük veya kişiliğini bastırma amacıyla öldürülmesi durumunda, failin ömür boyu hapisle cezalandırılmasını içeriyor.İtalya'da basına yansıyan haberlere göre bu yıl 1 Ocak ile 20 Ekim tarihleri arasında 85 kadın cinayeti işlendi.Başbakan Meloni, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

