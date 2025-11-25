https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/ab-parlamentosu-duyurdu-abde-her-3-kadindan-biri-siddete-maruz-kaliyor-1101271551.html

AB Parlamentosu duyurdu: AB'de her 3 kadından biri şiddete maruz kalıyor

AB Parlamentosu duyurdu: AB'de her 3 kadından biri şiddete maruz kalıyor

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB), 27 üyesinde yaşayan her üç kadından birinin şiddete uğradığını bildirerek, bu sorunla mücadelede kararlı olunduğu mesajını paylaştı. 25.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-25T13:24+0300

2025-11-25T13:24+0300

2025-11-25T13:24+0300

dünya

avrupa birliği i̇statistik ofisi (eurostat)

avrupa parlamentosu (ap)

ab

kadına şiddet

kadına yönelik şiddet

kadına karşı şiddet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/13/1063640586_0:0:1211:682_1920x0_80_0_0_82661c807e273cbeb199b96716725bd5.jpg

Avrupa Parlamentosu (AP), "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" vesilesiyle paylaşım yapıldı.AB'nin istatistik kurumu Eurostat, Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA), Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsünün (EIGE) 25 Kasım 2024 tarihli raporuna atıfta bulunulan paylaşımda, "AB'de her üç kadından biri fiziksel, cinsel şiddet ya da tehditle karşılaştı" ifadesi kullanıldı.Paylaşımda, AB'nin geçen sene kadınlara yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili ilk direktifini kabul ettiği, yeni düzenlemeyle kadınlara ve ev içi şiddete karşı koruma güçlendirilirken siber şiddet, rıza temelli cinsel ilişki tanımı ve tecavüz gibi şiddet türlerinin net biçimde tanımlandığı ve tüm üye ülkelerde ortak tedbirlerin getirildiği belirtildi.AB'nin yürütme organı Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada da "Avrupa'daki her üç kadından biri, cinsiyete dayalı şiddete maruz kalmış, yaşamları boyunca şiddet uygulayan en az bir partneri olmuş, iş yerinde cinsel tacize uğramış." ifadesi yer aldı.Açıklamada, "AB, 25 Kasım'da, AB ve ötesinde kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti (dijital şiddet de dahil) ortadan kaldırma taahhüdünü bir kez daha yeniliyor" ifadesi kullanıldı.FRA, EIGE ve Eurostat tarafından geçen yıl yayımlanan araştırmaya göre, AB genelinde her üç kadından biri ( yüzde 30,7) hayatında en az bir kez fiziksel şiddet, tehdit veya cinsel şiddete maruz kalmış durumda. Bu kadınların yüzde 13,5'i yalnızca fiziksel şiddet veya tehdit, yüzde 17,2'si ise cinsel şiddet (tecavüz dahil) yaşarken, şiddet sonrası mağdurların yalnızca yüzde 20,5'inin sağlık veya sosyal hizmetlerden, yüzde 13,9'unun ise polisten yardım aldığı tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/icisleri-bakanligindan-kadina-el-kal-ka-maz-kampanyasi-kades-uygulamasi-kadinlarin-yaninda-cagrisi-1101266546.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa birliği i̇statistik ofisi (eurostat), avrupa parlamentosu (ap), ab, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına karşı şiddet