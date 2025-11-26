https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/iran-tarim-bakani-nuri-iran-rusya-isbirligiyle-bolgesel-gida-merkezi-olmayi-hedefliyor-1101320593.html
İran Tarım Bakanı Nuri: İran, Rusya işbirliğiyle bölgesel gıda merkezi olmayı hedefliyor
İran Tarım Bakanı Nuri: İran, Rusya işbirliğiyle bölgesel gıda merkezi olmayı hedefliyor
26.11.2025
İran Tarım Bakanı Gulam Rıza Nuri, ülkesinin Rusya ile iş birliği kapsamında bölgesel bir gıda merkezi haline gelme yönünde çalışmalar yürüttüğünü söyledi.İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Nuri, bu hedefin ulaşılabilir olduğunu ve İran’ın açık denizlere ve ulaşım koridorlarına erişimi sayesinde bölge ülkeleriyle gıda ticaretinde önemli bir rol üstlenebileceğini vurgulayarak, şunları ifade etti:Nuri, Ocak 2025’te imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasının ardından İran ile Rusya arasında işbirliğinin daha da güçlendiğini, Rusya Tarım Bakanlığı ile ticareti kolaylaştıracak mutabakat zabıtlarının hazırlandığını ve Rus şirketlerle önemli anlaşmalar yapıldığını belirtti.IRNA’nın aktardığına göre İran Tarım Bakanı Gulam Rıza Nuri, Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut ile görüşmeler yapmak üzere Moskova’da bulunuyor.
İran Tarım Bakanı Gulam Rıza Nuri, ülkesinin Rusya ile iş birliği kapsamında bölgesel bir gıda merkezi haline gelme yönünde çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Nuri, bu hedefin ulaşılabilir olduğunu ve İran’ın açık denizlere ve ulaşım koridorlarına erişimi sayesinde bölge ülkeleriyle gıda ticaretinde önemli bir rol üstlenebileceğini vurgulayarak, şunları ifade etti:
İran, ulaşım koridorlarının erişilebilirliği ve açık deniz bağlantıları sayesinde bölge ülkelerine gıda tedariki ve alışverişi için bir merkez haline gelebilir. Bu çerçevede Rusya ile iş birliği hem ihtiyaçlarımızı karşılamamıza hem de bölgesel ağ kurmamıza olanak sağlıyor.
Nuri, Ocak 2025’te imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasının ardından İran ile Rusya arasında işbirliğinin daha da güçlendiğini, Rusya Tarım Bakanlığı ile ticareti kolaylaştıracak mutabakat zabıtlarının hazırlandığını ve Rus şirketlerle önemli anlaşmalar yapıldığını belirtti.
Bu anlaşmanın ardından Rusya ile gıda ürünlerindeki ticaret hacmi önemli ölçüde arttı. Şu anda ülkemizin kuzey limanlarında günlük temel ihtiyaç ürünleri ile hayvan yemi başta olmak üzere büyük miktarda mal depolanmış durumda.
IRNA’nın aktardığına göre İran Tarım Bakanı Gulam Rıza Nuri, Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut ile görüşmeler yapmak üzere Moskova’da bulunuyor.