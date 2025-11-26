https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/iran-tarim-bakani-nuri-iran-rusya-isbirligiyle-bolgesel-gida-merkezi-olmayi-hedefliyor-1101320593.html

İran Tarım Bakanı Nuri: İran, Rusya işbirliğiyle bölgesel gıda merkezi olmayı hedefliyor

İran Tarım Bakanı Gulam Rıza Nuri, ülkesinin elverişli ulaşım koridorları ve deniz erişimini kullanarak Rusya ile tarım alanında geliştirdiği iş birliği... 26.11.2025, Sputnik Türkiye

İran Tarım Bakanı Gulam Rıza Nuri, ülkesinin Rusya ile iş birliği kapsamında bölgesel bir gıda merkezi haline gelme yönünde çalışmalar yürüttüğünü söyledi.İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Nuri, bu hedefin ulaşılabilir olduğunu ve İran’ın açık denizlere ve ulaşım koridorlarına erişimi sayesinde bölge ülkeleriyle gıda ticaretinde önemli bir rol üstlenebileceğini vurgulayarak, şunları ifade etti:Nuri, Ocak 2025’te imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasının ardından İran ile Rusya arasında işbirliğinin daha da güçlendiğini, Rusya Tarım Bakanlığı ile ticareti kolaylaştıracak mutabakat zabıtlarının hazırlandığını ve Rus şirketlerle önemli anlaşmalar yapıldığını belirtti.IRNA’nın aktardığına göre İran Tarım Bakanı Gulam Rıza Nuri, Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut ile görüşmeler yapmak üzere Moskova’da bulunuyor.

