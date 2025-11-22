Türkiye
Pezeşkiyan: İran’ın BRICS ve ŞİÖ üyeliği büyük ekonomik fırsatlar yaratıyor
Pezeşkiyan: İran’ın BRICS ve ŞİÖ üyeliği büyük ekonomik fırsatlar yaratıyor
2025-11-22T23:39+0300
2025-11-22T23:42+0300
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyeliğinin ekonomik fırsatlar yarattığını belirterek, komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendiğini söyledi.Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen "Dayanıklılık, Yenilik ve Büyüme" temalı sermaye piyasaları konferansında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:Sermaye piyasası ve makroekonomi çerçevesinde bütçe açığını önlemeye çalıştıklarını belirten Pezeşkiyan, böylece ekonomik faaliyetlerin kolaylaştığını ve yatırımcıların desteklendiğini belirterek "Ayrıca elektrik, su ve doğalgaz alanlarındaki dengesizlikleri gidermek için tüketim modelimizi değiştirmemiz gerekiyor; yenilenebilir enerjiye yönelmek de bu adımların bir parçası" ifadelerini kullandı.Pezeşkiyan, sanayi üretimi, üniversiteler ve hükümet arasında uyumun krizlerin aşılması için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.BRICS ve ŞİÖ hakkındaKüresel Güney ülkelerine yönelik siyasi ve diplomatik bir forum işlevi gören BRICS, çok çeşitli alanlarda koordinasyonu sağlar ve Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, Endonezya ve İran dahil olmak üzere toplamda 10 ülkeden oluşur.İran'ın 2023 yılında katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ise Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan tarafından üye ülkeler arasında işbirliği ve barışı teşvik etmek amacıyla kurulmuş bir hükümetlerarası örgüttür.
23:39 22.11.2025 (güncellendi: 23:42 22.11.2025)
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Mısır, BAE, Etiyopya, Endonezya ve İran) ve ŞİÖ (Şanghay İşbirliği Örgütü) üyeliğinin ekonomik ilişkileri güçlendirdiğini ve iş insanları için büyük fırsatlar sağladığını açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyeliğinin ekonomik fırsatlar yarattığını belirterek, komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendiğini söyledi.
Pezeşkiyan, Tahran’da düzenlenen “Dayanıklılık, Yenilik ve Büyüme” temalı sermaye piyasaları konferansında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
Ülkemizin BRICS, ŞİÖ ve Avrasya Ekonomik Birliği gibi uluslararası ve bölgesel örgütlerde aktif rol alması, iş insanları ve yatırımcılar için önemli ekonomik fırsatlar yaratıyor. Farklı grupların üyeleriyle yürütülen diplomatik ilişkiler, komşularla ekonomik bağlarımızı güçlendiriyor ve geniş bir pazar imkanı sağlıyor.
Sermaye piyasası ve makroekonomi çerçevesinde bütçe açığını önlemeye çalıştıklarını belirten Pezeşkiyan, böylece ekonomik faaliyetlerin kolaylaştığını ve yatırımcıların desteklendiğini belirterek "Ayrıca elektrik, su ve doğalgaz alanlarındaki dengesizlikleri gidermek için tüketim modelimizi değiştirmemiz gerekiyor; yenilenebilir enerjiye yönelmek de bu adımların bir parçası” ifadelerini kullandı.
Pezeşkiyan, sanayi üretimi, üniversiteler ve hükümet arasında uyumun krizlerin aşılması için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

BRICS ve ŞİÖ hakkında

Küresel Güney ülkelerine yönelik siyasi ve diplomatik bir forum işlevi gören BRICS, çok çeşitli alanlarda koordinasyonu sağlar ve Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, Endonezya ve İran dahil olmak üzere toplamda 10 ülkeden oluşur.
İran'ın 2023 yılında katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ise Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan tarafından üye ülkeler arasında işbirliği ve barışı teşvik etmek amacıyla kurulmuş bir hükümetlerarası örgüttür.
