Pezeşkiyan: İran’ın BRICS ve ŞİÖ üyeliği büyük ekonomik fırsatlar yaratıyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Mısır, BAE, Etiyopya, Endonezya ve İran)... 22.11.2025, Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyeliğinin ekonomik fırsatlar yarattığını belirterek, komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendiğini söyledi.Pezeşkiyan, Tahran’da düzenlenen “Dayanıklılık, Yenilik ve Büyüme” temalı sermaye piyasaları konferansında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:Sermaye piyasası ve makroekonomi çerçevesinde bütçe açığını önlemeye çalıştıklarını belirten Pezeşkiyan, böylece ekonomik faaliyetlerin kolaylaştığını ve yatırımcıların desteklendiğini belirterek "Ayrıca elektrik, su ve doğalgaz alanlarındaki dengesizlikleri gidermek için tüketim modelimizi değiştirmemiz gerekiyor; yenilenebilir enerjiye yönelmek de bu adımların bir parçası” ifadelerini kullandı.Pezeşkiyan, sanayi üretimi, üniversiteler ve hükümet arasında uyumun krizlerin aşılması için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.BRICS ve ŞİÖ hakkındaKüresel Güney ülkelerine yönelik siyasi ve diplomatik bir forum işlevi gören BRICS, çok çeşitli alanlarda koordinasyonu sağlar ve Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, Endonezya ve İran dahil olmak üzere toplamda 10 ülkeden oluşur.İran'ın 2023 yılında katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ise Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan tarafından üye ülkeler arasında işbirliği ve barışı teşvik etmek amacıyla kurulmuş bir hükümetlerarası örgüttür.

