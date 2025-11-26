https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/ingiliz-sosyal-hizmetlerinin-korumasindaki-2-bin-400den-fazla-cocuk-kayboldu-1101299743.html
İngiliz sosyal hizmetlerinin korumasındaki 2 bin 400’den fazla çocuk kayboldu
Geçtiğimiz yıl, İngiltere'ye sığınma talebinde bulunmak için gelen veya kaçırılan yaklaşık 2 bin 400 çocuk, sosyal hizmetlerin bakımı altındayken kayboldu. 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T11:13+0300
Çocuklar üzerine çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarının (ECPAT UK ve Missing People) dün yayımlanan ortak raporuna göre, 2014’ten 2020’ye kadar insan ticaretine maruz kalan her dört çocuktan birinden fazlasının ve refakatsiz her on çocuktan birinin bakım kuruluşlarından kaybolduğunu ortaya koydu.Raporda bu çocukların endişe verici derecede yüksek bir kısmının asla bulunamadığını belirtildi. 135 yerel otoriteden elde edilen veriler, insan ticaretine maruz kaldığı ya da maruz kaldığından şüphelenilen 2 bin 335 çocuktan 864’ünün (yüzde 37) kayıp olarak bildirildiği ifade edildi. Toplam 141 yerel otorite, bakım altındaki yalnız çocuk sığınmacıların sayısını 11 bin 999 çocuk olarak bildirdi. Bu çocuklardan bin 501’i (yüzde 13) kayıp olarak duyuruldu.Yerel yönetimler, insan ticaretine maruz kalan veya refakatsiz çocukları çocuk koruma çerçeveleri kapsamında korumak ve desteklemekle yasal olarak yükümlü. Ancak bu konuda merkezi hükümet tarafından yayımlanmış resmi bir veri bulunmuyor.Yeni rapor, güvencesiz göçmenlik statüsünün gençlerin yeniden istismara uğrama riskini artırdığına dikkat çekiyor. Bu durumun, çocukları yeniden insan ticareti ağlarına düşme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı vurgulanıyor.
Çocuklar üzerine çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarının (ECPAT UK ve Missing People) dün yayımlanan ortak raporuna göre, 2014’ten 2020’ye kadar insan ticaretine maruz kalan her dört çocuktan birinden fazlasının ve refakatsiz her on çocuktan birinin bakım kuruluşlarından kaybolduğunu ortaya koydu.
Raporda bu çocukların endişe verici derecede yüksek bir kısmının asla bulunamadığını belirtildi.
135 yerel otoriteden elde edilen veriler, insan ticaretine maruz kaldığı ya da maruz kaldığından şüphelenilen 2 bin 335 çocuktan 864’ünün (yüzde 37) kayıp olarak bildirildiği ifade edildi.
Toplam 141 yerel otorite, bakım altındaki yalnız çocuk sığınmacıların sayısını 11 bin 999 çocuk olarak bildirdi. Bu çocuklardan bin 501’i (yüzde 13) kayıp olarak duyuruldu.
Yerel yönetimler, insan ticaretine maruz kalan veya refakatsiz çocukları çocuk koruma çerçeveleri kapsamında korumak ve desteklemekle yasal olarak yükümlü. Ancak bu konuda merkezi hükümet tarafından yayımlanmış resmi bir veri bulunmuyor.
Yeni rapor, güvencesiz göçmenlik statüsünün gençlerin yeniden istismara uğrama riskini artırdığına dikkat çekiyor. Bu durumun, çocukları yeniden insan ticareti ağlarına düşme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı vurgulanıyor.