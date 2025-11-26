Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/ingiliz-sosyal-hizmetlerinin-korumasindaki-2-bin-400den-fazla-cocuk-kayboldu-1101299743.html
İngiliz sosyal hizmetlerinin korumasındaki 2 bin 400’den fazla çocuk kayboldu
İngiliz sosyal hizmetlerinin korumasındaki 2 bin 400’den fazla çocuk kayboldu
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz yıl, İngiltere'ye sığınma talebinde bulunmak için gelen veya kaçırılan yaklaşık 2 bin 400 çocuk, sosyal hizmetlerin bakımı altındayken kayboldu. 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T11:13+0300
2025-11-26T11:13+0300
dünya
ecpat (çocuk fuhuşu, çocuk pornografisi ve cinsel amaçlı çocuk ticaretine son)
çocuk
göçmen çocuk
kayıp çocuklar
kayıp çocuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089067335_0:476:853:956_1920x0_80_0_0_973f277fc1e81bd661d363dd0e454918.jpg
Çocuklar üzerine çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarının (ECPAT UK ve Missing People) dün yayımlanan ortak raporuna göre, 2014’ten 2020’ye kadar insan ticaretine maruz kalan her dört çocuktan birinden fazlasının ve refakatsiz her on çocuktan birinin bakım kuruluşlarından kaybolduğunu ortaya koydu.Raporda bu çocukların endişe verici derecede yüksek bir kısmının asla bulunamadığını belirtildi. 135 yerel otoriteden elde edilen veriler, insan ticaretine maruz kaldığı ya da maruz kaldığından şüphelenilen 2 bin 335 çocuktan 864’ünün (yüzde 37) kayıp olarak bildirildiği ifade edildi. Toplam 141 yerel otorite, bakım altındaki yalnız çocuk sığınmacıların sayısını 11 bin 999 çocuk olarak bildirdi. Bu çocuklardan bin 501’i (yüzde 13) kayıp olarak duyuruldu.Yerel yönetimler, insan ticaretine maruz kalan veya refakatsiz çocukları çocuk koruma çerçeveleri kapsamında korumak ve desteklemekle yasal olarak yükümlü. Ancak bu konuda merkezi hükümet tarafından yayımlanmış resmi bir veri bulunmuyor.Yeni rapor, güvencesiz göçmenlik statüsünün gençlerin yeniden istismara uğrama riskini artırdığına dikkat çekiyor. Bu durumun, çocukları yeniden insan ticareti ağlarına düşme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı vurgulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/kolombiyada-operasyon-tartismali-yahudi-tarikattan-17-cocuk-kurtarildi-1101271300.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089067335_0:396:853:1036_1920x0_80_0_0_4147a139704a9bb8333d78e0b4bb6e63.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ecpat (çocuk fuhuşu, çocuk pornografisi ve cinsel amaçlı çocuk ticaretine son), çocuk, göçmen çocuk, kayıp çocuklar, kayıp çocuk
ecpat (çocuk fuhuşu, çocuk pornografisi ve cinsel amaçlı çocuk ticaretine son), çocuk, göçmen çocuk, kayıp çocuklar, kayıp çocuk

İngiliz sosyal hizmetlerinin korumasındaki 2 bin 400’den fazla çocuk kayboldu

11:13 26.11.2025
© FotoğrafKayıp çocuklar
Kayıp çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Geçtiğimiz yıl, İngiltere'ye sığınma talebinde bulunmak için gelen veya kaçırılan yaklaşık 2 bin 400 çocuk, sosyal hizmetlerin bakımı altındayken kayboldu.
Çocuklar üzerine çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarının (ECPAT UK ve Missing People) dün yayımlanan ortak raporuna göre, 2014’ten 2020’ye kadar insan ticaretine maruz kalan her dört çocuktan birinden fazlasının ve refakatsiz her on çocuktan birinin bakım kuruluşlarından kaybolduğunu ortaya koydu.
Raporda bu çocukların endişe verici derecede yüksek bir kısmının asla bulunamadığını belirtildi.
135 yerel otoriteden elde edilen veriler, insan ticaretine maruz kaldığı ya da maruz kaldığından şüphelenilen 2 bin 335 çocuktan 864’ünün (yüzde 37) kayıp olarak bildirildiği ifade edildi.
Toplam 141 yerel otorite, bakım altındaki yalnız çocuk sığınmacıların sayısını 11 bin 999 çocuk olarak bildirdi. Bu çocuklardan bin 501’i (yüzde 13) kayıp olarak duyuruldu.
Yerel yönetimler, insan ticaretine maruz kalan veya refakatsiz çocukları çocuk koruma çerçeveleri kapsamında korumak ve desteklemekle yasal olarak yükümlü. Ancak bu konuda merkezi hükümet tarafından yayımlanmış resmi bir veri bulunmuyor.
Yeni rapor, güvencesiz göçmenlik statüsünün gençlerin yeniden istismara uğrama riskini artırdığına dikkat çekiyor. Bu durumun, çocukları yeniden insan ticareti ağlarına düşme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı vurgulanıyor.
Yahudi tarikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
DÜNYA
Kolombiya'da operasyon: Tartışmalı Yahudi tarikattan 17 çocuk kurtarıldı
Dün, 16:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала