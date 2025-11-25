https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/kolombiyada-operasyon-tartismali-yahudi-tarikattan-17-cocuk-kurtarildi-1101271300.html

Kolombiya'da operasyon: Tartışmalı Yahudi tarikattan 17 çocuk kurtarıldı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101270558_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_0101537bc54dac190cdfdebc04d1c9e4.jpg

Kolombiya'da göçmen yetkilileri, bir otelde kalan Lev Tahor tarikatı üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Ulusal Göç Servisi Direktörü Gloria Esperanza Arriero, 17 çocuğun koruma altına alındığını ve 9 yetişkin tarikat üyesinin sorgulandığını açıkladı.Arriero, "Büyük olasılıkla onları sınır dışı edeceğiz çünkü Kolombiya'da yakalama emirleri yok" ifadelerini kullandı. Grubun ekim ayı sonunda Kolombiya'ya geldiği ve kuzeybatıdaki Yarumal kentinde bir otelde kaldığı öğrenildi.Interpol'den kayıp uyarısıYetkililer, operasyona bölge sakinlerinin polise tarikat üyelerinin varlığını bildirmesi üzerine karar verdi. Gruptaki 5 çocuk için Amerikan ve Guatemala pasaportlu olmaları nedeniyle Interpol sarı uyarısı bulunduğu aktarıldı. Bu uyarılar, kayıp veya criminal kaçırma mağduru olarak bildirilen kişiler için küresel çapta yayınlanıyor.Tarikatın geçmişinde skandallarLev Tahor tarikatının daha önce de çeşitli ülkelerde yasal sorunlar yaşadığı biliniyor. Geçen yıl Guatemala'da tarikatın bir yerleşkesine cinsel istismar ihbarları üzerine baskın düzenlenmiş ve en az 160 çocuk ile 40 kadın koruma altına alınmıştı.2022'de Meksika yetkilileri tarikatın bir liderini tutuklarken, 2021'de New York'ta iki lideri çocuk kaçırma ve cinsel sömürü suçlarından mahkum olmuştu. Tarikatın Kanada, ABD, Meksika, Guatemala ve İsrail'de üyeleri bulunuyor.

