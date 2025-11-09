Türkiye
Uluslararası Uzay İstasyonu’nun 25 yılı: Rusya ve ABD’den üç astronot ilk adımı atmış ve istasyon açılmıştı
Uluslararası Uzay İstasyonu’nun 25 yılı: Rusya ve ABD’den üç astronot ilk adımı atmış ve istasyon açılmıştı
Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 25 yıl boyunca 290'dan fazla astronota ev sahipliği yaptığı, evliliklere, bilimsel keşiflere ve uzayda günlük yaşamın ilklerine...
Kasım 2000’de Rusya ve ABD’den üç astronot, ISS’e adım attı ve uzay istasyonu insanlı yaşam için resmen açıldı. Kozmonotlar Yuri Gidzenko ve Sergei Krikalev ile astronot Bill Shepherd ISS'e gelen ilk ekip oldu. Bu görevle uzayda uzun süreli yaşam ilk defa mümkün kılındı. Bugüne kadar 26 ülkeden 290’dan fazla kişinin ISS’te bulundu, yalnızca astronotların değil film ekiplerinin ve uzay turistlerinin de istasyona çıktı.25 yılda 4 binden fazla bilim deneyi NASA, ISS’te 110 ülkeden 5 binden fazla bilim insanının 4 binden fazla deney yaptığı bilgisini paylaştı. Çalışmaların yeni uzay görevleri için bir hazırlık niteliği taşıdığı, özellikle Ay’a dönüşü hedefleyen Artemis görevlerinde ISS biliminden yararlanıldığı ifade edildi.Aile, sevinç ve hüzün uzayda buluştu İstasyonun yalnızca bilim için değil, insan hikayeleri için de bir sahne oldu. 2003’te astronot Yuri Malenchenko’nun 380 kilometre uzaydan evlendiği, 2004’te Mike Fincke’nin kızının doğumunu uzaydan dinlediği, 2007’de astronot Daniel Tani’ye annesinin ölüm haberinin ISS’te verildiği belirtildi.Uzayda tarım, 3D baskı ve günlük yaşam İstasyonda şu ana kadar 50’den fazla bitki türünün yetiştirildiği, ileride uzayda gıda üretimine öncülük edebileceği aktarıldı. Ayrıca yedek parça ve ekipman üretimi için 3D baskı teknolojisi kullanıldı.ISS’in son yılları yaklaşıyor 25 yıllık görev sonucunda istasyonun yapısal ömrünün sonuna geldi. 2030’da tamamen emekliye ayrılacağı, 2031’de ise atmosfere kontrollü şekilde sokularak Pasifik Okyanusu’nda ıssız bir noktaya düşürüleceği aktarıldı.
© Sputnik / RIA Novosti / Multimedya arşivine gidinUluslararası Uzay İstasyonu (ISS)
Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)
© Sputnik / RIA Novosti
/
Multimedya arşivine gidin
Uluslararası Uzay İstasyonu’nun 25 yıl boyunca 290’dan fazla astronota ev sahipliği yaptığı, evliliklere, bilimsel keşiflere ve uzayda günlük yaşamın ilklerine sahne olduğu bildirildi. Artık görevin sonuna yaklaşıldığı, istasyonun 2031’de okyanusa indirileceği aktarıldı.
Kasım 2000’de Rusya ve ABD’den üç astronot, ISS’e adım attı ve uzay istasyonu insanlı yaşam için resmen açıldı. Kozmonotlar Yuri Gidzenko ve Sergei Krikalev ile astronot Bill Shepherd ISS'e gelen ilk ekip oldu. Bu görevle uzayda uzun süreli yaşam ilk defa mümkün kılındı. Bugüne kadar 26 ülkeden 290’dan fazla kişinin ISS’te bulundu, yalnızca astronotların değil film ekiplerinin ve uzay turistlerinin de istasyona çıktı.

25 yılda 4 binden fazla bilim deneyi

NASA, ISS’te 110 ülkeden 5 binden fazla bilim insanının 4 binden fazla deney yaptığı bilgisini paylaştı. Çalışmaların yeni uzay görevleri için bir hazırlık niteliği taşıdığı, özellikle Ay’a dönüşü hedefleyen Artemis görevlerinde ISS biliminden yararlanıldığı ifade edildi.

Aile, sevinç ve hüzün uzayda buluştu

İstasyonun yalnızca bilim için değil, insan hikayeleri için de bir sahne oldu. 2003’te astronot Yuri Malenchenko’nun 380 kilometre uzaydan evlendiği, 2004’te Mike Fincke’nin kızının doğumunu uzaydan dinlediği, 2007’de astronot Daniel Tani’ye annesinin ölüm haberinin ISS’te verildiği belirtildi.

Uzayda tarım, 3D baskı ve günlük yaşam

İstasyonda şu ana kadar 50’den fazla bitki türünün yetiştirildiği, ileride uzayda gıda üretimine öncülük edebileceği aktarıldı. Ayrıca yedek parça ve ekipman üretimi için 3D baskı teknolojisi kullanıldı.

ISS’in son yılları yaklaşıyor

25 yıllık görev sonucunda istasyonun yapısal ömrünün sonuna geldi. 2030’da tamamen emekliye ayrılacağı, 2031’de ise atmosfere kontrollü şekilde sokularak Pasifik Okyanusu’nda ıssız bir noktaya düşürüleceği aktarıldı.
