Trump: Özel temsilcim Witkoff’a Putin ile görüşme talimatı verdim

ABD Başkanı Donald Trump, özel temsilcisi Steve Witkoff’a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl çözümünü görüşmesi talimatı... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, devam eden Ukrayna krizine ilişkin barışçıl çözüm önerilerini görüşmek üzere özel temsilcisi Steve Witkoff’a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da bir araya gelmesi talimatını verdiğini belirtti.Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Özel temsilcim Steve Whitkoff’a Moskova’da Başkan Putin ile görüşme talimatı verdim” ifadelerine yer verdi.ABD'nin 28 maddelik barış planı Rusya ve Ukrayna'nın önerileriyle güncellendi Trump, Ukrayna’daki savaşın sonlandırılması amacıyla hazırlanan 28 maddelik barış planının, Rusya ve Ukrayna’nın sunduğu öneriler doğrultusunda yeniden şekillendirildiğini belirtti. Söz konusu planın büyük oranda tamamlandığını belirten Trump, taraflar arasında yalnızca birkaç başlıkta halen görüş ayrılığı olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:Trump ayrıca, Rusya lideri Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmeye hazır olduğunu, ancak bu görüşmenin ancak taraflar arasında bir anlaşma sağlanması veya müzakerelerin son aşamaya gelmesi halinde gerçekleşebileceğini kaydetti.ABD lideri, barış süreci kapsamında farklı düzeylerde diplomatik temasların sürdüğünü ve bu çerçevede, ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll’un Ukrayna tarafıyla görüşmeler yürüteceğini, aynı zamanda özel temsilcisi Steve Whitkoff’un Moskova’da Putin ile bir araya geleceğini belirterek, şöyle devam etti: Trump, olası zirve için kesin tarihler vermezken, müzakerelerin yakında sonuçlanabileceğine işaret etti.ABD’nin barış planıWashington, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için 28 maddelik yeni bir plan hazırladı. Plan, özellikle Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğinden anayasal olarak vazgeçmesini ve Ukrayna askerlerinin sayısının sınırlandırılmasını içeriyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım'da Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, planın nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini, ancak bu metnin şu anda Rusya ile esaslı bir şekilde görüşülmediğini belirtmişti. Putin, bunun, ABD yönetiminin Kiev'in onayını alamamasından kaynaklandığını, zira Ukrayna ile Avrupalı müttefiklerinin hala hayalperest olduklarını ve Rusya'ya savaş alanında stratejik bir yenilgi yaşatma hayalleri kurduklarını vurgulamıştı. Rus lider, bu tutumun muharebe sahasındaki gerçek durum hakkında nesnel bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylemişti.Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in ABD'nin önerilerini reddetmesi halinde hem Ukrayna'nın hem de Avrupalı savaş kışkırtıcılarının, Kupyansk'ta yaşananların cephenin diğer kilit bölgelerinde de kaçınılmaz olarak tekrarlanacağını anlamaları gerektiği uyarısında da bulunmuştu.Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna yönetiminin artık sorumlu bir karar vermesi gerektiğini, Kiev’in manevra alanının sahadaki toprak kayıpları nedeniyle giderek daraldığını, Rus ordusunun eylemlerinin de Kiev’i barışa zorlamayı amaçladığını ve çatışmanın Ukrayna açısından daha fazla sürdürülmesinin “anlamsız ve tehlikeli” olduğunu ifade etmişti.

