Ameliyat olurken İstanbul'u gezdi: 'Hatırladığım kadarıyla Topkapı'da gezdim'

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Hastanesinde bel fıtığı operasyonu yapılan 70 yaşındaki hasta, ameliyat esnasında sanal gerçeklik gözlüğüyle... 26.11.2025, Sputnik Türkiye

Ameliyat olurken sanal gerçeklik gözlüğüyle İstanbul'u gezdi. Ameliyat esnasında tarihi geziKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Hastanesinde bel fıtığı operasyonu yapılan 70 yaşındaki hasta, ameliyat esnasında sanal gerçeklik gözlüğüyle İstanbul'u gezdi.Belden aşağısı uyuşturulan Tayfun Yılmaz, ameliyat edildiği esnada sanal turla İstanbul'daki tarihi ve turistik mekanları görme imkanı buldu.Ameliyatta sanal gerçeklik: Neden tercih ediliyor?KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, ameliyathane ortamlarında sanal gerçeklik teknolojisinin kullanımının hastaların konfor ve psikolojisine önemli katkılar sunduğunu söyledi.Sanal gerçeklik ile ameliyat öncesi kaygıyı azaltmayı ve hastaların stres seviyelerini düşürmeyi amaçladıklarını aktaran Yasım, "Hastalarımız artık ameliyat sırasında sadece tedavi görmekle kalmayacak aynı zamanda zihinlerini istedikleri yere taşıyabilecek. Bu teknoloji sayesinde ameliyat anında hastayı dilediği yere, örneğin İstanbul'a, Kapadokya'ya veya memleketinin sevdiği bir köşesine sanal yolculuğa çıkarabileceğiz. Bu hem anksiyeteyi azaltacak hem de tedavi sürecince daha konforlu hale getirecek." diye konuştu.'Ameliyatın gerginliğini gözlük alıyor'Tayfun Yılmaz ise ameliyattan kaynaklı gerginliğinin sanal gerçeklik gözlüğü sayesinde gittiğini söyledi.Yılmaz, "İstanbul'u gezdim. Gayet mutlu oldum. Böyle bir rahatlattı beni. Ondan sonra ameliyatın verdiği gerginlikten de çıktım o anda. Topkapı'da gezdim hatırladığım kadarıyla. Hastalara tavsiye ediyorum. Ameliyathanenin gerginliğini gözlük alıyor. İnsanı rahatlatıyor." diye konuştu.

