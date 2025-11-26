https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/deepfakete-son-teknoloji-hukumet-hackleri-klon-sesler-1101266268.html

Deepfake’te son teknoloji: Hükümet hackleri, klon sesler

İtalya Başbakanı Meloni’den Brad Pitt’e sadece ünlü ve siyasi isimler değil, deepfake videoların sınırları ve teknolojisi genişlerken, dolandırıcılık oranı yüzde 3 bin arttı. Detaylar haberde...

2025-11-26T12:04+0300

Deepfake teknolojisi, 2025 yılında yapay zeka (AI) modellerindeki hızlı ilerlemelerle birlikte, gerçek ve sahte medya arasındaki sınırı neredeyse ortadan kaldıracak seviyeye ulaştı.Yenilikler, deepfake'lerin üretimini daha erişilebilir, ucuz ve fotogerçekçi hale getirdi. Bu gelişmeler, teknolojinin sadece eğlence veya sanat için değil, dolandırıcılık, dezenformasyon ve ulusal güvenlik tehditleri için de kötüye kullanılabileceğini gösteriyor.Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Güney Afrika'daki G20 zirvesinde yapay zekanın deepfake videolar aracılığıyla çeşitli suçlarda ve dezenformasyonda kullanıldığını söyleyerek uluslararası düzenleme çağrısında bulundu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da geçtiğimiz günlerde "Deepfake teknolojisi, gerçeğin ve güvenin sınandığı bir dönemi beraberinde getirdi" dedi.2025 boyunca sıçrama yaptıDeepfake dosyalarının sayısı ise 2023'te 500 binden 2025'te 8 milyona fırladı. Dolandırıcılık girişimlerinde yüzde 3 bin'lik bir artış gözlendi.Deepfake olayları siyasetten finansa kadar her alanı etkiledi.Siyasilerle kripto dolandırıcılığıİngiltere'de bir Muhafazakar Milletvekili'nin partisini değiştirdiğine dair deepfake videosu polis soruşturmasına yol açtı. Video, Mid Norfolk’un resmi hesabından paylaşılmış gibi gösterildi. ABD'de ise Elon Musk'un deepfake videoları YouTube ve X platformlarında sahte kripto promosyonları için kullanıldı, binlerce kişiyi mağdur etti.Brad Pitt ile 830 milyon euro dolandırdıBrad Pitt’in kimliğine bürünen dolandırıcılar tarafından 830 bin euro dolandırılan bir Fransız kadın, bir buçuk yıl boyunca Brad Pitt ile ilişki yaşadığını ve oyuncunun hasta olduğunu sanıyordu.Bir noktada deepfake ‘Brad Pitt`, ona lüks hediyeler göndermeye çalıştığını ancak hesapları Angelina Jolie ile süren boşanma süreci nedeniyle dondurulduğu için gümrük ücretini ödeyemediğini iddia etti. Bunun üzerine Anne, dolandırıcılara 9 bin euro gönderdi.Üstelik oyuncunun deepfake görüntüleri son teknoloji bile değildi. Bu sırada Anne ve eşi boşandı. Anne’e verilen 775 bin euro’nun da tamamı dolandırıcılara gitti.Anne, Pitt’in hasta olduğunu düşünüyordu.Meloni’den deepfake video şikayetiİtalya'da Başbakan Giorgia Meloni’nin de aralarında oludğu çok sayıda kadının deepfake görüntülerini yayımlayan bir internet sitesiyle ilgili soruşturma başladıldı.Deepfake davasında ifade veren Meloni, sanıklardan 100 bin euro tazminat talep ediyor ve tazminatı kadına şiddetle mücadele fonuna bağışlayacağını söylüyor.Deepfake videoyla para transferiHong Kong'da bir finans çalışanı, deepfake bir video toplantıya katılarak 25.6 milyon dolarlık transferi onayladı, dört ‘iş arkadaşı’ aslında yapay zeka klonlarıydı.California'nın Alameda County Mahkemesi'nde, bir sivil davada deepfake tanık videosu kullanıldı. Hakim, videoyu tespit ederek davayı reddetti ve yaptırımlar önerdi. Bu, deepfake'lerin mahkemelerde ilk kez kasıtlı kullanıldığı (bilinen) vaka olarak kayıtlara geçti.Tehlikeler ve gelecek için çağrıDeepfake'ler, kimlik hırsızlığından seçim manipülasyonuna kadar uzanan bir yelpazede tehdit oluşturuyor. Uzmanlar, gönüllü platform politikalarının yetersiz kaldığını ve yasal reformların zorunlu olduğunu vurguluyor.Deepfake’teki son gelişmeler

