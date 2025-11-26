https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/cinden-sert-uyari-tayvana-yonelik-yabanci-mudahale-ezilecektir-1101310360.html

Çin’den sert uyarı: 'Tayvan’a yönelik yabancı müdahale ezilecektir'

Çin'den sert uyarı: 'Tayvan'a yönelik yabancı müdahale ezilecektir'

Çin, Japonya'nın Tayvan yakınlarına füze sistemi konuşlandırma kararının ardından 'tüm yabancı müdahaleyi ezme' tehdidinde bulundu. Tayvan ise Japonya'nın... 26.11.2025

Çin’in açıklamaları, Japonya’nın Yonaguni Adası’na orta menzilli füze sistemi konuşlandıracağını duyurmasının hemen ardından geldi. Çin Devlet Konseyi Sözcüsü Peng Qingen, bunun “bölgesel tansiyonu bilerek artırmak” olduğunu söyleyerek sert tepki gösterdi. Japonya ise kararın tamamen savunma amaçlı olduğunu, ülkeye yönelik saldırı riskini düşürmek istediğini açıkladı. Tayvan da bu hamlenin Tayvan Boğazı’ndaki güvenliği güçlendirdiğini belirterek destek verdi.Tayvan savunma bütçesini rekor düzeyde artırıyor Tayvan lideri William Lai, yükselen tehditlere karşı yaklaşık 40 milyar dolarlık ek savunma bütçesi hazırladıklarını duyurdu. Harcamaların 2026–2033 yılları arasında hassas vuruş kabiliyeti ve ABD ile ortak üretim projeleri için kullanılacağı aktarıldı. Lai, Tayvan’ın geri adım atmayacağını vurguladı.Çin: Bu harcamalar Tayvan’ı felakete sürükler Çin, Tayvan’ın yeni savunma bütçesini “boşa harcanan para” olarak nitelendirdi. Peng Qingen, Tayvan’ın dış güçlere yakınlaşarak kendini tehlikeye attığını söyledi. Bu arada Japonya, Yonaguni yakınlarında 'Çin’e ait olduğu düşünülen' bir insansız hava aracını tespit ettiğini açıkladı.

