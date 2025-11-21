https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/japonya-cin-gerilimi-surerken-abd-tokyoya-destek-mesaji-verdi-1101180790.html
Japonya-Çin gerilimi sürerken ABD, Tokyo’ya destek mesajı verdi
Japonya-Çin gerilimi sürerken ABD, Tokyo’ya destek mesajı verdi
Sputnik Türkiye
ABD yönetimi, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae’nin Tayvan’a ilişkin açıklamalarının ardından Pekin ile yaşanan diplomatik gerilim konusunda Tokyo’ya destek açıklamasında bulundu.
2025-11-21T12:59+0300
2025-11-21T12:59+0300
2025-11-21T12:59+0300
dünya
japonya
çin
abd
kyodo
donald trump
haberler
takaiçi sanae
pekin
dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101180611_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e407c780aa9cce1ffb441a79e3914a2a.jpg
Japon haber ajansı Kyodo’nun aktardığına göre ABD’nin Tokyo Büyükelçisi George Glass, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki ülke arasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.Glass, Çin’in Takaiçi’nin sözlerine verdiği tepkiye ilişkin olarak, "Başkan (Donald Trump), ben ve büyükelçiliğimiz adına, Başbakan (Takaiçi Sanae) ve Japon halkının arkasındayız. Tepki verebileceğimiz her yerde tepki vermeyi, destek olabileceğimiz her yerde destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.Adalar konusunda Japonya’ya destekBüyükelçi, Çin’in son adımlarını eleştirirken bu adımların gerekli olmadığı ve bölgesel istikrar açısından olumsuz etkiler yaratabileceği değerlendirmesinde bulundu.Glass, ABD’nin bölgede statükonun tek taraflı şekilde değiştirilmesine karşı olduğunu söyleyerek, "(Görüşmede) ABD'nin Japonya ile ittifakına bağlılığını ve Senkaku Adaları dahil Japonya'nın savunmasına sarsılmaz desteğini bir kez daha dile getirdim" ifadelerini kullandı.Büyükelçinin, Doğu Çin Denizi’ndeki egemenlik anlaşmazlığına konu olan adalardan bahsederken Japonya’nın kullandığı adlandırmayı tercih ettiği görüldü.Tayvan açıklaması gerilimi artırmıştıJaponya Başbakanı Takaiçi Sanae, 7 Kasım’da Japon Parlamentosu Diet’te yaptığı konuşmada Tayvan Boğazı’nda yaşanacak bir müdahaleyi ‘ülkesinin varlığını tehdit eden durum’ olarak göreceğini ve bu koşullarda askeri güç kullanabileceğini söylemişti. Bu açıklama, Pekin’in tepkisini çekmişti.Açıklama, bir Japon Başbakanının ilk kez Tayvan’ın olası işgali halinde ülkesinin askeri olarak müdahil olabileceğini açıkça dile getirmesi nedeniyle Japonya’nın uzun süredir benimsediği ‘stratejik belirsizlik’ politikasından ayrışma olarak yorumlanmıştı.Takaiçi, gelen tepkilerin ardından sözlerinin varsayımsal olduğunu ve gelecekte benzer yorumlardan kaçınacağını belirtmiş, ancak ifadelerini geri çekmeyi reddetmişti.Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası iletmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya’daki güvenlik koşullarına ilişkin seyahat uyarısı yayımlarken, Çin Eğitim Bakanlığı da yurt dışı eğitim uyarısı paylaşmıştı.Ayrıca, Pekin yönetimi Fukuşima’daki arıtılmış radyoaktif suyun okyanusa boşaltılmasının ardından Japonya’dan ithal deniz ürünlerine yönelik yasağı yeniden devreye almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/cin-ve-japonya-arasindaki-kriz-tirmaniyor-japon-deniz-urunleri-hedefte-1101128030.html
japonya
çin
pekin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101180611_97:0:965:651_1920x0_80_0_0_bc33c1d1c77df27c65c0ba88aaf80ad9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
japonya, çin, gerginlik, abd, glass, açıklama, tayvan, kriz, haberler
japonya, çin, gerginlik, abd, glass, açıklama, tayvan, kriz, haberler
Japonya-Çin gerilimi sürerken ABD, Tokyo’ya destek mesajı verdi
ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Glass, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae’nin Tayvan’a ilişkin açıklamalarının ardından Pekin ile yaşanan diplomatik gerilim konusunda Tokyo’ya destek açıklamasında bulundu.
Japon haber ajansı Kyodo’nun aktardığına göre ABD’nin Tokyo Büyükelçisi George Glass, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki ülke arasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.
Glass, Çin’in Takaiçi’nin sözlerine verdiği tepkiye ilişkin olarak, "Başkan (Donald Trump), ben ve büyükelçiliğimiz adına, Başbakan (Takaiçi Sanae) ve Japon halkının arkasındayız. Tepki verebileceğimiz her yerde tepki vermeyi, destek olabileceğimiz her yerde destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.
Adalar konusunda Japonya’ya destek
Büyükelçi, Çin’in son adımlarını eleştirirken bu adımların gerekli olmadığı ve bölgesel istikrar açısından olumsuz etkiler yaratabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Glass, ABD’nin bölgede statükonun tek taraflı şekilde değiştirilmesine karşı olduğunu söyleyerek, "(Görüşmede) ABD'nin Japonya ile ittifakına bağlılığını ve Senkaku Adaları dahil Japonya'nın savunmasına sarsılmaz desteğini bir kez daha dile getirdim" ifadelerini kullandı.
‘Senkaku Adaları’
Japonya’nın, ‘Diaoyu’
ise Çin’in kullandığı isim.
Büyükelçinin, Doğu Çin Denizi’ndeki egemenlik anlaşmazlığına konu olan adalardan bahsederken Japonya’nın kullandığı adlandırmayı tercih ettiği görüldü.
Tayvan açıklaması gerilimi artırmıştı
Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, 7 Kasım’da Japon Parlamentosu Diet’te yaptığı konuşmada Tayvan Boğazı’nda yaşanacak bir müdahaleyi ‘ülkesinin varlığını tehdit eden durum’ olarak göreceğini ve bu koşullarda askeri güç kullanabileceğini söylemişti. Bu açıklama, Pekin’in tepkisini çekmişti.
Açıklama, bir Japon Başbakanının ilk kez Tayvan’ın olası işgali halinde ülkesinin askeri olarak müdahil olabileceğini açıkça dile getirmesi nedeniyle Japonya’nın uzun süredir benimsediği ‘stratejik belirsizlik’ politikasından ayrışma olarak yorumlanmıştı.
Takaiçi, gelen tepkilerin ardından sözlerinin varsayımsal olduğunu ve gelecekte benzer yorumlardan kaçınacağını belirtmiş, ancak ifadelerini geri çekmeyi reddetmişti.
Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası iletmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya’daki güvenlik koşullarına ilişkin seyahat uyarısı yayımlarken, Çin Eğitim Bakanlığı da yurt dışı eğitim uyarısı paylaşmıştı.
Ayrıca, Pekin yönetimi Fukuşima’daki arıtılmış radyoaktif suyun okyanusa boşaltılmasının ardından Japonya’dan ithal deniz ürünlerine yönelik yasağı yeniden devreye almıştı.