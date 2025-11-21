https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/japonya-cin-gerilimi-surerken-abd-tokyoya-destek-mesaji-verdi-1101180790.html

Japonya-Çin gerilimi sürerken ABD, Tokyo’ya destek mesajı verdi

ABD yönetimi, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae’nin Tayvan’a ilişkin açıklamalarının ardından Pekin ile yaşanan diplomatik gerilim konusunda Tokyo’ya destek açıklamasında bulundu.

Japon haber ajansı Kyodo’nun aktardığına göre ABD’nin Tokyo Büyükelçisi George Glass, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki ülke arasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.Glass, Çin’in Takaiçi’nin sözlerine verdiği tepkiye ilişkin olarak, "Başkan (Donald Trump), ben ve büyükelçiliğimiz adına, Başbakan (Takaiçi Sanae) ve Japon halkının arkasındayız. Tepki verebileceğimiz her yerde tepki vermeyi, destek olabileceğimiz her yerde destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.Adalar konusunda Japonya’ya destekBüyükelçi, Çin’in son adımlarını eleştirirken bu adımların gerekli olmadığı ve bölgesel istikrar açısından olumsuz etkiler yaratabileceği değerlendirmesinde bulundu.Glass, ABD’nin bölgede statükonun tek taraflı şekilde değiştirilmesine karşı olduğunu söyleyerek, "(Görüşmede) ABD'nin Japonya ile ittifakına bağlılığını ve Senkaku Adaları dahil Japonya'nın savunmasına sarsılmaz desteğini bir kez daha dile getirdim" ifadelerini kullandı.Büyükelçinin, Doğu Çin Denizi’ndeki egemenlik anlaşmazlığına konu olan adalardan bahsederken Japonya’nın kullandığı adlandırmayı tercih ettiği görüldü.Tayvan açıklaması gerilimi artırmıştıJaponya Başbakanı Takaiçi Sanae, 7 Kasım’da Japon Parlamentosu Diet’te yaptığı konuşmada Tayvan Boğazı’nda yaşanacak bir müdahaleyi ‘ülkesinin varlığını tehdit eden durum’ olarak göreceğini ve bu koşullarda askeri güç kullanabileceğini söylemişti. Bu açıklama, Pekin’in tepkisini çekmişti.Açıklama, bir Japon Başbakanının ilk kez Tayvan’ın olası işgali halinde ülkesinin askeri olarak müdahil olabileceğini açıkça dile getirmesi nedeniyle Japonya’nın uzun süredir benimsediği ‘stratejik belirsizlik’ politikasından ayrışma olarak yorumlanmıştı.Takaiçi, gelen tepkilerin ardından sözlerinin varsayımsal olduğunu ve gelecekte benzer yorumlardan kaçınacağını belirtmiş, ancak ifadelerini geri çekmeyi reddetmişti.Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası iletmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya’daki güvenlik koşullarına ilişkin seyahat uyarısı yayımlarken, Çin Eğitim Bakanlığı da yurt dışı eğitim uyarısı paylaşmıştı.Ayrıca, Pekin yönetimi Fukuşima’daki arıtılmış radyoaktif suyun okyanusa boşaltılmasının ardından Japonya’dan ithal deniz ürünlerine yönelik yasağı yeniden devreye almıştı.

