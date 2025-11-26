Türkiye
Çelik Kubbe için 6.5 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalandı
Çelik Kubbe için 6.5 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalandı
Türkiye’nin entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirmek amacıyla Türk savunma sanayisi bünyesinde 6.5 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalandı.
Çelik Kubbe için 6.5 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalandı

Çelik Kubbe sistemleri
Türkiye’nin entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirmek amacıyla Türk savunma sanayisi bünyesinde 6.5 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalandı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, HAVELSAN'ın ev sahipliğinde düzenlenen imza törenine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve sektör temsilcileri katıldı.
SSB koordinasyonunda, imzalanan sözleşmeler kapsamında yürütülecek çalışmaların ekonomik büyüklüğü yaklaşık 6.5 milyar doları buluyor.

Hava savunma ve taarruzi sistemler

Haluk Görgün, son kurul toplantısında özellikle taarruzi sistemler ve hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik kararlar alındığını belirterek, şunları kaydetti:

Bu süreçte Roketsan ve ASELSAN şirketimiz geçmişte ürettikleri, geliştirdikleri, daha evvel envantere kazandırdıkları hava savunma, yakın ve uzun mesafeli hava savunma sistemlerine ilaveten, bugün yine Roketsan'ın envantere kazandırılmış taarruzi sistemleri ve bunların gelişmiş versiyonları ile alakalı sözleşmeleri imzaladık.

Şirketlerimiz gece gündüz durmadan, var olan sistemleri iyileştirme, geliştirme, etki gücünü artırma ve kahraman ordumuzun caydırıcı gücünü ortaya koyabilecek kabiliyetleri artırmak üzere çalışmalarına devam ediyorlar.

‘Yazılım ve donanım tamamen yerli’

Hava savunma doktrinindeki ‘Çelik Kubbe’ kavramına ve sistemlerin yerliliğine de değinen Görgün, ekledi:

Tabii Çelik Kubbe yapısıyla ta geçmişten başlayan katmanlı hava savunma sistemleri mimarisinin tüm unsurlarının hamdolsun hem alt sistemlerini hem bunların bütünleşik bir şekilde bir ağ yapısı içinde çalışabilecek hem yazılım ve donanımlarını yerli ve milli üretebilme kabiliyetine sahip olmak, diğer taraftan da caydırıcılığımızı artıracak taarruzi sistemlerin seri üretimini imzalamış olmak ve bunların menzillerini, bunların etki alanlarını artıracak çalışmaların devam etmesinin huzuruyla, mutluluğuyla çalışıyoruz.

‘Ülkemizin bekasına ciddi katkı sağlayacak’

SSB Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar da projelerin kritik niteliğine dikkati çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Avşar, şunları kaydetti:

Bugün imzaladığımız projeler ülkemizin bekasına çok ciddi katkılarda bulunacak, Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığını artıracak, vurucu gücünü artıracak gerçekten çok kritik projeler.

Bu projelerde emeği geçen Milli Savunma Bakanlığımıza, Silahlı Kuvvetlerimize, Savunma Sanayii Başkanlığındaki çalışma arkadaşlarıma ve firmalarımıza çok teşekkür ediyorum. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

