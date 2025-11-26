Çelik Kubbe için 6.5 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalandı

Bu süreçte Roketsan ve ASELSAN şirketimiz geçmişte ürettikleri, geliştirdikleri, daha evvel envantere kazandırdıkları hava savunma, yakın ve uzun mesafeli hava savunma sistemlerine ilaveten, bugün yine Roketsan'ın envantere kazandırılmış taarruzi sistemleri ve bunların gelişmiş versiyonları ile alakalı sözleşmeleri imzaladık.

Şirketlerimiz gece gündüz durmadan, var olan sistemleri iyileştirme, geliştirme, etki gücünü artırma ve kahraman ordumuzun caydırıcı gücünü ortaya koyabilecek kabiliyetleri artırmak üzere çalışmalarına devam ediyorlar.