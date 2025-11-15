https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/sazan-sarmali-yontemiyle-7-milyonluk-vurgun-once-dolandirdi-sonra-helallik-istedi-1101027827.html
Sazan sarmalı yöntemiyle 7 milyonluk vurgun: Önce dolandırdı sonra helallik istedi
Sazan sarmalı yöntemiyle 7 milyonluk vurgun: Önce dolandırdı sonra helallik istedi
Sputnik Türkiye
Adana'da 5 kişiyi ev alıp satma bahanesiyle 7 milyon lira dolandıran dolandırıcıların mağdur ettikleri bir kişiye mesaj atarak helallik istedikleri ortaya... 15.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-15T13:58+0300
2025-11-15T13:58+0300
2025-11-15T13:58+0300
türki̇ye
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
sazan sarmalı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0f/1101027625_0:39:2367:1370_1920x0_80_0_0_33da5f4e1bef3db69586fd16c0391cd4.jpg
Adana merkezli 10 ilde çok sayıda kişiyi 'sazan sarmalı' yöntemiyle 7 milyon lira dolandıran çete çökertildi. Çete üyelerinden birinin mağdur ettikleri bir vatandaşa "Ben sizi dolandırdım. Birbirinize zarar vermeyin. Hakkınızı helal edin" mesajı attığı ortaya çıkarken, 14 kişi tutuklandı. Başkasına ait evi kendi evi gibi satmaya çalıştıAdana'da yaşayan S.G., Seyhan ilçesindeki apartman dairesini satmak için bir internet sitesine 2 milyon 300 bin liralık ilan verdi. S.G. ile iletişime geçip, kendisini uzman çavuş olarak tanıtan İ.T., evi ailesi için satın almak istediğini söyledi. İ.T., S.G.'nin kaldırdığı ilandaki fotoğrafları kopyalayıp, bir sosyal medya sitesinde aynı daireyi 1 milyon 900 bin liraya satılığa çıkardı.Bu kez daireyi almak isteyen M.T., şüpheli ile iletişime geçti. Şüpheli, Malatya'da görev yaptığını söyleyip, daireyi babasının devralacağını belirtti. Şüphelinin yönlendirmesiyle M.T. ve S.G., tapu müdürlüğünde buluştu. M.T., telefonda konuştuğu şüphelinin verdiği banka hesabına, dairenin satış bedelini gönderdi.Ağabey ben sizi dolandırdım Tapu memurunun devir işlemini yapacağı sırada S.G., M.T.'den parayı hesabına göndermesini söyledi. M.T. ise parayı telefonda verilen hesaba gönderdiğini söyleyince dolandırıcılık ortaya çıktı. Bu sırada şüpheli, M.T.'nin cep telefonuna, "Ağabey ben sizi dolandırdım. Yurt dışına gideceğim. Birbirinize zarar vermeyin. Hakkınızı helal edin" şeklinde mesaj gönderdi.Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada çetenin aynı yöntemle 5 kişiyi 7 milyon lira dolandırdığı ortaya çıkarken, şüphelilerin, suçtan elde ettikleri paranın bir kısmını kripto para, kalanını da altına çevirdiklerini belirledi.Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 35 kişi gözaltına alınırken 14 kişi tutuklandı. Çete üyelerinin 9 lüks aracına ve 1.5 milyon liralık ziynet eşyasına da el konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/kripto-para-borsasi-coinoya-operasyon-17-kisi-gozaltina-alindi-637-milyon-liralik-mal-varligina-el-1100997045.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0f/1101027625_246:0:2123:1408_1920x0_80_0_0_e3e58dcd65ea252a40b9625edbd97374.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, sazan sarmalı
dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, sazan sarmalı
Sazan sarmalı yöntemiyle 7 milyonluk vurgun: Önce dolandırdı sonra helallik istedi
Adana'da 5 kişiyi ev alıp satma bahanesiyle 7 milyon lira dolandıran dolandırıcıların mağdur ettikleri bir kişiye mesaj atarak helallik istedikleri ortaya çıktı.
Adana merkezli 10 ilde çok sayıda kişiyi 'sazan sarmalı' yöntemiyle 7 milyon lira dolandıran çete çökertildi. Çete üyelerinden birinin mağdur ettikleri bir vatandaşa "Ben sizi dolandırdım. Birbirinize zarar vermeyin. Hakkınızı helal edin" mesajı attığı ortaya çıkarken, 14 kişi tutuklandı.
Başkasına ait evi kendi evi gibi satmaya çalıştı
Adana'da yaşayan S.G., Seyhan ilçesindeki apartman dairesini satmak için bir internet sitesine 2 milyon 300 bin liralık ilan verdi. S.G. ile iletişime geçip, kendisini uzman çavuş olarak tanıtan İ.T., evi ailesi için satın almak istediğini söyledi. İ.T., S.G.'nin kaldırdığı ilandaki fotoğrafları kopyalayıp, bir sosyal medya sitesinde aynı daireyi 1 milyon 900 bin liraya satılığa çıkardı.
Bu kez daireyi almak isteyen M.T., şüpheli ile iletişime geçti. Şüpheli, Malatya'da görev yaptığını söyleyip, daireyi babasının devralacağını belirtti. Şüphelinin yönlendirmesiyle M.T. ve S.G., tapu müdürlüğünde buluştu. M.T., telefonda konuştuğu şüphelinin verdiği banka hesabına, dairenin satış bedelini gönderdi.
Ağabey ben sizi dolandırdım
Tapu memurunun devir işlemini yapacağı sırada S.G., M.T.'den parayı hesabına göndermesini söyledi. M.T. ise parayı telefonda verilen hesaba gönderdiğini söyleyince dolandırıcılık ortaya çıktı. Bu sırada şüpheli, M.T.'nin cep telefonuna, "Ağabey ben sizi dolandırdım. Yurt dışına gideceğim. Birbirinize zarar vermeyin. Hakkınızı helal edin" şeklinde mesaj gönderdi.
Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada çetenin aynı yöntemle 5 kişiyi 7 milyon lira dolandırdığı ortaya çıkarken, şüphelilerin, suçtan elde ettikleri paranın bir kısmını kripto para, kalanını da altına çevirdiklerini belirledi.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 35 kişi gözaltına alınırken 14 kişi tutuklandı. Çete üyelerinin 9 lüks aracına ve 1.5 milyon liralık ziynet eşyasına da el konuldu.