Sazan sarmalı yöntemiyle 7 milyonluk vurgun: Önce dolandırdı sonra helallik istedi

Sazan sarmalı yöntemiyle 7 milyonluk vurgun: Önce dolandırdı sonra helallik istedi

Sputnik Türkiye

Adana'da 5 kişiyi ev alıp satma bahanesiyle 7 milyon lira dolandıran dolandırıcıların mağdur ettikleri bir kişiye mesaj atarak helallik istedikleri ortaya... 15.11.2025, Sputnik Türkiye

Adana merkezli 10 ilde çok sayıda kişiyi 'sazan sarmalı' yöntemiyle 7 milyon lira dolandıran çete çökertildi. Çete üyelerinden birinin mağdur ettikleri bir vatandaşa "Ben sizi dolandırdım. Birbirinize zarar vermeyin. Hakkınızı helal edin" mesajı attığı ortaya çıkarken, 14 kişi tutuklandı. Başkasına ait evi kendi evi gibi satmaya çalıştıAdana'da yaşayan S.G., Seyhan ilçesindeki apartman dairesini satmak için bir internet sitesine 2 milyon 300 bin liralık ilan verdi. S.G. ile iletişime geçip, kendisini uzman çavuş olarak tanıtan İ.T., evi ailesi için satın almak istediğini söyledi. İ.T., S.G.'nin kaldırdığı ilandaki fotoğrafları kopyalayıp, bir sosyal medya sitesinde aynı daireyi 1 milyon 900 bin liraya satılığa çıkardı.Bu kez daireyi almak isteyen M.T., şüpheli ile iletişime geçti. Şüpheli, Malatya'da görev yaptığını söyleyip, daireyi babasının devralacağını belirtti. Şüphelinin yönlendirmesiyle M.T. ve S.G., tapu müdürlüğünde buluştu. M.T., telefonda konuştuğu şüphelinin verdiği banka hesabına, dairenin satış bedelini gönderdi.Ağabey ben sizi dolandırdım Tapu memurunun devir işlemini yapacağı sırada S.G., M.T.'den parayı hesabına göndermesini söyledi. M.T. ise parayı telefonda verilen hesaba gönderdiğini söyleyince dolandırıcılık ortaya çıktı. Bu sırada şüpheli, M.T.'nin cep telefonuna, "Ağabey ben sizi dolandırdım. Yurt dışına gideceğim. Birbirinize zarar vermeyin. Hakkınızı helal edin" şeklinde mesaj gönderdi.Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada çetenin aynı yöntemle 5 kişiyi 7 milyon lira dolandırdığı ortaya çıkarken, şüphelilerin, suçtan elde ettikleri paranın bir kısmını kripto para, kalanını da altına çevirdiklerini belirledi.Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 35 kişi gözaltına alınırken 14 kişi tutuklandı. Çete üyelerinin 9 lüks aracına ve 1.5 milyon liralık ziynet eşyasına da el konuldu.

