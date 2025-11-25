https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/bocek-ailesinin-otopsi-raporu-cikti-1101284541.html
Böcek ailesinin otopsi raporu çıktı
Böcek ailesinin otopsi raporu çıktı
25.11.2025
Adli Tıp Kurumu, 24 Kasım’da Böcek ailesinin ölümüne ilişkin hazırladığı detaylı otopsi raporunu savcılığa gönderdi. Raporda, ilk değerlendirmelerde gündeme gelen gıda zehirlenmesi ihtimalinin zayıfladığı, incelemelerde aile bireylerinin kanında, mide içeriklerinde ve tükettikleri yiyeceklerde herhangi bir toksik maddeye rastlanmadığı belirtildi.Buna karşılık, aile üyelerinin kaldığı otel odasından alınan örneklerde fosfin maddesinin tespit edildiği bildirildi. Tarımsal alanlarda haşere mücadelesinde kullanılan fosfin gazının, yüksek düzeyde solunması halinde ölümcül olabileceği vurgulandı.Fosfin gazı nedir?Alüminyum fosfit kapalı alanlarda nemle temas ettiğinde fosfin gazı açığa çıkarıyor ve panzehiri bulunmuyor. Özellikle tahtakurusu ve hamam böceği ilaçlamasında kullanılan bu kimyasal, yanlış uygulanırsa ölümcül olabiliyor.Böcek ailesi olayı nedir?Almanya’dan İstanbul’a gelen Servet – Çiğdem Böcek çiftiyle çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), 12 Kasım’da mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, ancak kurtarılamamıştı. Yürütülen ilk soruşturmada, ailenin konakladığı “Harbour Suites Old City” otelinde yapılan yoğun ilaçlama işleminin ölümlerde etkili olduğu belirlenmişti.
Adli Tıp Kurumu, 24 Kasım’da Böcek ailesinin ölümüne ilişkin hazırladığı detaylı otopsi raporunu savcılığa gönderdi.
Raporda, ilk değerlendirmelerde gündeme gelen gıda zehirlenmesi ihtimalinin zayıfladığı, incelemelerde aile bireylerinin kanında, mide içeriklerinde ve tükettikleri yiyeceklerde herhangi bir toksik maddeye rastlanmadığı belirtildi.
Buna karşılık, aile üyelerinin kaldığı otel odasından alınan örneklerde fosfin maddesinin tespit edildiği bildirildi. Tarımsal alanlarda haşere mücadelesinde kullanılan fosfin gazının, yüksek düzeyde solunması halinde ölümcül olabileceği vurgulandı.
Alüminyum fosfit kapalı alanlarda nemle temas ettiğinde fosfin gazı açığa çıkarıyor ve panzehiri bulunmuyor. Özellikle tahtakurusu ve hamam böceği ilaçlamasında kullanılan bu kimyasal, yanlış uygulanırsa ölümcül olabiliyor.
Böcek ailesi olayı nedir?
Almanya’dan İstanbul’a gelen Servet – Çiğdem Böcek çiftiyle çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), 12 Kasım’da mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, ancak kurtarılamamıştı. Yürütülen ilk soruşturmada, ailenin konakladığı “Harbour Suites Old City” otelinde yapılan yoğun ilaçlama işleminin ölümlerde etkili olduğu belirlenmişti.