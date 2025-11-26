https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/bm-yeni-baskanini-sececek-secim-sureci-basladi-1101290026.html
BM yeni başkanını seçecek: Seçim süreci başladı
dünya
antonio guterres
bm güvenlik konseyi
güvenlik konseyi
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanı ve Sierra Leone'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Michael Imran Kanu ile 80. BM Genel Kurulu Başkanı Annalena Baerbock, Birleşmiş Milletler’in yeni Genel Sekreteri’nin seçilme sürecini resmen başlatan ortak bir mektup yayımladı.Mektupta, “Bu ortak mektup, adayların toplanması ile Birleşmiş Milletler’in bir sonraki Genel Sekreteri’nin seçilmesi ve atanması sürecinin başlatılmasını amaçlamaktadır” ifadelerine yer verildi.1 Ocak 2017’den bu yana iki dönemdir görev yapan mevcut BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresi 31 Aralık 2026’da sona erecek. Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul başkanlarının yayımladığı bu mektup, kapsamlı seçim sürecinin ilk adımını oluşturuyor. Her üye devletin tek başına veya diğer üye devletlerle birlikte grup olarak yalnızca bir aday gösterebileceği belirtilen mektupta, BM Güvenlik Konseyinin adayları Temmuz 2026 sonuna kadar değerlendirerek seçeceği ve nihai oylama için BM Genel Kurulu’na göndereceği kaydedildi.BM Genel Sekreter adaylarının, BM Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üye tarafından veto edilmemesi gerekiyor.Seçim sonunda Güvenlik Konseyi, Genel Kurul’a tek bir aday önerecek, Genel Kurul ise bu ismi oylayarak resmi atamayı gerçekleştirecek.
BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul başkanlarının yayımladığı ortak mektup, Antonio Guterres’in 2026’da sona erecek görev süresinin ardından Birleşmiş Milletler’in yeni Genel Sekreteri için resmi seçim sürecini başlattı.
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanı ve Sierra Leone'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Michael Imran Kanu ile 80. BM Genel Kurulu Başkanı Annalena Baerbock, Birleşmiş Milletler’in yeni Genel Sekreteri’nin seçilme sürecini resmen başlatan ortak bir mektup yayımladı.
Mektupta, “Bu ortak mektup, adayların toplanması ile Birleşmiş Milletler’in bir sonraki Genel Sekreteri’nin seçilmesi ve atanması sürecinin başlatılmasını amaçlamaktadır” ifadelerine yer verildi.
1 Ocak 2017’den bu yana iki dönemdir görev yapan mevcut BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresi 31 Aralık 2026’da sona erecek. Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul başkanlarının yayımladığı bu mektup, kapsamlı seçim sürecinin ilk adımını oluşturuyor.
Her üye devletin tek başına veya diğer üye devletlerle birlikte grup olarak yalnızca bir aday gösterebileceği belirtilen mektupta, BM Güvenlik Konseyinin adayları Temmuz 2026 sonuna kadar değerlendirerek seçeceği ve nihai oylama için BM Genel Kurulu’na göndereceği kaydedildi.
BM Genel Sekreter adaylarının, BM Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üye tarafından veto edilmemesi gerekiyor.
Seçim sonunda Güvenlik Konseyi, Genel Kurul’a tek bir aday önerecek, Genel Kurul ise bu ismi oylayarak resmi atamayı gerçekleştirecek.