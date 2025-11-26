Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/bm-yeni-baskanini-sececek-secim-sureci-basladi-1101290026.html
BM yeni başkanını seçecek: Seçim süreci başladı
BM yeni başkanını seçecek: Seçim süreci başladı
Sputnik Türkiye
BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul başkanlarının yayımladığı ortak mektup, Antonio Guterres’in 2026’da sona erecek görev süresinin ardından Birleşmiş... 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T02:08+0300
2025-11-26T02:08+0300
dünya
antonio guterres
bm güvenlik konseyi
güvenlik konseyi
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099585703_0:82:1569:965_1920x0_80_0_0_b8d2b139004524c9cb951310b2350e69.jpg
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanı ve Sierra Leone'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Michael Imran Kanu ile 80. BM Genel Kurulu Başkanı Annalena Baerbock, Birleşmiş Milletler’in yeni Genel Sekreteri’nin seçilme sürecini resmen başlatan ortak bir mektup yayımladı.Mektupta, “Bu ortak mektup, adayların toplanması ile Birleşmiş Milletler’in bir sonraki Genel Sekreteri’nin seçilmesi ve atanması sürecinin başlatılmasını amaçlamaktadır” ifadelerine yer verildi.1 Ocak 2017’den bu yana iki dönemdir görev yapan mevcut BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresi 31 Aralık 2026’da sona erecek. Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul başkanlarının yayımladığı bu mektup, kapsamlı seçim sürecinin ilk adımını oluşturuyor. Her üye devletin tek başına veya diğer üye devletlerle birlikte grup olarak yalnızca bir aday gösterebileceği belirtilen mektupta, BM Güvenlik Konseyinin adayları Temmuz 2026 sonuna kadar değerlendirerek seçeceği ve nihai oylama için BM Genel Kurulu’na göndereceği kaydedildi.BM Genel Sekreter adaylarının, BM Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üye tarafından veto edilmemesi gerekiyor.Seçim sonunda Güvenlik Konseyi, Genel Kurul’a tek bir aday önerecek, Genel Kurul ise bu ismi oylayarak resmi atamayı gerçekleştirecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/trump-ozel-temsilcim-witkoffa-putin-ile-gorusme-talimati-verdim-1101289107.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099585703_87:0:1482:1046_1920x0_80_0_0_38996f369a017344817fe19f6f77b3a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antonio guterres, bm güvenlik konseyi, güvenlik konseyi, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
antonio guterres, bm güvenlik konseyi, güvenlik konseyi, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

BM yeni başkanını seçecek: Seçim süreci başladı

02:08 26.11.2025
© AA / Celal GüneşBirleşmiş Milletler (BM)
Birleşmiş Milletler (BM) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
© AA / Celal Güneş
Abone ol
BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul başkanlarının yayımladığı ortak mektup, Antonio Guterres’in 2026’da sona erecek görev süresinin ardından Birleşmiş Milletler’in yeni Genel Sekreteri için resmi seçim sürecini başlattı.
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanı ve Sierra Leone'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Michael Imran Kanu ile 80. BM Genel Kurulu Başkanı Annalena Baerbock, Birleşmiş Milletler’in yeni Genel Sekreteri’nin seçilme sürecini resmen başlatan ortak bir mektup yayımladı.
Mektupta, “Bu ortak mektup, adayların toplanması ile Birleşmiş Milletler’in bir sonraki Genel Sekreteri’nin seçilmesi ve atanması sürecinin başlatılmasını amaçlamaktadır” ifadelerine yer verildi.
1 Ocak 2017’den bu yana iki dönemdir görev yapan mevcut BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresi 31 Aralık 2026’da sona erecek. Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul başkanlarının yayımladığı bu mektup, kapsamlı seçim sürecinin ilk adımını oluşturuyor.
Her üye devletin tek başına veya diğer üye devletlerle birlikte grup olarak yalnızca bir aday gösterebileceği belirtilen mektupta, BM Güvenlik Konseyinin adayları Temmuz 2026 sonuna kadar değerlendirerek seçeceği ve nihai oylama için BM Genel Kurulu’na göndereceği kaydedildi.
BM Genel Sekreter adaylarının, BM Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üye tarafından veto edilmemesi gerekiyor.
Seçim sonunda Güvenlik Konseyi, Genel Kurul’a tek bir aday önerecek, Genel Kurul ise bu ismi oylayarak resmi atamayı gerçekleştirecek.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Trump: Özel temsilcim Witkoff’a Putin ile görüşme talimatı verdim
Dün, 23:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала