https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/bati-medyasi-abdnin-ukrayna-ozel-temsilcisi-driscoll-kieve-yenilginin-kacinilmaz-oldugunu-soyledi-1101293293.html

Batı medyası: ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi Driscoll, Kiev'e yenilginin kaçınılmaz olduğunu söyledi

Batı medyası: ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi Driscoll, Kiev'e yenilginin kaçınılmaz olduğunu söyledi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ukrayna Özel Temsilcisi olarak görevlendirilen Driscoll’un, Ukrayna’yı kaçınılmaz yenilginin beklediğini söylediği... 26.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-26T08:43+0300

2025-11-26T08:43+0300

2025-11-26T08:39+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

daniel driscoll

ukrayna

vladimir zelenskiy

barış planı

donald trump

ukrayna ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101293135_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eeede679d67713166814a684e2080df0.jpg

NBC televizyonu, konuyla ilgili bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll’un Kiev ziyareti sırasında, Ukraynalı yetkililere yenilginin kaçınılmaz olduğu yönünde uyarıda bulunduğunu bildirdi.Haberde, “ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll, geçen hafta Kiev'de Ukraynalı yetkililerle yaptığı toplantıda, mevcut durumla ilgili karamsar değerlendirmede bulundu. Driscoll, mevkidaşlarına, askerlerinin savaş alanında vahim bir durum ve Rus güçleri karşısında kaçınılmaz bir yenilgiyle karşı karşıya olduklarını söyledi” ifadesi kullanıldı.ABD'nin görüşme sırasında verdiği genel mesajın “Kiev'in anlaşmayı kabul etmesi gerektiği” yönünde olduğu kaydedildi.Driscoll liderliğindeki ABD heyeti geçen hafta Ukrayna'yı ziyaret etmişti. Amerikalı yetkililer, Vladimir Zelenskiy ve diğer yetkililerle görüşmüştü. Ukrayna basınına göre, toplantının ana konusu, ABD tarafından hazırlanan planı kabul etmesi için Kiev'e baskı yapılmasıydı.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Driscoll ile görüştüğünü doğrulayarak ABD temsilcisini yine Kiev’de beklediklerini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında, Özel Temsilci Steve Witkoff'un Moskova'da olduğu sırada Driscoll’un da Kiev ile barış planı hakkında görüşmelerde bulunacağını duyurmuştu.ABD’nin barış planı ve Avrupa'nın ‘değişiklikleri’Washington, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için 28 maddelik yeni bir plan hazırlamıştı. Batı medyasının haberine göre plan, özellikle Donbass’ın tümünün Rusya’nın kontrolüne devredilmesini, Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınmasını, Zaporojye ve Herson bölgelerinde cephe hattının büyük kısmında mevcut durumun dondurulmasını, Ukrayna askerlerinin sayısının iki kat azaltılmasını ve Ukrayna topraklarına yabancı asker ve Rusya’ya yönelik uzun menzilli saldırılarda kullanılacak silahların yerleştirilmesinin yasaklanmasını içeriyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin çözüm planının metnini aldıklarını, ancak henüz ayrıntılı olarak görüşülmediğini açıklamıştı. Bu belgenin nihai bir çözüm için temel oluşturabileceğini söyleyen Putin, cephedeki durumun, özel askeri harekat hedeflerine ulaşılması açısından genel olarak Rusya'nın lehine olduğunu, ancak Moskova'nın müzakerelere ve barışçıl çözüme açık olduğunu belirtmişti.Avrupa Birliği, ABD ve Ukrayna temsilcileri, 23 Kasım Pazar günü Cenevre’de bir araya gelerek Avrupa ve Ukrayna taraflarının ABD’nin planı için hazırladıkları önerileri görüşmüştü. Batı medyası, önerilen değişikliklerin iki taslağını yayınlamıştı.Taslaklardan birine göre, Ukrayna ordusundaki asker sayısı 800 bin olarak belirlenirken diğerinde hiçbir kısıtlama yer almıyor.Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın kontrolü altında faaliyete geçirilmesi, üretilen elektriğin de Rusya ve Ukrayna arasında yarı yarıya paylaşılması öneriler arasında yer alırken İngiliz The Telegraph gazetesinin iddiasına göre, taslaklardan birinde söz konusu santralin tamamen Kiev rejiminin kontrolüne geçmesi talep ediliyor.Bazı kaynaklara göre Avrupa planı, barış zamanında NATO güçlerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasının yasaklanmasını içerirken, diğerleri yabancı birliklerin varlığına ilişkin kararın Kiev'de kaldığını savunuyor.Avrupa Birliği'nin önerisinde, çatışmanın mevcut cephe hattında sonlandırılması önerildiği öne sürülürken bu, ABD'nin Ukrayna askerlerinin Donbas'tan çekilmesi gerektiği yönündeki temel madde ile çelişiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/putin-rusyanin-yeni-ulusal-politika-stratejisini-imzaladi-1101292978.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, daniel driscoll, ukrayna, vladimir zelenskiy, barış planı, donald trump, ukrayna ordusu