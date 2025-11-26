https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/putin-rusyanin-yeni-ulusal-politika-stratejisini-imzaladi-1101292978.html

Putin, Rusya’nın yeni ulusal politika stratejisini imzaladı

Putin, Rusya’nın yeni ulusal politika stratejisini imzaladı

Sputnik Türkiye

26.11.2025

Rusya lideri Vladimir Putin, ‘Devlet Ulusal Politikası Stratejisi’ başlığını taşıyan kararnameye imzasını attı.Hükümete stratejinin hayata geçirilmesi için tedbirler belirlemesi talimatını veren Putin’in imzaladığı kararname, Rusya'daki etnik gruplar arası ilişkilerin mevcut durumunu istikrarlı olarak nitelendiriyor. Devletin 2012’den bu yana uyguladığı ulusal politikanın etkili olduğu kabul edilirken siyasi ve sosyal istikrarı sağladığı ve çok etnikli ulusun birliğini güçlendirdiği kaydedildi.Bununla birlikte, hasım ülkelerin Rusya toplumunu bölme çabaları bağlamında, etnik ilişkilerle ilgili konuların giderek daha güncel hale geldiği ifade edilirken dünya çapında artan Rusofobinin yol açtığı sorunların acil çözüm gerektirdiği belirtildi.Küreselleşme nedeniyle manevi, ahlaki, kültürel ve tarihi değerlerin erozyona uğramasının ulusal güvenliğe yönelik bir tehdit olarak tanımlandığı yeni stratejide, göç nedeniyle belirli bölgelerde ortaya çıkan etnik toplulukların yüksek yoğunluğunun da tehlikeli olduğu belirtiliyor.Strateji, toplumda ayrılıkçı gösterileri ve dini ve milliyetçi radikalizmin yayılmasını önlemek için eğitim faaliyetleri yürütmeyi içeriyor. Ulusal ve kültürel alanda, sivil toplum kuruluşlarının Rusya'nın çıkarlarına zarar verecek şekilde diğer ülkelerin çıkarlarını ilerletmek için kullanılması tehditlerden biri olarak gösteriliyor.Neo-nazizm, Rusofobi, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının tezahürlerini engellemek üzere tasarlanan yeni strateji, ülkenin birliği, toprak bütünlüğü ve iç istikrarın korunmasını teşvik edecek ve Rusya'nın yurtdışında hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir devlet olarak algılanmasını sağlayacak.Stratejide, Rusya ulusunun temeli olarak sivil birlik gösteriliyor. Toplumun, Rus kültürünün ve dilinin korunması ve geliştirilmesine dayalı ortak bir kültürel kodla birleştiği ifade ediliyor. Aynı zamanda, gençler arasında yabancı sözcüklerin aşırı kullanımıyla mücadele edilmesi ve mesleki ve kişisel iletişimde edebi Rusçanın kullanımının teşvik edilmesi planlanıyor.Stratejinin uygulanmasından beklenen sonuç olarak, Rusya ulusunun bütünleşmesi ve etnik çatışmaların azalması gösteriliyor.

