Bakan Uraloğlu duyurdu: Bu gece başlıyor, uçuş sürelerinde kısalma sağlayacak
Bakan Uraloğlu duyurdu: Bu gece başlıyor, uçuş sürelerinde kısalma sağlayacak
26.11.2025
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Serbest Rota Hava Sahası (Free Route Airspace – FRA) uygulamasının bu geceden itibaren Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından Türk Hava Sahası'nda FL305 (30 bin 500 feet) ve üzeri seviyelerde devreye alınacağını duyurdu.Uraloğlu, FRA'nın havacılıkta "önemli bir reform" niteliği taşıdığını vurgulayarak, uygulamanın uçuş güvenliği, çevresel sürdürülebilirlik ve maliyet avantajı açısından büyük katkı sağlayacağını ifade etti.'Uçaklar klasik rotalara bağlı kalmadan uçacak'Bakan Uraloğlu, FRA sayesinde hava araçlarının belirlenen giriş–çıkış noktaları arasında klasik rotalara bağlı kalmaksızın serbest şekilde uçuş planlayabileceğini belirterek şu bilgiyi paylaştı:"Uygulama uçuş sürelerinde kısalma, yakıt tasarrufu ve karbon salınımının azaltılması gibi hem ekonomik hem çevresel kazanımlar sağlayacak."DHMİ 2019'dan bu yana hazırlık yapıyorduUraloğlu, FRA'ya geçiş için 2019'dan bu yana kapsamlı bir hazırlık sürecinin yürütüldüğünü hatırlatarak şunları aktardı:Bu süreçle birlikte FRA'nın güvenli şekilde uygulanması için tüm teknik ve operasyonel altyapı tamamlandı.Uygulama önce geceleri, sonra 24 saate yayılacakUraloğlu, FRA'nın 2025–2026 kış döneminde 23.00–05.00 saatleri arasında kullanılacağını, 2026–2027 kışından sonra ise 24 saat esasına göre tam zamanlı uygulanmasının hedeflendiğini söyledi.'Uçuş süreleri daha da kısalacak, yakıt tasarrufu artacak'FRA ile birlikte hava araçlarının daha kısa ve verimli rotaları kullanabileceğini belirten Uraloğlu, uygulamanın kapsamının zamanla genişleyebileceğini vurguladı:"FL305 olan alt limitin daha aşağı seviyelere çekilmesi değerlendirilecek."Bakan, bu kapsamda Hava Sahasının Esnek Kullanımı (FUA) çalışmalarının 10 bin feet – FL285 aralığını kapsayacak şekilde genişletilmesi halinde FRA'nın daha düşük irtifalarda da uygulanabileceğini belirtti.Bu adımlarla:
13:48 26.11.2025 (güncellendi: 13:49 26.11.2025)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Serbest Rota Hava Sahası (Free Route Airspace – FRA) uygulamasının bu geceden itibaren Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından Türk Hava Sahası’nda FL305 (30 bin 500 feet) ve üzeri seviyelerde devreye alınacağını duyurdu.
Uraloğlu, FRA’nın havacılıkta “önemli bir reform” niteliği taşıdığını vurgulayarak, uygulamanın uçuş güvenliği, çevresel sürdürülebilirlik ve maliyet avantajı açısından büyük katkı sağlayacağını ifade etti.
'Uçaklar klasik rotalara bağlı kalmadan uçacak'
Bakan Uraloğlu, FRA sayesinde hava araçlarının belirlenen giriş–çıkış noktaları arasında klasik rotalara bağlı kalmaksızın serbest şekilde uçuş planlayabileceğini belirterek şu bilgiyi paylaştı:
“Uygulama uçuş sürelerinde kısalma, yakıt tasarrufu ve karbon salınımının azaltılması gibi hem ekonomik hem çevresel kazanımlar sağlayacak.”
DHMİ 2019’dan bu yana hazırlık yapıyordu
Uraloğlu, FRA’ya geçiş için 2019’dan bu yana kapsamlı bir hazırlık sürecinin yürütüldüğünü hatırlatarak şunları aktardı:
Hava sahası düzenlemeleri güncellendi.
Trafik akışının daha emniyetli yönetilmesi için yeni operasyonel yöntemler geliştirildi.
Eurocontrol ile yapılan anlaşma kapsamında 400’e yakın hava trafik kontrolörü
, 2022’de “gerçek zamanlı simülasyon” eğitimlerine katıldı.
Bu süreçle birlikte FRA’nın güvenli şekilde uygulanması için tüm teknik ve operasyonel altyapı tamamlandı.
Uygulama önce geceleri, sonra 24 saate yayılacak
Uraloğlu, FRA’nın 2025–2026 kış döneminde 23.00–05.00 saatleri arasında kullanılacağını, 2026–2027 kışından sonra ise 24 saat esasına göre tam zamanlı uygulanmasının hedeflendiğini söyledi.
'Uçuş süreleri daha da kısalacak, yakıt tasarrufu artacak'
FRA ile birlikte hava araçlarının daha kısa ve verimli rotaları kullanabileceğini belirten Uraloğlu, uygulamanın kapsamının zamanla genişleyebileceğini vurguladı:
“FL305 olan alt limitin daha aşağı seviyelere çekilmesi değerlendirilecek.”
Bakan, bu kapsamda Hava Sahasının Esnek Kullanımı (FUA) çalışmalarının 10 bin feet – FL285 aralığını kapsayacak şekilde genişletilmesi halinde FRA’nın daha düşük irtifalarda da uygulanabileceğini belirtti.
İç hat uçuşlarında serbest rota kullanımının yaygınlaşması
,
Havalimanları arasında daha kısa güzergâhların oluşturulması
,
Uçuş sürelerinin kısalması
,
Yakıt tasarrufunun artması
mümkün olacak.