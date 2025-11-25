Türkiye
Rekabet Kurulu'ndan 'veri silen' Amerikan içecek şirketine dev ceza
Rekabet Kurulu, inceleme başladıktan sonra veri sildiği tespit edilen Coca Cola'ya 282 milyon lira ceza kesti. 25.11.2025, Sputnik Türkiye
16:56 25.11.2025
Rekabet Kurulu, Amerikan içecek şirketi Coca-Cola'ya "yerinde incelemeyi engellediği ve zorlaştırdığı" gerekçesiyle yaklaşık 282 milyon lira ceza kesti. Şirkette gerçekleştirilen incelemede, inceleme başladıktan sonra veri silindiğinin tespit edildiği ortaya çıktı.

İnceleme başladıktan sonra veri silindiği tespit edildi

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Coca-Cola'da gerçekleştirilen yerinde incelemede, inceleme başladıktan sonra veri silindiğinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, kurulun, şirketin "yerinde incelemeyi engellediğine ve zorlaştırdığına" hükmedilerek yaklaşık 282 milyon lira ceza verildiği ifade edildi.
İnceleme başladıktan sonra hiçbir cihazdan, hiçbir gerekçeyle veri silinmemesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tek bir silme işlemi dahi şirketi, cirosunun binde 5'i oranında cezayla karşı karşıya bırakıyor. İncelemelerde en güncel, yüksek teknolojili cihazlar kullanılıyor ve veri silme girişimleri çok kısa sürede tespit edilebiliyor. İnceleme yalnızca işle ilgili verileri kapsıyor. Kişisel ya da özel nitelikli veriler inceleme kapsamı dışında tutuluyor."

İşle ilgili tüm verileri inceleme yetkisine sahibiz

Açıklamada, söz konusu kararın şirketlere güçlü bir uyarı niteliğinde olduğu vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:
"Yerinde inceleme yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi, tam ve şeffaf işbirliği sağlanması sadece hukuki bir zorunluluk değil, ağır cezalardan kaçınmanın da tek yolu. 4054 sayılı Kanun kapsamında yerinde inceleme, rekabet ihlallerinin ortaya çıkarılmasında en kritik araçlardan biri. Kurum uzmanları, şirketlerin yöneticilerinin ve çalışanlarının bilgisayarlarında, mobil cihazlarında ve bilişim sistemlerinde bulunan işle ilgili tüm verileri inceleme ve çalışanlardan yazılı ya da sözlü açıklama isteme yetkisine sahip."
