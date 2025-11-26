https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/bakan-bayraktar-rusya-her-zaman-turkiyeye-guvenilir-bir-dogal-gaz-tedarikcisi-oldu-1101317700.html

Bakan Bayraktar: Rusya her zaman Türkiye’ye güvenilir bir doğal gaz tedarikçisi oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir televizyon kanalının canlı yayınında ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni yaptırımları öngören kanun... 26.11.2025, Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Trump’ın desteklediği yaptırım tasarısı hakkında konuştu.Bakan Bayraktar, “Rusya her zaman Türkiye’ye güvenilir bir doğal gaz tedarikçisi oldu ve öyle kalmaya devam ediyor. Ülkemize Rusya’dan gaz tedariki devam ediyor, hiçbir kriz yok, problem yok ve olmayacak” dedi.Türkiye’nin 1980’li yılların sonlarından bu yana Rusya’dan doğal gaz ithal ettiğini hatırlatan Bayraktar, Rusya’nın Türkiye’nin enerji arzındaki kilit rolüne dikkat çekti:

