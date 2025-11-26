Türkiye
Araştırma ortaya koydu: Hala 'ergen' olabilirsiniz
Araştırma ortaya koydu: Hala 'ergen' olabilirsiniz
Yeni bir araştırma doğumdan 90 yaşına uzanan beyin taramalarıyla, insan beyninin 32 yaşına kadar ergenlik benzeri yoğun bir gelişim döneminden geçtiğini ve yaşamın her aşamasında farklı dönüşüm evreleri yaşadığını gösterdi.
Araştırma ortaya koydu: Hala 'ergen' olabilirsiniz

Yeni bir araştırma doğumdan 90 yaşına uzanan beyin taramalarıyla, insan beyninin 32 yaşına kadar ergenlik benzeri yoğun bir gelişim döneminden geçtiğini ve yaşamın her aşamasında farklı dönüşüm evreleri yaşadığını gösterdi.
İnsanlarda psikolojik gelişmeyi de içeren ergenlik döneminin ortalama 20'li yaşların başında son bulduğu bir dönem olarak biliniyordu. Bu yeni araştırma ise bilineni alt üst etti. Bilim insanları, insan beyninin yaşam boyunca 5 gelişim evresinden geçtiğini ve 9 yaşından 32 yaşına kadar ergenlik dönemini yaşadığını ortaya koydu.
Cambridge Üniversitesinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, doğumdan 90 yaşına kadar yaklaşık 4 bin kişinin beyin taramaları incelenerek, beynin nöral bağlarının yaşam boyunca nasıl değiştiği haritalandı.
Araştırmaya göre beyin gelişimi, 9, 32, 66 ve 83 yaşlarında olmak üzere dört kritik dönüm noktasıyla birbirinden ayrılan 5 geniş dönemde gerçekleşiyor.
İlk evre: 0-9 yaş
Beynin ilk gelişim süreci, doğumdan 9 yaşına kadar sürüyor. Bu dönemde bebeğin beynindeki nöronlar arasındaki bağlantıların çoğu azalırken, daha aktif olanlar korunuyor.
İkinci evre: 9-32 yaş
Araştırmada 9-32 yaş arası, beynin iletişim ağlarının en verimli hale geldiği 'ergenlik dönemi' olarak tanımlandı.
Üçüncü evre: 32-66 yaş
32 yaşından sonra beyin yapısı, önceki dönemlere kıyasla daha istikrarlı bir yapıya geçiyor.
Dört ve beşinci evre: 66-83 yaş ve sonrası
66 yaşında 'Erken yaşlanma' başlıyor ve bağlantı verimliliği azalıyor.
83 yaşta ise 'Geç yaşlanma' evresi olarak tanımlanırken, beyaz madde ve iletişim ağlarında belirgin zayıflamalar görülüyor.
Araştırmanın başyazarı Alexa Mousley, "Bu, 20'li yaşların sonundaki kişilerin ergen gibi davrandığı anlamına gelmiyor. Değişen şey beynin gelişim yönü." değerlendirmesinde bulundu.
