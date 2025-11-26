https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/arastirma-ortaya-koydu-hala-ergen-olabilirsiniz-1101291059.html

Araştırma ortaya koydu: Hala 'ergen' olabilirsiniz

Araştırma ortaya koydu: Hala 'ergen' olabilirsiniz

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırma doğumdan 90 yaşına uzanan beyin taramalarıyla, insan beyninin 32 yaşına kadar ergenlik benzeri yoğun bir gelişim döneminden geçtiğini ve... 26.11.2025

İnsanlarda psikolojik gelişmeyi de içeren ergenlik döneminin ortalama 20'li yaşların başında son bulduğu bir dönem olarak biliniyordu. Bu yeni araştırma ise bilineni alt üst etti. Bilim insanları, insan beyninin yaşam boyunca 5 gelişim evresinden geçtiğini ve 9 yaşından 32 yaşına kadar ergenlik dönemini yaşadığını ortaya koydu.Cambridge Üniversitesinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, doğumdan 90 yaşına kadar yaklaşık 4 bin kişinin beyin taramaları incelenerek, beynin nöral bağlarının yaşam boyunca nasıl değiştiği haritalandı.Araştırmaya göre beyin gelişimi, 9, 32, 66 ve 83 yaşlarında olmak üzere dört kritik dönüm noktasıyla birbirinden ayrılan 5 geniş dönemde gerçekleşiyor.İlk evre: 0-9 yaşBeynin ilk gelişim süreci, doğumdan 9 yaşına kadar sürüyor. Bu dönemde bebeğin beynindeki nöronlar arasındaki bağlantıların çoğu azalırken, daha aktif olanlar korunuyor.İkinci evre: 9-32 yaşAraştırmada 9-32 yaş arası, beynin iletişim ağlarının en verimli hale geldiği 'ergenlik dönemi' olarak tanımlandı. Üçüncü evre: 32-66 yaş32 yaşından sonra beyin yapısı, önceki dönemlere kıyasla daha istikrarlı bir yapıya geçiyor.Dört ve beşinci evre: 66-83 yaş ve sonrası66 yaşında 'Erken yaşlanma' başlıyor ve bağlantı verimliliği azalıyor.83 yaşta ise 'Geç yaşlanma' evresi olarak tanımlanırken, beyaz madde ve iletişim ağlarında belirgin zayıflamalar görülüyor.Araştırmanın başyazarı Alexa Mousley, "Bu, 20'li yaşların sonundaki kişilerin ergen gibi davrandığı anlamına gelmiyor. Değişen şey beynin gelişim yönü." değerlendirmesinde bulundu.

