Bilim insanları açıkladı: Ameliyat sırasında müzik dinleyen hastalar daha çabuk iyileşiyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/bilim-insanlari-acikladi-ameliyat-sirasinda-muzik-dinleyen-hastalar-daha-cabuk-iyilesiyor-1101263040.html
Yeni bir araştırma, genel anestezi altındaki hastalara ameliyat sırasında müzik dinletilmesinin anestezik ilaç ihtiyacını azalttığını ve iyileşmeyi... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-25T11:06+0300
2025-11-25T11:06+0300
2025-11-25T11:06+0300
sağlik
araştırma
hindistan
yeni delhi
ameliyat
müzik
klasik müzik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103790/98/1037909852_0:6:1401:794_1920x0_80_0_0_2c3b9c37476030fe896df8c508ef9b93.png
Hindistan’ın başkenti Delhi’de yapılan yeni bir tıbbi araştırma, ameliyat sırasında dinletilen müziğin hastaların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olduğunu ortaya koydu. Maulana Azad Tıp Fakültesi ve Lok Nayak Hastanesi tarafından yürütülen çalışma, müziğin genel anestezi altında bile beynin işitsel yollarında etkili olduğunu, bunun da daha az ilaç kullanımına ve daha net bir uyanış sürecine katkı sağladığını gösterdi.Araştırmanın bulguları, Music and Medicine dergisinde yayımlandı ve müziğin ameliyat sonrası toparlanmayı nasıl desteklediğine dair en güçlü kanıtlardan biri olarak değerlendirildi.'Müzik, anestezi ilaçlarının dozunu azaltıyor'Laparoskopik safra kesesi ameliyatı geçiren 56 yetişkin hastayı kapsayan 11 aylık klinik çalışma, iki grubu karşılaştırdı:Her iki grup da aynı beş ilaçla uyuşturulsa da, müzik dinleyen hastaların daha düşük dozda propofol ve opioid ağrı kesicilere ihtiyaç duyduğu görüldü. Bu hastalar ameliyat sonrası daha hızlı ayılırken, stres hormonları ve tansiyon dalgalanmaları da daha düşük seviyede seyretti.Çalışmanın kıdemli anestezi uzmanı Dr. Farah Husain, müziğin bilinç dışı durumda bile beyin tarafından işlendiğini belirterek, bunun hastanın içsel stres tepkisini baskıladığını söyledi.'Anestezi altında beden uyanık kalıyor'Uzmanlara göre beden, anestezi altında bile cerrahi strese tepki verebiliyor. Solunum tüpünün yerleştirildiği laringoskopi aşaması özellikle yoğun stres yaratırken, bu süreçte kalp atış hızının ve kan basıncının yükseldiği biliniyor. Dr. Sonia Wadhawan, bu tepkilerin doğru yönetilmemesi halinde iyileşme sürecini uzatabileceğini belirtti. Araştırma ekibine göre müzik, vücudun bu stres yanıtını azaltarak daha dengeli bir ameliyat seyri sağlıyor.Seçilen müzik türü: Yumuşak flüt ve piyanoHastalara ameliyat öncesinde iki tür enstrümantal parça arasından seçim yapmaları istendi:Araştırmacılar, bilinç kapalı olsa da beynin derin bölümlerinin müziği işleyebildiğini, bunun da farmakolojik olmayan bir destek gibi işlev gördüğü vurgulandı.Müzik terapi, ameliyathaneye de giriyorMüzik, uzun süredir psikiyatri, felç rehabilitasyonu ve palyatif bakımda kullanılan bir yöntem olsa da, ameliyathane ortamında etkilerinin bu kadar belirgin olması dikkat çekti. Araştırma ekibi şimdi müzik destekli sedasyon üzerinde yeni bir çalışma başlatmaya hazırlandıklarını duyurdu.
hindistan
yeni delhi
Bilim insanları açıkladı: Ameliyat sırasında müzik dinleyen hastalar daha çabuk iyileşiyor
Yeni bir araştırma, genel anestezi altındaki hastalara ameliyat sırasında müzik dinletilmesinin anestezik ilaç ihtiyacını azalttığını ve iyileşmeyi hızlandırdığını gösterdi. Çalışmada, müziğin stres tepkisini düşürdüğü ve hastaların daha çabuk narkozun etkisinden kurtulduğu ortaya çıktı.
Hindistan’ın başkenti Delhi’de yapılan yeni bir tıbbi araştırma, ameliyat sırasında dinletilen müziğin hastaların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olduğunu ortaya koydu. Maulana Azad Tıp Fakültesi ve Lok Nayak Hastanesi tarafından yürütülen çalışma, müziğin genel anestezi altında bile beynin işitsel yollarında etkili olduğunu, bunun da daha az ilaç kullanımına ve daha net bir uyanış sürecine katkı sağladığını gösterdi.
Araştırmanın bulguları, Music and Medicine dergisinde yayımlandı ve müziğin ameliyat sonrası toparlanmayı nasıl desteklediğine dair en güçlü kanıtlardan biri olarak değerlendirildi.
'Müzik, anestezi ilaçlarının dozunu azaltıyor'
Laparoskopik safra kesesi ameliyatı geçiren 56 yetişkin hastayı kapsayan 11 aylık klinik çalışma, iki grubu karşılaştırdı:
Sessizlikte kulaklık takan kontrol grubu
Her iki grup da aynı beş ilaçla uyuşturulsa da, müzik dinleyen hastaların daha düşük dozda propofol ve opioid ağrı kesicilere ihtiyaç duyduğu görüldü. Bu hastalar ameliyat sonrası daha hızlı ayılırken, stres hormonları ve tansiyon dalgalanmaları da daha düşük seviyede seyretti.
Çalışmanın kıdemli anestezi uzmanı Dr. Farah Husain, müziğin bilinç dışı durumda bile beyin tarafından işlendiğini belirterek, bunun hastanın içsel stres tepkisini baskıladığını söyledi.
'Anestezi altında beden uyanık kalıyor'
Uzmanlara göre beden, anestezi altında bile cerrahi strese tepki verebiliyor. Solunum tüpünün yerleştirildiği laringoskopi aşaması özellikle yoğun stres yaratırken, bu süreçte kalp atış hızının ve kan basıncının yükseldiği biliniyor. Dr. Sonia Wadhawan, bu tepkilerin doğru yönetilmemesi halinde iyileşme sürecini uzatabileceğini belirtti. Araştırma ekibine göre müzik, vücudun bu stres yanıtını azaltarak daha dengeli bir ameliyat seyri sağlıyor.
Seçilen müzik türü: Yumuşak flüt ve piyano
Hastalara ameliyat öncesinde iki tür enstrümantal parça arasından seçim yapmaları istendi:
Araştırmacılar, bilinç kapalı olsa da beynin derin bölümlerinin müziği işleyebildiğini, bunun da farmakolojik olmayan bir destek gibi işlev gördüğü vurgulandı.
Müzik terapi, ameliyathaneye de giriyor
Müzik, uzun süredir psikiyatri, felç rehabilitasyonu ve palyatif bakımda kullanılan bir yöntem olsa da, ameliyathane ortamında etkilerinin bu kadar belirgin olması dikkat çekti. Araştırma ekibi şimdi müzik destekli sedasyon üzerinde yeni bir çalışma başlatmaya hazırlandıklarını duyurdu.