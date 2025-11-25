https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/bilim-insanlari-acikladi-ameliyat-sirasinda-muzik-dinleyen-hastalar-daha-cabuk-iyilesiyor-1101263040.html

Bilim insanları açıkladı: Ameliyat sırasında müzik dinleyen hastalar daha çabuk iyileşiyor

Bilim insanları açıkladı: Ameliyat sırasında müzik dinleyen hastalar daha çabuk iyileşiyor

Yeni bir araştırma, genel anestezi altındaki hastalara ameliyat sırasında müzik dinletilmesinin anestezik ilaç ihtiyacını azalttığını ve iyileşmeyi... 25.11.2025

Hindistan’ın başkenti Delhi’de yapılan yeni bir tıbbi araştırma, ameliyat sırasında dinletilen müziğin hastaların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olduğunu ortaya koydu. Maulana Azad Tıp Fakültesi ve Lok Nayak Hastanesi tarafından yürütülen çalışma, müziğin genel anestezi altında bile beynin işitsel yollarında etkili olduğunu, bunun da daha az ilaç kullanımına ve daha net bir uyanış sürecine katkı sağladığını gösterdi.Araştırmanın bulguları, Music and Medicine dergisinde yayımlandı ve müziğin ameliyat sonrası toparlanmayı nasıl desteklediğine dair en güçlü kanıtlardan biri olarak değerlendirildi.'Müzik, anestezi ilaçlarının dozunu azaltıyor'Laparoskopik safra kesesi ameliyatı geçiren 56 yetişkin hastayı kapsayan 11 aylık klinik çalışma, iki grubu karşılaştırdı:Her iki grup da aynı beş ilaçla uyuşturulsa da, müzik dinleyen hastaların daha düşük dozda propofol ve opioid ağrı kesicilere ihtiyaç duyduğu görüldü. Bu hastalar ameliyat sonrası daha hızlı ayılırken, stres hormonları ve tansiyon dalgalanmaları da daha düşük seviyede seyretti.Çalışmanın kıdemli anestezi uzmanı Dr. Farah Husain, müziğin bilinç dışı durumda bile beyin tarafından işlendiğini belirterek, bunun hastanın içsel stres tepkisini baskıladığını söyledi.'Anestezi altında beden uyanık kalıyor'Uzmanlara göre beden, anestezi altında bile cerrahi strese tepki verebiliyor. Solunum tüpünün yerleştirildiği laringoskopi aşaması özellikle yoğun stres yaratırken, bu süreçte kalp atış hızının ve kan basıncının yükseldiği biliniyor. Dr. Sonia Wadhawan, bu tepkilerin doğru yönetilmemesi halinde iyileşme sürecini uzatabileceğini belirtti. Araştırma ekibine göre müzik, vücudun bu stres yanıtını azaltarak daha dengeli bir ameliyat seyri sağlıyor.Seçilen müzik türü: Yumuşak flüt ve piyanoHastalara ameliyat öncesinde iki tür enstrümantal parça arasından seçim yapmaları istendi:Araştırmacılar, bilinç kapalı olsa da beynin derin bölümlerinin müziği işleyebildiğini, bunun da farmakolojik olmayan bir destek gibi işlev gördüğü vurgulandı.Müzik terapi, ameliyathaneye de giriyorMüzik, uzun süredir psikiyatri, felç rehabilitasyonu ve palyatif bakımda kullanılan bir yöntem olsa da, ameliyathane ortamında etkilerinin bu kadar belirgin olması dikkat çekti. Araştırma ekibi şimdi müzik destekli sedasyon üzerinde yeni bir çalışma başlatmaya hazırlandıklarını duyurdu.

