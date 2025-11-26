https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/abdde-gozaltindaydi-turk-bilim-insani-dolek-50-bin-dolarlik-kefaletle-serbest--1101290731.html

ABD'de gözaltındaydı: Türk bilim insanı Dölek, 50 bin dolarlık kefaletle serbest

ABD’de gözaltındaydı: Türk bilim insanı Dölek, 50 bin dolarlık kefaletle serbest

26.11.2025

ABD’de gözaltına alınan Türk bilim insanı Furkan Dölek’in, 50 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Başkanı Avukat Seyit Şahin, Dölek’in El Paso’daki cezaevinden tahliye edilerek avukatıyla birlikte Chicago’ya geçtiğini açıkladı.Türk Amerikan toplumunun desteğiyle kefaletin kısa sürede toplandığı, Dölek’in tutuksuz yargılama süresince Chicago’da ikamet edeceği belirtildi.Dölek'ten haber alınamamıştıBilim insanı Dölek, Mart 2024’te, ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğu konusunda tespitlerde bulunmuş ve bunu ABD’li yetkililerle paylaştığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu.Bunun üzerine Nisan 2024’te Dölek’in vizesinin iptal edildiği kendisine bildirilmiş ve işten çıkarılmıştı.Akademik araştırmalar için verilen vizesinin (J1) iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimleri sonuç vermeyince, son 4 ay ülkede vizesiz olarak ikamet etmek durumunda kalmış ve bir protesto yürüyüşü başlatmıştı.CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda çalışan Dölek'ten 27 Ağustos'tan sonra haber alınamamıştı.Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimleri sonucu 4 Eylül'de Dölek'in, New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıkmıştı.

