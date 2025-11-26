Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/abdde-gozaltindaydi-turk-bilim-insani-dolek-50-bin-dolarlik-kefaletle-serbest--1101290731.html
ABD’de gözaltındaydı: Türk bilim insanı Dölek, 50 bin dolarlık kefaletle serbest
ABD’de gözaltındaydı: Türk bilim insanı Dölek, 50 bin dolarlık kefaletle serbest
Sputnik Türkiye
ABD’de gözaltına alınan Türk bilim insanı Furkan Dölek, 50 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmak üzere Chicago’ya geçti. 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T03:22+0300
2025-11-26T03:23+0300
türki̇ye
abd
chicago
abd
türk-amerikan ulusal yönlendirme komitesi (tasc)
avrupa nükleer araştırma merkezi (cern)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099082618_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_918f133a726e666dd2d63eb6ff57519f.jpg
ABD’de gözaltına alınan Türk bilim insanı Furkan Dölek’in, 50 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Başkanı Avukat Seyit Şahin, Dölek’in El Paso’daki cezaevinden tahliye edilerek avukatıyla birlikte Chicago’ya geçtiğini açıkladı.Türk Amerikan toplumunun desteğiyle kefaletin kısa sürede toplandığı, Dölek’in tutuksuz yargılama süresince Chicago’da ikamet edeceği belirtildi.Dölek'ten haber alınamamıştıBilim insanı Dölek, Mart 2024’te, ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğu konusunda tespitlerde bulunmuş ve bunu ABD’li yetkililerle paylaştığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu.Bunun üzerine Nisan 2024’te Dölek’in vizesinin iptal edildiği kendisine bildirilmiş ve işten çıkarılmıştı.Akademik araştırmalar için verilen vizesinin (J1) iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimleri sonuç vermeyince, son 4 ay ülkede vizesiz olarak ikamet etmek durumunda kalmış ve bir protesto yürüyüşü başlatmıştı.CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda çalışan Dölek'ten 27 Ağustos'tan sonra haber alınamamıştı.Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimleri sonucu 4 Eylül'de Dölek'in, New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/haber-alinamayan-turk-bilim-insani-furkan-doleke-ulasildi-1099082775.html
türki̇ye
chicago
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099082618_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c411dc114cd3f769f52931ce51c2cc27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, chicago, abd, türk-amerikan ulusal yönlendirme komitesi (tasc), avrupa nükleer araştırma merkezi (cern)
abd, chicago, abd, türk-amerikan ulusal yönlendirme komitesi (tasc), avrupa nükleer araştırma merkezi (cern)

ABD’de gözaltındaydı: Türk bilim insanı Dölek, 50 bin dolarlık kefaletle serbest

03:22 26.11.2025 (güncellendi: 03:23 26.11.2025)
© AA / Fatih AzgınFurkan Dölek
Furkan Dölek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
© AA / Fatih Azgın
Abone ol
ABD’de gözaltına alınan Türk bilim insanı Furkan Dölek, 50 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmak üzere Chicago’ya geçti.
ABD’de gözaltına alınan Türk bilim insanı Furkan Dölek’in, 50 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.
Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Başkanı Avukat Seyit Şahin, Dölek’in El Paso’daki cezaevinden tahliye edilerek avukatıyla birlikte Chicago’ya geçtiğini açıkladı.
Türk Amerikan toplumunun desteğiyle kefaletin kısa sürede toplandığı, Dölek’in tutuksuz yargılama süresince Chicago’da ikamet edeceği belirtildi.

Dölek'ten haber alınamamıştı

Bilim insanı Dölek, Mart 2024’te, ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğu konusunda tespitlerde bulunmuş ve bunu ABD’li yetkililerle paylaştığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu.
Bunun üzerine Nisan 2024’te Dölek’in vizesinin iptal edildiği kendisine bildirilmiş ve işten çıkarılmıştı.
Akademik araştırmalar için verilen vizesinin (J1) iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimleri sonuç vermeyince, son 4 ay ülkede vizesiz olarak ikamet etmek durumunda kalmış ve bir protesto yürüyüşü başlatmıştı.
CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda çalışan Dölek'ten 27 Ağustos'tan sonra haber alınamamıştı.
Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimleri sonucu 4 Eylül'de Dölek'in, New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıkmıştı.
Furkan Dölek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
DÜNYA
Haber alınamayan Türk bilim insanı Furkan Dölek’e ulaşıldı
4 Eylül, 02:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала