https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/abdde-gozaltindaydi-turk-bilim-insani-dolek-50-bin-dolarlik-kefaletle-serbest--1101290731.html
ABD’de gözaltındaydı: Türk bilim insanı Dölek, 50 bin dolarlık kefaletle serbest
ABD’de gözaltındaydı: Türk bilim insanı Dölek, 50 bin dolarlık kefaletle serbest
Sputnik Türkiye
ABD’de gözaltına alınan Türk bilim insanı Furkan Dölek, 50 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmak üzere Chicago’ya geçti. 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T03:22+0300
2025-11-26T03:22+0300
2025-11-26T03:23+0300
türki̇ye
abd
chicago
abd
türk-amerikan ulusal yönlendirme komitesi (tasc)
avrupa nükleer araştırma merkezi (cern)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099082618_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_918f133a726e666dd2d63eb6ff57519f.jpg
ABD’de gözaltına alınan Türk bilim insanı Furkan Dölek’in, 50 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Başkanı Avukat Seyit Şahin, Dölek’in El Paso’daki cezaevinden tahliye edilerek avukatıyla birlikte Chicago’ya geçtiğini açıkladı.Türk Amerikan toplumunun desteğiyle kefaletin kısa sürede toplandığı, Dölek’in tutuksuz yargılama süresince Chicago’da ikamet edeceği belirtildi.Dölek'ten haber alınamamıştıBilim insanı Dölek, Mart 2024’te, ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğu konusunda tespitlerde bulunmuş ve bunu ABD’li yetkililerle paylaştığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu.Bunun üzerine Nisan 2024’te Dölek’in vizesinin iptal edildiği kendisine bildirilmiş ve işten çıkarılmıştı.Akademik araştırmalar için verilen vizesinin (J1) iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimleri sonuç vermeyince, son 4 ay ülkede vizesiz olarak ikamet etmek durumunda kalmış ve bir protesto yürüyüşü başlatmıştı.CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda çalışan Dölek'ten 27 Ağustos'tan sonra haber alınamamıştı.Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimleri sonucu 4 Eylül'de Dölek'in, New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/haber-alinamayan-turk-bilim-insani-furkan-doleke-ulasildi-1099082775.html
türki̇ye
chicago
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099082618_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c411dc114cd3f769f52931ce51c2cc27.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, chicago, abd, türk-amerikan ulusal yönlendirme komitesi (tasc), avrupa nükleer araştırma merkezi (cern)
abd, chicago, abd, türk-amerikan ulusal yönlendirme komitesi (tasc), avrupa nükleer araştırma merkezi (cern)
ABD’de gözaltındaydı: Türk bilim insanı Dölek, 50 bin dolarlık kefaletle serbest
03:22 26.11.2025 (güncellendi: 03:23 26.11.2025)
ABD’de gözaltına alınan Türk bilim insanı Furkan Dölek, 50 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmak üzere Chicago’ya geçti.
ABD’de gözaltına alınan Türk bilim insanı Furkan Dölek’in, 50 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.
Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Başkanı Avukat Seyit Şahin, Dölek’in El Paso’daki cezaevinden tahliye edilerek avukatıyla birlikte Chicago’ya geçtiğini açıkladı.
Türk Amerikan toplumunun desteğiyle kefaletin kısa sürede toplandığı, Dölek’in tutuksuz yargılama süresince Chicago’da ikamet edeceği belirtildi.
Dölek'ten haber alınamamıştı
Bilim insanı Dölek, Mart 2024’te, ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğu konusunda tespitlerde bulunmuş ve bunu ABD’li yetkililerle paylaştığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu.
Bunun üzerine Nisan 2024’te Dölek’in vizesinin iptal edildiği kendisine bildirilmiş ve işten çıkarılmıştı.
Akademik araştırmalar için verilen vizesinin (J1) iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimleri sonuç vermeyince, son 4 ay ülkede vizesiz olarak ikamet etmek durumunda kalmış ve bir protesto yürüyüşü başlatmıştı.
CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda çalışan Dölek'ten 27 Ağustos'tan sonra haber alınamamıştı.
Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimleri sonucu 4 Eylül'de Dölek'in, New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıkmıştı.