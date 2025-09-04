Türkiye
Haber alınamayan Türk bilim insanı Furkan Dölek’e ulaşıldı
ABD'de 27 Ağustos'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanı Furkan Dölek'in New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıktı. 04.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD’de, bir süredir kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanı Furkan Dölek’e ulaşıldığı bildirildi.Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimleri sonucu Dölek’in New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıktı.Dölek'in Adana'daki kız kardeşi Esra Dölek Coşkun, kardeşinin, Buffalo kentinde bulunan tutukevine nakledildiği, hakim karşısına çıkmak için ise kendisine henüz bir tarih verilmediği bilgilerini paylaştı.Coşkun, ilk aşamada amaçlarının Furkan Dölek'in 'en hızlı şekilde Türkiye'ye dönüşünü sağlamak' olduğunu ifade etti.27 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyorduBilim insanı Dölek, Mart 2024’te, ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğu konusunda tespitlerde bulunmuş ve bunu ABD’li yetkililerle paylaştığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu.Bunun üzerine Nisan 2024’te Dölek’in vizesinin iptal edildiği kendisine bildirilmiş ve işten çıkarılmıştı.Akademik araştırmalar için verilen vizesinin (J1) iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimleri sonuç vermeyince, son 4 aydır ülkede vizesiz olarak ikamet etmek durumunda kalmış ve Kanada'ya doğru bir protesto yürüyüşü başlatmıştı.CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda çalışan Dölek'in süreçle ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu.Bu durumu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla protesto eden genç fizikçiden 27 Ağustos’tan bu yana haber alınamıyordu.
02:51 04.09.2025
ABD'de 27 Ağustos'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanı Furkan Dölek'in New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıktı.
ABD’de, bir süredir kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanı Furkan Dölek’e ulaşıldığı bildirildi.
Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimleri sonucu Dölek’in New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıktı.
Dölek'in Adana'daki kız kardeşi Esra Dölek Coşkun, kardeşinin, Buffalo kentinde bulunan tutukevine nakledildiği, hakim karşısına çıkmak için ise kendisine henüz bir tarih verilmediği bilgilerini paylaştı.
Coşkun, ilk aşamada amaçlarının Furkan Dölek'in 'en hızlı şekilde Türkiye'ye dönüşünü sağlamak' olduğunu ifade etti.

27 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyordu

Bilim insanı Dölek, Mart 2024’te, ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğu konusunda tespitlerde bulunmuş ve bunu ABD’li yetkililerle paylaştığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu.
Bunun üzerine Nisan 2024’te Dölek’in vizesinin iptal edildiği kendisine bildirilmiş ve işten çıkarılmıştı.
Akademik araştırmalar için verilen vizesinin (J1) iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimleri sonuç vermeyince, son 4 aydır ülkede vizesiz olarak ikamet etmek durumunda kalmış ve Kanada'ya doğru bir protesto yürüyüşü başlatmıştı.
CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda çalışan Dölek'in süreçle ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu.
Bu durumu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla protesto eden genç fizikçiden 27 Ağustos’tan bu yana haber alınamıyordu.
