https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/3-yil-boyunca-olu-annesi-gibi-yasadi-ogul-53-bin-euroluk-emekli-maasi-aldi-1101289893.html

3 yıl boyunca ölü annesi gibi yaşadı: Oğul, 53 bin euroluk emekli maaşı aldı

3 yıl boyunca ölü annesi gibi yaşadı: Oğul, 53 bin euroluk emekli maaşı aldı

Sputnik Türkiye

İtalya’nın kuzeyinde bir erkek, üç yıl önce hayatını kaybeden annesinin emekli maaşını almaya devam edebilmek için kadının kılığına girdiği gerekçesiyle... 26.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-26T00:38+0300

2025-11-26T00:38+0300

2025-11-26T00:38+0300

dünya

i̇talya

emekli

emekli maaşı

en düşük emekli maaşı

emekli maaş zam oranı

emekli maaş promosyonu

emekli banka promosyonu

2025 emekli ve memur zammı

emekli ikramiyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101289449_3:0:1011:567_1920x0_80_0_0_49877092ccd2c304be3c43d2dfbdc994.jpg

56 yaşındaki bir adam, İtalya'nın kuzeyindeki Borgo Virgilio kasabasındaki nüfus dairesine annesi Graziella Dall’Oglio’nun kimliğini yenilemek için gitti. İşlem sırasında ruj sürdüğü, 1970’ler tarzı bir bluz giydiği ve inci kolye taktığı belirtildi.Ancak Dall’Oglio’nun üç yıl önce öldüğü ortaya çıkınca, oğlunun bu süre boyunca annesinin maaşını alarak yaklaşık 53 bin euro (61 bin dolar) haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Yetkililer, şüpheliyi sorgulamak için evine gittiğinde, Dall’Oglio’nun mumyalanmış cansız bedenini buldu. Cesedin çarşaflara ve bir uyku tulumuna sarılı olduğu kaydedildi. Kadının uzun süredir kayıp olduğu, çevresi tarafından yıllardır görülmediği belirtildi.Borgo Virgilio Belediye Başkanı Francesco Aporti, dolandırıcılığın nüfus dairesindeki bir görevlinin şüphelenmesi sonucu ortaya çıktığını açıkladı. Görevli, 'Graziella' olarak gelen kişinin kalın boynu, tuhaf kırışıklıkları ve ellerinin 85 yaşındaki bir kadından çok, erkek görünümünde olduğunu fark etti. Sesinin zaman zaman erkek tınılarına dönmesi de dikkat çekti.Yetkililer, gerçek Graziella'yla sahte görüntüleri karşılaştırınca dolandırıcılık ortaya çıktı. Oğlunun, annesi adına düzenli vergi beyannamesi verdiği de belirlendi.Polis, şüpheliyi yakalamak için onu arayarak kimlik yenileme işlemi için nüfus dairesine gelmesi gerektiğini söyledi. Adam, annesinin kıyafetleriyle daireye geldiğinde polis tarafından gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/emekliler-dikkat-calismaya-devam-edenlerin-maasi-kesilecek--1101250372.html

i̇talya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇talya, emekli, emekli maaşı, en düşük emekli maaşı, emekli maaş zam oranı, emekli maaş promosyonu, emekli banka promosyonu, 2025 emekli ve memur zammı, emekli ikramiyesi