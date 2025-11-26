https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/3-yil-boyunca-olu-annesi-gibi-yasadi-ogul-53-bin-euroluk-emekli-maasi-aldi-1101289893.html
3 yıl boyunca ölü annesi gibi yaşadı: Oğul, 53 bin euroluk emekli maaşı aldı
3 yıl boyunca ölü annesi gibi yaşadı: Oğul, 53 bin euroluk emekli maaşı aldı
Sputnik Türkiye
İtalya’nın kuzeyinde bir erkek, üç yıl önce hayatını kaybeden annesinin emekli maaşını almaya devam edebilmek için kadının kılığına girdiği gerekçesiyle... 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T00:38+0300
2025-11-26T00:38+0300
2025-11-26T00:38+0300
dünya
i̇talya
emekli
emekli maaşı
en düşük emekli maaşı
emekli maaş zam oranı
emekli maaş promosyonu
emekli banka promosyonu
2025 emekli ve memur zammı
emekli ikramiyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101289449_3:0:1011:567_1920x0_80_0_0_49877092ccd2c304be3c43d2dfbdc994.jpg
56 yaşındaki bir adam, İtalya'nın kuzeyindeki Borgo Virgilio kasabasındaki nüfus dairesine annesi Graziella Dall’Oglio’nun kimliğini yenilemek için gitti. İşlem sırasında ruj sürdüğü, 1970’ler tarzı bir bluz giydiği ve inci kolye taktığı belirtildi.Ancak Dall’Oglio’nun üç yıl önce öldüğü ortaya çıkınca, oğlunun bu süre boyunca annesinin maaşını alarak yaklaşık 53 bin euro (61 bin dolar) haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Yetkililer, şüpheliyi sorgulamak için evine gittiğinde, Dall’Oglio’nun mumyalanmış cansız bedenini buldu. Cesedin çarşaflara ve bir uyku tulumuna sarılı olduğu kaydedildi. Kadının uzun süredir kayıp olduğu, çevresi tarafından yıllardır görülmediği belirtildi.Borgo Virgilio Belediye Başkanı Francesco Aporti, dolandırıcılığın nüfus dairesindeki bir görevlinin şüphelenmesi sonucu ortaya çıktığını açıkladı. Görevli, 'Graziella' olarak gelen kişinin kalın boynu, tuhaf kırışıklıkları ve ellerinin 85 yaşındaki bir kadından çok, erkek görünümünde olduğunu fark etti. Sesinin zaman zaman erkek tınılarına dönmesi de dikkat çekti.Yetkililer, gerçek Graziella'yla sahte görüntüleri karşılaştırınca dolandırıcılık ortaya çıktı. Oğlunun, annesi adına düzenli vergi beyannamesi verdiği de belirlendi.Polis, şüpheliyi yakalamak için onu arayarak kimlik yenileme işlemi için nüfus dairesine gelmesi gerektiğini söyledi. Adam, annesinin kıyafetleriyle daireye geldiğinde polis tarafından gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/emekliler-dikkat-calismaya-devam-edenlerin-maasi-kesilecek--1101250372.html
i̇talya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101289449_129:0:885:567_1920x0_80_0_0_056bc80b760b07cd379cdabc32f81e7e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇talya, emekli, emekli maaşı, en düşük emekli maaşı, emekli maaş zam oranı, emekli maaş promosyonu, emekli banka promosyonu, 2025 emekli ve memur zammı, emekli ikramiyesi
i̇talya, emekli, emekli maaşı, en düşük emekli maaşı, emekli maaş zam oranı, emekli maaş promosyonu, emekli banka promosyonu, 2025 emekli ve memur zammı, emekli ikramiyesi
3 yıl boyunca ölü annesi gibi yaşadı: Oğul, 53 bin euroluk emekli maaşı aldı
İtalya’nın kuzeyinde bir erkek, üç yıl önce hayatını kaybeden annesinin emekli maaşını almaya devam edebilmek için kadının kılığına girdiği gerekçesiyle yakalandı. 56 yaşındaki şüphelinin yıllar boyunca toplam 53 bin euro (61 bin dolar) emekli maaşı çektiği belirlendi.
56 yaşındaki bir adam, İtalya'nın kuzeyindeki Borgo Virgilio kasabasındaki nüfus dairesine annesi Graziella Dall’Oglio’nun kimliğini yenilemek için gitti. İşlem sırasında ruj sürdüğü, 1970’ler tarzı bir bluz giydiği ve inci kolye taktığı belirtildi.
Ancak Dall’Oglio’nun üç yıl önce öldüğü ortaya çıkınca, oğlunun bu süre boyunca annesinin maaşını alarak yaklaşık 53 bin euro (61 bin dolar) haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Yetkililer, şüpheliyi sorgulamak için evine gittiğinde, Dall’Oglio’nun mumyalanmış cansız bedenini buldu. Cesedin çarşaflara ve bir uyku tulumuna sarılı olduğu kaydedildi. Kadının uzun süredir kayıp olduğu, çevresi tarafından yıllardır görülmediği belirtildi.
Borgo Virgilio Belediye Başkanı Francesco Aporti, dolandırıcılığın nüfus dairesindeki bir görevlinin şüphelenmesi sonucu ortaya çıktığını açıkladı. Görevli, 'Graziella' olarak gelen kişinin kalın boynu, tuhaf kırışıklıkları ve ellerinin 85 yaşındaki bir kadından çok, erkek görünümünde olduğunu fark etti. Sesinin zaman zaman erkek tınılarına dönmesi de dikkat çekti.
Yetkililer, gerçek Graziella'yla sahte görüntüleri karşılaştırınca dolandırıcılık ortaya çıktı. Oğlunun, annesi adına düzenli vergi beyannamesi verdiği de belirlendi.
Polis, şüpheliyi yakalamak için onu arayarak kimlik yenileme işlemi için nüfus dairesine gelmesi gerektiğini söyledi. Adam, annesinin kıyafetleriyle daireye geldiğinde polis tarafından gözaltına alındı.