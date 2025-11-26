https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/11-yargi-paketi-yarin-meclise-sunuluyor-covid-duzenlemesi-degisiyor-1101315569.html
11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor: Covid düzenlemesi değişiyor
11. Yargı Paketi yarın Meclis’e sunuluyor: Covid düzenlemesi değişiyor
11. Yargı Paketi'nin yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Paketin en dikkat çeken başlıklarından birinin, kamuoyunda 'Covid affı' olarak... 26.11.2025
11. Yargı Paketi yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak.Edinilen bilgiye göre, pandemi döneminde yürürlüğe giren mevcut yasadaki “31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla hükümlü olanlar” ifadesi, yeni düzenlemede “suç işlemiş olanlar” şeklinde değiştirilecek. Böylece, düzenlemenin kapsamının genişletilmesi ve hükümlü statüsüne bakılmaksızın ilgili tarihe kadar suç işleyen yaklaşık 50 bin kişiyi de kapsaması hedefleniyor.11. Yargı paketi ne zaman yasalaşacak?11’inci Yargı Paketi’nin Perşembe günü kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi. Paketin, gelecek hafta TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmesi planlanıyor. Bütçe görüşmelerinin ardından, Aralık ayının sonunda paketin TBMM Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor. Yasalaşma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 11’inci Yargı Paketi’nin yeni yılda yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
11. Yargı Paketi yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak.
Edinilen bilgiye göre, pandemi döneminde yürürlüğe giren mevcut yasadaki “31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla hükümlü olanlar” ifadesi, yeni düzenlemede “suç işlemiş olanlar” şeklinde değiştirilecek.
Böylece, düzenlemenin kapsamının genişletilmesi ve hükümlü statüsüne bakılmaksızın ilgili tarihe kadar suç işleyen yaklaşık 50 bin kişiyi de kapsaması hedefleniyor.
11. Yargı paketi ne zaman yasalaşacak?
11’inci Yargı Paketi’nin Perşembe günü kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi. Paketin, gelecek hafta TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmesi planlanıyor. Bütçe görüşmelerinin ardından, Aralık ayının sonunda paketin TBMM Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor. Yasalaşma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 11’inci Yargı Paketi’nin yeni yılda yürürlüğe girmesi öngörülüyor.