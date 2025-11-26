https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/11-yargi-paketi-yarin-meclise-sunuluyor-covid-duzenlemesi-degisiyor-1101315569.html

11. Yargı Paketi yarın Meclis’e sunuluyor: Covid düzenlemesi değişiyor

11. Yargı Paketi yarın Meclis’e sunuluyor: Covid düzenlemesi değişiyor

Sputnik Türkiye

11. Yargı Paketi’nin yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor. Paketin en dikkat çeken başlıklarından birinin, kamuoyunda 'Covid affı' olarak... 26.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-26T17:13+0300

2025-11-26T17:13+0300

2025-11-26T17:30+0300

türki̇ye

tbmm

tbmm başkanlığı

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

tbmm genel kurulu

tbmm meclis başkanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097189104_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ce103a49b74b2a71941e80bc25fc8777.jpg

11. Yargı Paketi yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak.Edinilen bilgiye göre, pandemi döneminde yürürlüğe giren mevcut yasadaki “31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla hükümlü olanlar” ifadesi, yeni düzenlemede “suç işlemiş olanlar” şeklinde değiştirilecek. Böylece, düzenlemenin kapsamının genişletilmesi ve hükümlü statüsüne bakılmaksızın ilgili tarihe kadar suç işleyen yaklaşık 50 bin kişiyi de kapsaması hedefleniyor.11. Yargı paketi ne zaman yasalaşacak?11’inci Yargı Paketi’nin Perşembe günü kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi. Paketin, gelecek hafta TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmesi planlanıyor. Bütçe görüşmelerinin ardından, Aralık ayının sonunda paketin TBMM Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor. Yasalaşma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 11’inci Yargı Paketi’nin yeni yılda yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/turizm-ve-vakiflarla-ilgili-duzenlemeler-iceren-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi--1101169600.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

11. yargı paketi ne zaman, 11. yargı paketi ne zaman yasalaşacak, covid affı, af ne zaman