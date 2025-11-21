https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/turizm-ve-vakiflarla-ilgili-duzenlemeler-iceren-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi--1101169600.html

Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 21.11.2025, Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşan teklifle genel asayişin sağlanması amacıyla Kimlik Bildirme Kanunu'nda düzenlemelere gidiliyor. Buna göre de marina, liman ve kıyı tesislerinin işletenlerine ve gemi/deniz turizmi aracı kiralayanlara 'kimlik bildirme' yükümlülüğü getirilecek.İşletmeciler, marinalar, liman ve kıyı tesisi ile gemi veya deniz turizmi araçlarında kalanların da kimlik bilgileri ile giriş ve ayrılış kayıtlarını tutmak zorunda olacakKanunla, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda da değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ve Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren seyahat acentelerinden bu yıl Seyahat Acentaları Birliği yıllık aidatı alınmayacak. Bunların önceki dönemlere ait yıllık aidat borçları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın silinmiş sayılacakKanunla, Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, müzelere, ören yerlerine, kültür merkezlerine, konser alanlarına, tiyatro, opera, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenenler hariç, seminer, sempozyum, sergi, festival, kongre ve benzeri kültür etkinliklere, kültür varlıklarının imar, ihya ve kültür envanterine kazandırılmasına yönelik isim hakkı, destek ve sponsorluk gelirleri döner sermaye gelirlerine eklenecek.Turizmi Teşvik Kanunu'ndaki değişiklikle, belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması amacıyla ilan veren konaklama işletmesine mahallin en büyük mülki amirince her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak.Konaklama işletmelerinin elektronik ticaretine ve tanıtımına imkan sağlayanlar, işletmelerin belge numaralarını Kültür ve Turizm Bakanlığı veri tabanı üzerinden doğrulayarak faaliyetlerinde bu belge numaralarına yer vermek zorunda olacak.Sermayesinin tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait olan şirketlerin faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duyduğu taşınmazlar, Genel Müdürlük tarafından rayiç bedelinden düşük olmamak koşuluyla bu şirketlere doğrudan kiraya verilebilecek.Çanakkale'de deniz savaşlarındaki batıkların bulunduğu alan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı sınırları içine alınacak. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın sınırları, arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihi varlıkları göz önüne alınarak Cumhurbaşkanı kararıyla genişletilebilecek

